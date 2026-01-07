search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Unitatea de elită Alfa, din nou în acțiune. Explozii pe tot parcursul nopții la un depozit de muniții din adâncul Rusiei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Conform surselor din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), atacuri reușite cu drone de lungă distanță au fost efectuate asupra unor depozite de muniții și de petrol în adâncimea teritoriului rus, informează Ukrinform.

image

O explozie de proporții s-a produs la Arsenalul nr. 100 aparținând Direcției Principale de Rachete și Artilerie (GRAU) în districtul Neia, regiunea Kostroma. Explozii puternice, provocate de detonări secundare ale muniției, s-au auzit pe tot parcursul nopții. Autoritățile locale au dispus evacuarea locuitorilor din așezările din vecinătate.

„Acesta era un arsenal important pentru inamic, deoarece aproviziona cu muniție depozitele de nivel inferior din direcțiile vestice și centrale”, a explicat sursa SBU.

Totodată, drone din arsenalul forțelor speciale Alfa au atacat depozitul de petrol „Gerkon Plus” din așezarea Strelețkie Hutora, regiunea Lipețk, din Rusia. Atacul a declanșat un incendiu puternic. Depozitul de petrol furniza produse petroliere către trei regiuni rusești: Tambov, Voronej și Lipețk.

„În noul an, SBU continuă să vizeze cu succes instalațiile militare și petroliere rusești, reducând capacitatea inamicului de a-și aproviziona armata cu muniție și combustibil. Toate instalațiile rusești din spate care susțin războiul împotriva Ucrainei sunt ținte absolut legitime”, a subliniat sursa informată din cadrul SBU.

După cum a relatat anterior Ukrinform, pe 31 decembrie, drone cu rază lungă de acțiune ale Centrului de Operațiuni Speciale Alfa al SBU au lovit depozitul de petrol „Temp” din orașul Rîbinsk, regiunea Iaroslavl din Rusia. Acesta face parte din sistemul de rezervă de stat al Rusiei și este destinat depozitării unor volume mari de combustibil.

Ministerul rus al Apărării a transmis marți că a doborât 360 de drone ucrainene, fără a oferi detalii privind locațiile.

Unitatea de forțe speciale Alfa efectuează în mod regulat atacuri cu drone de rază lungă de acțiune împotriva țintelor rusești, inclusiv, recent, un atac, primul de acest fel, asupra unui petrolier legat de Moscova în Marea Mediterană, dar și atacurile spectaculoase din iunie asupra bazelor aeriene rusești, din cadrul Operațiunii „Spiderweb”, notează Business Insider.

Forțele Alfa ale SBU desfășoară și operațiuni terestre; de ​​pildă, acestea au luat parte la apărarea orașului Pokrovsk, orașul devastat de război din regiunea estică Donețk și scena unora dintre cele mai intense lupte din conflict.

Ucraina a vizat în principal infrastructura petrolieră și gazieră terestră, cum ar fi depozitele și porturile, dar în ultimele săptămâni și-a extins atacurile către ținte maritime, lovind mai multe petroliere și platforme petroliere în Marea Neagră, Marea Caspică și Marea Mediterană.

Oficialii ucraineni au descris operațiunile de atac în profunzime ca fiind o modalitate de a impune sancțiuni „pe termen lung” asupra Rusiei.

Atacul de marți asupra arsenalului GRAU reflectă o tactică pe care Ucraina s-a bazat mult timp – atacarea depozitelor de muniție din Rusia pentru a afecta câmpul de luptă pe termen scurt.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
digi24.ro
image
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
stirileprotv.ro
image
Greaua „moștenire” pentru copii și nepoți! Datorie de 1.000 de miliarde de lei!
gandul.ro
image
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
mediafax.ro
image
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat de plată datorită prescripției
fanatik.ro
image
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
libertatea.ro
image
SUA iau în calcul confiscarea navei „Marinera”, parte din flota-fantomă a lui Putin. Rusia a trimis un submarin pentru escortă
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Surpriza începutului de an în România: ”Nu suntem animale”
digisport.ro
image
Afaceristul timișorean Dan Dinu se ia de Ilie Bolojan și anunță primele concedieri: Și la 1989 credeam că nu se poate mai rău
stiripesurse.ro
image
“Pescuit nebun”. O flotă a Chinei, care se vede din spaţiu, jefuieşte marea liberă. De ce traversează navele oceanele până la Mila 201
antena3.ro
image
Cum economiseşti 12.000 de lei cu doar 59 de lei. Principiile pentru planificarea financiară în familie
observatornews.ro
image
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
cancan.ro
image
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
prosport.ro
image
Procură pentru pensie. Cât costă în 2026 şi la ce foloseşte
playtech.ro
image
Cum a petrecut Gică Hagi de Revelion! Regele a ales o locație specială și s-a întâlnit cu un cunoscut politician
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu s-a abținut: care va fi ”următoarea oprire” a Statelor Unite, după Venezuela
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Doliu uriaș! Autorul Michael Schumacher a murit la 75 de ani: „Tatăl meu era…”
wowbiz.ro
image
Vești bune pentru pensionari, se indexează pensiile cu 13% plus 50% din creșterea venitului mediu brut. Va fi eliminată și plata CASS
romaniatv.net
image
Președintele Nicușor Dan, blocat în Paris din cauză vremii: Avioane am mai pierdut, dar blocat nu îmi aduc aminte. Aeronava Spartan cu care urma să revină în România nu poate decola de ninsoare
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
click.ro
image
ChatGPT a fost întrebat ce ar face dacă ar fi om pentru o zi. Răspunsul a uimit internetul
click.ro
image
Irinel Columbeanu și-a luat în serios rolul de „frate”, după ce s-a pocăit: „Stă la căldurică și citește Biblia.” De ce nu a petrecut Sărbătorile cu fiica Irinuca?
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
1 sfantul ion urari la multi ani jpg jpeg
La mulţi ani, Ion, Ioana, Ionela! Cele mai frumoase mesaje şi sms-uri de trimis celor dragi de Sfântul Ioan
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi

OK! Magazine

image
William a dat buzna în încăpere și i-a spus soției sale un singur cuvânt, atunci când a văzut-o pe Kate tremurând de emoție

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare