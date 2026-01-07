Video Unitatea de elită Alfa, din nou în acțiune. Explozii pe tot parcursul nopții la un depozit de muniții din adâncul Rusiei

Conform surselor din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), atacuri reușite cu drone de lungă distanță au fost efectuate asupra unor depozite de muniții și de petrol în adâncimea teritoriului rus, informează Ukrinform.

O explozie de proporții s-a produs la Arsenalul nr. 100 aparținând Direcției Principale de Rachete și Artilerie (GRAU) în districtul Neia, regiunea Kostroma. Explozii puternice, provocate de detonări secundare ale muniției, s-au auzit pe tot parcursul nopții. Autoritățile locale au dispus evacuarea locuitorilor din așezările din vecinătate.

„Acesta era un arsenal important pentru inamic, deoarece aproviziona cu muniție depozitele de nivel inferior din direcțiile vestice și centrale”, a explicat sursa SBU.

Totodată, drone din arsenalul forțelor speciale Alfa au atacat depozitul de petrol „Gerkon Plus” din așezarea Strelețkie Hutora, regiunea Lipețk, din Rusia. Atacul a declanșat un incendiu puternic. Depozitul de petrol furniza produse petroliere către trei regiuni rusești: Tambov, Voronej și Lipețk.

„În noul an, SBU continuă să vizeze cu succes instalațiile militare și petroliere rusești, reducând capacitatea inamicului de a-și aproviziona armata cu muniție și combustibil. Toate instalațiile rusești din spate care susțin războiul împotriva Ucrainei sunt ținte absolut legitime”, a subliniat sursa informată din cadrul SBU.

După cum a relatat anterior Ukrinform, pe 31 decembrie, drone cu rază lungă de acțiune ale Centrului de Operațiuni Speciale Alfa al SBU au lovit depozitul de petrol „Temp” din orașul Rîbinsk, regiunea Iaroslavl din Rusia. Acesta face parte din sistemul de rezervă de stat al Rusiei și este destinat depozitării unor volume mari de combustibil.

Ministerul rus al Apărării a transmis marți că a doborât 360 de drone ucrainene, fără a oferi detalii privind locațiile.

Unitatea de forțe speciale Alfa efectuează în mod regulat atacuri cu drone de rază lungă de acțiune împotriva țintelor rusești, inclusiv, recent, un atac, primul de acest fel, asupra unui petrolier legat de Moscova în Marea Mediterană, dar și atacurile spectaculoase din iunie asupra bazelor aeriene rusești, din cadrul Operațiunii „Spiderweb”, notează Business Insider.

Forțele Alfa ale SBU desfășoară și operațiuni terestre; de ​​pildă, acestea au luat parte la apărarea orașului Pokrovsk, orașul devastat de război din regiunea estică Donețk și scena unora dintre cele mai intense lupte din conflict.

Ucraina a vizat în principal infrastructura petrolieră și gazieră terestră, cum ar fi depozitele și porturile, dar în ultimele săptămâni și-a extins atacurile către ținte maritime, lovind mai multe petroliere și platforme petroliere în Marea Neagră, Marea Caspică și Marea Mediterană.

Oficialii ucraineni au descris operațiunile de atac în profunzime ca fiind o modalitate de a impune sancțiuni „pe termen lung” asupra Rusiei.

Atacul de marți asupra arsenalului GRAU reflectă o tactică pe care Ucraina s-a bazat mult timp – atacarea depozitelor de muniție din Rusia pentru a afecta câmpul de luptă pe termen scurt.