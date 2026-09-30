Vacanță ratată în Tenerife pentru un turist cazat la un hotel all-inclusive: „Am găsit gândaci în mâncare zilnic. Mișunau peste tot”

sursa video: Pavel Kozák/Tenerife Holiday Forum.

Un turist care și-a rezervat un sejur all-inclusive în Tenerife, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Spania, susține că a avut parte de o experiență extrem de neplăcută, după ce spune că a observat gândaci în mai multe zone ale hotelului și chiar în mâncarea servită în restaurant.

Turistul, din Cehia, a publicat un mesaj de avertizare în care îi sfătuiește pe cei care își planifică o vacanță în Tenerife să evite hotelul H10 Tenerife Playa. Potrivit relatării sale, problemele de igienă s-au manifestat pe tot parcursul sejurului. Turistul susține că gândacii de bucătărie erau prezenți în mai multe zone ale hotelului, inclusiv restaurant.

sursa video: Pavel Kozák/Tenerife Holiday Forum

„Pe tot parcursul sejurului, ne-am confruntat zilnic cu condiții de igienă deplorabile. Gândacii de bucătărie mișunau prin tot hotelul, iar situația a culminat cu faptul că, în repetate rânduri, am găsit gândaci chiar în mâncarea servită în restaurantul hotelului, în fiecare zi”, a relatat turistul pe grupul de Facebook- Tenerife Holiday Forum.

Problemele reclamate nu s-au limitat la igienă. Turistul spune că nici serviciile de alimentație nu au corespuns așteptărilor pentru un sejur all-inclusive. Acesta reclamă atât calitatea preparatelor, cât și varietatea mâncării.

Hotelul H10 Tenerife Playa Foto: Fb

„Calitatea mâncării și varietatea preparatelor au fost extrem de slabe. În ansamblu, serviciile oferite nu au corespuns standardului pentru care am plătit și abia au atins nivelul unui regim de masă demn de un hotel foarte slab”, a susținut acesta.

Turistul afirmă că a discutat despre situație cu reprezentantul agenției de turism aflat la fața locului. Potrivit acestuia, reacția reprezentantului a fost una prea puțin fermă în raport cu problemele reclamate.

sursa video: Pavel Kozák/Tenerife Holiday Forum.

Acesta a anunțat că intenționează să depună o reclamație oficială, prin care să solicite despăgubiri financiare.

Reacțiile altor turiști: „Doamne, cât de îngrozitor! Este dezgustător”

Postarea a stârnit numeroase reacții din partea altor persoane care au vizitat Tenerife.

„Asta este de neacceptat. Vizitez Tenerife de 40 de ani și nu am văzut niciodată gândaci efectiv pe mâncarea servită”, a comentat un utilizator.

O altă persoană a spus că a vizitat Tenerife de mai multe ori, inclusiv de trei ori într-un singur an, fără să întâlnească astfel de probleme.

„Nu am văzut niciun gândac în niciunul dintre locurile în care am stat. Este dezgustător, iar faptul că erau în mâncare este și mai grav. Locul trebuie dezinfectat, iar bucătăria și zonele de servire trebuie curățate temeinic”, a scris aceasta.

O altă reacție a fost mult mai dură: „Doamne, cât de îngrozitor! Este dezgustător!”

Au existat însă și comentarii potrivit cărora gândacii pot fi întâlniți în anumite perioade și zone ale insulei.

„Din păcate, nu sunt prea multe lucruri pe care le poți face în privința gândacilor. Intrau în apartamentul în care locuiam, a afirmat aceasta.

Hotelul se află în Puerto de la Cruz, în nordul insulei Tenerife.