O familie de români reclamă că rămas fără cazare în timpul vacanței în Bulgaria, după ce a sesizat apariția unor ploșnițe în camera unui hotel de 4 stele din Sunny Beach. Turiștii susțin că reprezentanții hotelului i-au acuzat că au adus insectele și le-au cerut să plece.

sursa video: Andreea Oană/FB

Cazul a fost relatat de o turistă româncă pe un forum dedicat vacanțelor în Bulgaria. Femeia a publicat și imagini realizate în timpul sejurului și care arată insectele găsite în camera familiei. „Mare atenție Hotel Alba Sunny Beach! Singura lor soluție pentru noi a fost să ne dea afară din hotel, spunând că noi am adus ploșnițele acolo”, a scris românca.

sursa video: Andreea Oană/FB

Femeia le-a explicat reprezentanților hotelului că aveau transportul spre România programat abia la sfârșitul săptămânii. Acest lucru nu a schimbat, însă, decizia hotelului.

„În condițiile în care noi le-am explicat că aveam transportul la sfârșitul săptămânii, nu i-a interesat. Ne-au zis că trebuie să părăsim hotelul. Am găsit autocar seara la ora 22. Am plecat cu copiii noaptea, obosiți, care plângeau că își doreau să continuăm vacanța. A fost un șoc pentru noi, nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situație”, a mai transmis aceasta.

„Am dat 1.000 de lei pe bilete să putem veni acasă cu copiii”

Ulterior, turista a revenit cu noi precizări și a spus că va acționa în instanță atât hotelul, cât și agenția prin care a cumpărat vacanța, pentru care a plătit 1.300 de euro.

„Nu lăsăm lucrurile așa, dăm în judecată atât agenția, cât și hotelul pentru tot ce am pățit, pentru că efectiv ne-au dat afară și nu au găsit o soluție pentru noi. (...) Spunându-ne că nici în zonă nu ne putem caza, că nu ne primește nimeni deoarece împrăștiem ploșnițele. (...) Și dacă noi nu aveam banii la noi, să ne luăm bilete? Dormeam pe stradă? Pe ei nu i-au interesat. Am dat 1.000 de lei pe bilete să putem veni acasă cu copiii”, a mai scris românca.

Românca a explicat că, înainte de a rezerva, văzuse comentarii despre zgomotul din zona hotelului, însă nu le-a considerat un motiv suficient pentru a renunța la vacanță.

„Cât despre recenzii, am văzut acele comentarii scrise despre gălăgie din zonă, dar am zis, fiind poziționat în centru, este normal, o muzică, una alta. Totuși am mers în concediu, nu la parastas”, a mai spus turista.

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sursa video: Andreea Oană/FB

„Cum să acceptați să fiți dați afară?”

Postarea româncei a stârnit numeroase reacții în mediul online. „Cum să acceptați să fiți dați afară având în vedere că ați plătit sejurul? Chiar și plecați de acolo, vă sfătuiesc să nu lăsați lucrurile așa și măcar să vă recuperați banii! Îmi pare rău de ce ați pățit”, a scris un comentator.

Alți oameni au atras atenția asupra bagajelor și hainelor, în cazul unei eventuale infestări.

„Duceți toate hainele direct la curățătorie chimică, nu le duceți acasă. Altfel o să ajungeți să vă renovați tot apartamentul”, a avertizat un alt utilizator.

O turistă și-a anulat rezervarea

„Eu aveam rezervare pentru 2-6 septembrie și acum două săptămâni am văzut recenzii proaste și am anulat rezervarea. Am pierdut doar avansul care era mic. Tare bine am făcut”, a scris o femeie.

„Alegeți, doamnă, un hotel decent cu recenzii bune înainte să plecați, are nota 7,5 pe Booking, pe Google tot a doua, a treia recenzie este despre mizerie. Degeaba alegem ce e mai ieftin, citiți recenzii înainte să cumpărați!”, a comentat altcineva.

Turiștii reclamă și alte probleme

Mai mulți români care afirmă că au fost cazați la Hotel Alba au povestit, în aceeași discuție, despre experiențe neplăcute. O femeie a spus că a fost la hotel în luna iulie și că a avut probleme cu mâncarea, zgomotul și modul în care personalul ar fi gestionat o situație reclamată la recepție.

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„Ni s-a furat o amărâtă de oliță portabilă din recepție și managerul a spus foarte senin că nu se vede să o fi luat cineva și atât”, a relatat aceasta.

Femeia spune că nici mâncarea nu a fost pe placul copiilor.

„Copiii, care nu sunt pretențioși absolut deloc la mâncare, efectiv refuzau să mănânce doar când se uitau la farfurie. O experiență foarte urâtă la Hotel Alba pe care cu siguranță nu o vom repeta”, a mai scris turista.

Un alt român susține că a plătit o sumă importantă pentru un sejur la aceeași unitate.

„Am fost în iulie la acest hotel, am plătit 6.800 de lei pentru două persoane. Regret că am luat cea mai mare țeapă din viața mea, horror acest hotel”, a afirmat acesta.

Turistul a reclamat mai multe probleme, printre care mizeria, mâncarea, aerul condiționat și condițiile din baie.

O altă persoană a afirmat că a fost cazat la hotel anul trecut și că nu l-ar recomanda altor turiști. „Și noi am fost anul trecut acolo și nu aș recomanda nimănui să meargă la Hotel Alba. Îmi pare rău că nu am filmat zona de grătar, zona în care se făcea pizza și burgeri”, a comentat acesta.

Un alt internaut spune că a fost cazată la hotel în luna iulie și că, deși nu a găsit ploșnițe în camera sa, a fost nemulțumită de zgomot.

„Am fost și noi anul acesta în iulie. Oribil, de la mâncare, gălăgie etc. (...) Cred că am avut noroc că nu am avut așa ceva în cameră. Poate că unde am stat, în camera 624, nu erau ploșnițe, dar foarte mare gălăgie”, a relatat aceasta.