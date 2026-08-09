 „M-am trezit cu 31 de mușcături pe tot corpul”. Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Nisipurile de Aur: „Fugiți de acest hotel!” | adevarul.ro
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„M-am trezit cu 31 de mușcături pe tot corpul”. Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Nisipurile de Aur: „Fugiți de acest hotel!”

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O vacanță în stațiunea bulgărească Nisipurile de Aur s-a transformat într-un coșmar pentru o familie de români, după ce unul dintre membrii familiei s-a trezit cu 31 de mușcături pe tot corpul în urma primei nopți de cazare. Familia susține că, ulterior, a descoperit ploșnițe în una dintre camere.

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Litoral Bulgaria Foto: arhivă, adevărul

Experiența a fost relatată pe un grup de Facebook dedicat românilor care călătoresc în Bulgaria, unde unul dintre membrii familiei i-a avertizat pe ceilalți turiști să evite unitatea de cazare.

„Acum am plecat din Nisipurile de Aur – Hotel Bonita. Fugiți de acest hotel! În prima zi m-am trezit cu 31 de mușcături pe tot corpul. Am dat vina pe țânțari și pe faptul că am dormit cu ușa balconului deschisă”, a scris românul.

Situația s-a agravat după a doua noapte de cazare. Turistul spune că numărul mușcăturilor a crescut și că a descoperit în cameră ceea ce susține că erau ploșnițe de pat. „După a doua noapte m-am trezit cu mușcături și mai multe. Ce am descoperit? Ploșnițe de pat. Am intrat în panică citind pe internet despre ele”, a relatat acesta.

Familia a mers la recepție, iar reprezentanții hotelului le-a pus la dispoziție o altă cameră. Pentru a evita răspândirea insectelor, toate lucrurile au fost puse în saci. „Pe scurt, am fost la recepție, ni s-a dat cameră nouă. Am pus totul în saci. Tot! Mai puțin telefonul și costumul de baie pe care îl aveam. Am mers și ne-am îmbrăcat «regește» de la tarabe”, a povestit românul.

captura nisipurile png

Turistul mai spune că reprezentanții hotelului s-au oferit să spele hainele familiei la temperatură ridicată. „S-au oferit să ne spele hainele așa cum trebuie în aceste cazuri (60 de grade)”, a scris acesta.

La plecare, însă, turistul spune că hainele au fost returnate puse laolaltă și că unele dintre ele s-au decolorat. „Acum, la plecare, ne-au adus sacii cu hainele spălate. Le-au pus la grămadă. Tot ce aveam alb s-a transformat într-o culoare «minunată»... deci totul la gunoi. Ne-am enervat maxim și am cerut să discutăm cu managerul hotelului. Răspunsul? Să fim fericiți că nu ne dau ei în judecată pentru că am adus noi ploșnițele și că le-am compromis două camere!”, a susținut românul.

În finalul postării, turistul precizează că familia sa avea rezervate trei camere și susține că insectele au fost descoperite într-una singură.

„Noi am avut trei camere. Doar una cu aceste ploșnițe, adulte, care ieșeau de sub saltea, de după tăblia patului. Deci povestea nu e nouă.....ouă, larve.... Concediul tuturor s-a dus, eu sunt efectiv «pictată» pe tot corpul, haine la gunoi. Îmi strălucesc doar sandalele pline de strasuri. Al meu a devenit «boss-ul». Scrie pe tricou. Deci VIDA BONITA!!!”, a încheiat, ironic, turistul.

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