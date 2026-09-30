 Vacanță ratată în Tenerife pentru un turist cazat la un hotel all-inclusive: „Am găsit gândaci în mâncare zilnic. Mișunau peste tot” | adevarul.ro
search
Miercuri, 30 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Vacanță ratată în Tenerife pentru un turist cazat la un hotel all-inclusive: „Am găsit gândaci în mâncare zilnic. Mișunau peste tot”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

sursa video: Pavel Kozák/Tenerife Holiday Forum.  

Un turist care și-a rezervat un sejur all-inclusive în Tenerife, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Spania, susține că a avut parte de o experiență extrem de neplăcută, după ce spune că a observat gândaci în mai multe zone ale hotelului și chiar în mâncarea servită în restaurant.

Turistul, din Cehia, a publicat un mesaj de avertizare în care îi sfătuiește pe cei care își planifică o vacanță în Tenerife să evite hotelul H10 Tenerife Playa.  Potrivit relatării sale, problemele de igienă s-au manifestat pe tot parcursul sejurului. Turistul susține că gândacii de bucătărie erau prezenți în mai multe zone ale hotelului, inclusiv restaurant.

sursa video: Pavel Kozák/Tenerife Holiday Forum

„Pe tot parcursul sejurului, ne-am confruntat zilnic cu condiții de igienă deplorabile. Gândacii de bucătărie mișunau prin tot hotelul, iar situația a culminat cu faptul că, în repetate rânduri, am găsit gândaci chiar în mâncarea servită în restaurantul hotelului, în fiecare zi”, a relatat turistul pe grupul de Facebook- Tenerife Holiday Forum.

Problemele reclamate nu s-au limitat la igienă. Turistul spune că nici serviciile de alimentație nu au corespuns așteptărilor pentru un sejur all-inclusive. Acesta reclamă atât calitatea preparatelor, cât și varietatea mâncării. 

Hotelul H10 Tenerife Playa
Hotelul H10 Tenerife Playa Foto: Fb

„Calitatea mâncării și varietatea preparatelor au fost extrem de slabe. În ansamblu, serviciile oferite nu au corespuns standardului pentru care am plătit și abia au atins nivelul unui regim de masă demn de un hotel foarte slab”, a susținut acesta.

Turistul afirmă că a discutat despre situație cu reprezentantul agenției de turism aflat la fața locului. Potrivit acestuia, reacția reprezentantului a fost una prea puțin fermă în raport cu problemele reclamate.

sursa video: Pavel Kozák/Tenerife Holiday Forum.  

Acesta a anunțat că intenționează să depună o reclamație oficială, prin care să solicite despăgubiri financiare.

Reacțiile altor turiști: „Doamne, cât de îngrozitor! Este dezgustător”

Postarea a stârnit numeroase reacții din partea altor persoane care au vizitat Tenerife.

„Asta este de neacceptat. Vizitez Tenerife de 40 de ani și nu am văzut niciodată gândaci efectiv pe mâncarea servită”, a comentat un utilizator.

O altă persoană a spus că a vizitat Tenerife de mai multe ori, inclusiv de trei ori într-un singur an, fără să întâlnească astfel de probleme.

„Nu am văzut niciun gândac în niciunul dintre locurile în care am stat. Este dezgustător, iar faptul că erau în mâncare este și mai grav. Locul trebuie dezinfectat, iar bucătăria și zonele de servire trebuie curățate temeinic”, a scris aceasta.

O altă reacție a fost mult mai dură: „Doamne, cât de îngrozitor! Este dezgustător!”

Au existat însă și comentarii potrivit cărora gândacii pot fi întâlniți în anumite perioade și zone ale insulei. 

„Din păcate, nu sunt prea multe lucruri pe care le poți face în privința gândacilor. Intrau în apartamentul în care locuiam, a afirmat aceasta.

Hotelul se află în Puerto de la Cruz, în nordul insulei Tenerife. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
digi24.ro
image
Anchetă CNAIR. Șoferii pot fi opriți în trafic și întrebați unde merg, de ce călătoresc și cât câștigă
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a anunțat varianta preferată de premier. Ce spune despre un Guvern cu AUR
gandul.ro
image
Călin Georgescu refuză mâncarea din arest! Ce drepturi are fostul prezidențiabil după gratii
mediafax.ro
image
„Boutoutaou nu ar fi titular nici la Voluntari”. Cea mai tare declarație despre schimbul cu Nsimba între Craiova și FCSB
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
digi24.ro
image
Soția lui Lewandowski, sedusă de hyrox: „Ne vedem la curse!”
gsp.ro
image
S-a terminat: Cristiano Ronaldo își așteaptă avionul și pleacă înaintea meciului din Liga Națiunilor! Scandal în Portugalia
digisport.ro
image
„Sunt prețuri de Vest, dar cu condiții de Est”. Un român a rămas surprins de cât costă o vacanță prin România
click.ro
image
Kelemen Hunor cere indexarea obligatorie a pensiilor de la 1 ianuarie 2027, cu rata inflației din 2025: „Puterea de cumpărare a căzut”
antena3.ro
image
Cum au pierdut aproape toţi românii 1500 de lei în mai puţin de 2 luni fără să-şi dea seama
zf.ro
image
Telefoanele second hand, tot mai căutate. Ce prețuri au modelele după 3 luni de la lansare
observatornews.ro
image
Cristina Dorobanțu s-a căsătorit cu deputatul Ciprian Șerban. Cei doi urmează să devină părinți!
cancan.ro
image
Calendarul plăților din octombrie. Când intră pensia pe card? Când se achită alocațiile, bursele și ajutoarele
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
prosport.ro
image
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor
playtech.ro
image
România a jucat cu Brazilia lui Ronaldo și Ronaldinho, nu cu Bosnia lui Barbarez! Cifrele Wyscout sunt șocante
fanatik.ro
image
Bilanțul primarilor din țară care își pierd mandatele, în afară de Dominic Fritz. Ciprian Ciucu: „Pur și simplu nu este drept!”
ziare.com
image
Unde s-a angajat la 29 de ani unica fiică a lui Ion Țiriac
digisport.ro
image
În ce lună te-ai născut? Vezi dacă te numeri printre cei care închid un capitol de viață împortant în octombrie 2026
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
romaniatv.net
image
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie. Ce nu ai voie să faci pe 1 octombrie pentru a nu aduce ghinionul asupra ta
mediaflux.ro
image
Pan Zhanle, dezvăluire despre David Popovici: „Am învățat o lecție foarte importantă”
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Ce pact au făcut Theo Rose și Anghel Damian de dragul fiului lor, Sasha: „Mi se pare decent”
click.ro
image
Cristina Dorobanțu s-a căsătorit în mare secret și urmează să devină mamă. „Este ca un vis frumos pentru mine”
click.ro
image
Eliza, sora Valentinei, reacție sfâșietoare în mediul online. Ce le-a cerut oamenilor: „Nimeni din familia mea nu a fost de acord cu el”
click.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Regele Eadwig, Ælfgifu, Æthelgifu Imagine generată cu AI png
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!
okmagazine.ro
Mozaicuri romane descoperite în satul Qesarat, din Albania
Șase pardoseli cu mozaicuri, vechi de 1.600 de ani, descoperite de arheologi în Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Un vlogger străin a mâncat pe 3 continente într-o singură zi: „Micul dejun în Maroc, prânzul la Paris și cina în New York”
image
Ce pact au făcut Theo Rose și Anghel Damian de dragul fiului lor, Sasha: „Mi se pare decent”

OK! Magazine

image
Regele care și-a părăsit propria încoronare ca să întrețină relații intime cu două femei. Una i-a devenit soție și cealaltă… soacră!