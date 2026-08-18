„Mai frumos e în Ferentari”. Turiști români revoltați de condițiile găsite la hotelurile de pe litoralul Bulgariei: „Nu aș mai veni aici nici gratis”

O vacanță pe litoralul Bulgariei s-a transformat într-o experiență dezamăgitoare pentru mai mulți turiști români care au criticat condițiile găsite în hotelurile din Sunny Beach. De la curățenie și camere până la mâncare și servicii, turiștii spun că au întâmpinat numeroase probleme.

Una dintre turiste a povestit experiența avută la Hotelul Fenix din Sunny Beach, imediat după ce a ajuns la unitatea de cazare. Femeia spune că, deși camera era „cât de cât curată”, a observat mai multe probleme.

„Am ajuns ieri la hotelul Fenix, Sunny Beach. Am primit o cameră cât de cât curată, era udă mocheta în unele locuri (probabil de la cei care au stat înaintea noastră), iar baia este minusculă. Mobilierul peste tot este vechi, mocheta de pe holul etajului era mai mult murdară, de aici și mirosul permanent urât”, a relatat românca pe Forum Bulgaria.

Cele mai multe nemulțumiri au vizat însă mâncarea. Turista spune că preparatele erau puține, repetitive și de slabă calitate.

„La masă… horror! Aceleași feluri de mâncare, doar câteva, deloc diversificată, slab calitativă. La capitolul dulciuri, personal, am prins o singură bucățică de baclava, doar din asta se servește și niște biscuiți vai de ei”, a scris femeia.

În ceea ce privește fructele, turista spune că acestea au fost „aproape inexistente”.

„Este incredibil cât de slabi sunt la capitolul mâncare! Nu aș mai veni aici nici gratis! Sper să treacă cu bine această săptămână”, a încheiat turista.

„La capitolul curățenie, nota este 0”

O altă turistă a relatat o experiența pe care a avut-o la Hotel Silver, din stațiunea Nisipurile de Aur. Aceasta a precizat de la început că nu se aștepta la condiții de lux, având în vedere că este vorba despre un hotel de trei stele.

„În primul rând, nu suntem persoane pretențioase și știm foarte bine că vorbim despre un hotel de 3 stele. Nu ne așteptam la lux sau servicii de 5 stele. Dar există anumite lucruri care țin de strictul necesar într-un hotel: curățenia, igiena, mâncarea și schimbarea prosoapelor. Din păcate, experiența noastră la Hotel Silver a fost mult sub așteptări. La capitolul curățenie, nota este 0”, a afirmat femeia, pe Vacanta Bulgaria: Informatii utile.

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Turista spune că a fost nevoită să meargă personal să solicite schimbarea prosoapelor. „„Am mers personal să cer schimbarea prosoapelor și ni s-a spus că acestea se schimbă o dată la 4 zile. Paturile nu sunt făcute zilnic pe perioada sejurului. Practic, se ia gunoiul și se spală pe jos în baie, cam atât”, a relatat aceasta.

Nici parcarea nu a fost lipsită de probleme, potrivit turistei.

„Parcarea este privată, dar locurile sunt limitate, deci faptul că există parcare nu înseamnă neapărat că vei avea și loc. Nici împrejurimile hotelului nu ne-au impresionat deloc. Aspect neîngrijit, vegetație lăsată de izbeliște și o senzație generală de neglijență. Sincer, pentru o zonă turistică, ne așteptam la cu totul altceva. La un moment dat am zis în glumă că «mai frumos e în Ferentari»”, a povestit turista.

Mâncare repetitivă și preparate reci

Nici mesele nu au fost pe placul turiștilor. Potrivit relatării, oferta era limitată, iar unele preparate erau servite reci.

„La masă, situația nu este mai bună. Mâncarea este foarte repetitivă și de multe ori rece: două feluri principale, o așa-zisă «ciorbă», câteva legume și niște mezeluri care nu arătau deloc apetisant. Pentru copii, aproape nimic potrivit. Nici măcar o pizza, niște nuggets sau ceva simplu pe care să îl poată mânca. Am avut inclusiv macrou marinat cu un miros foarte neplăcut, pe care evident nu ne-am riscat să îl consumăm”, a afirmat turista.

Turiștii au subliniat că nemulțumirile lor nu au legătură cu faptul că hotelul este clasificat la trei stele.

„Nu criticăm hotelul pentru faptul că este de 3 stele. Știam unde venim și nu aveam pretenții de lux. Dar curățenia, igiena, prosoapele curate și o mâncare decentă și caldă sunt lucruri esențiale indiferent de numărul de stele”, a explicat turista.

În final, aceasta spune că experiența a fost suficient de neplăcută încât nu ar mai reveni la hotel și nu l-ar recomanda altor turiști.

„Din păcate, experiența noastră a fost una dezamăgitoare și nu am reveni la acest hotel și nici nu îl recomandăm”, a concluzionat românca.

O altă turistă confirmă problemele reclamate

O altă persoană care susține că s-a întors recent din vacanță și a fost cazată la același hotel spune că a întâmpinat, la rândul său, mai multe probleme.

„Confirm cele menționate. Marți ne-am întors din vacanță, cazați la același hotel. Pernele au fost foarte incomode, am găsit vomă pe geam și pe peretele ferestrei, pe interior”, a relatat turista.