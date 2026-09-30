Băsescu, întrebări despre finanțarea AUR și averea lui Simion: „S-ar putea să fie multe probleme când se va intra în contabilitatea partidului”

Fostul președinte Traian Băsescu a lansat miercuri seară o serie de critici la adresa liderului AUR, George Simion, și a modului în care sunt cheltuiți banii formațiunii. Băsescu a susținut că autoritățile ar trebui să analizeze mai atent sursele și modul de cheltuire a banilor și a afirmat că un control asupra contabilității partidului ar putea scoate la iveală nereguli.

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„Ar trebui să începem să ne uităm mai atent la baia de bani în care se scaldă Simion, baia de petreceri de-astea, câmpenești, în care poporul dă bani copilului, poporul dă bani la nuntă, poporul face de toate. Mă tem că s-ar putea să fie multe probleme când se va intra în contabilitatea partidului AUR, mai ales că aflăm că dăruiește cu multă generozitate unele televiziuni cu toți banii de la buget. Deci, sunt lucruri care ar putea să evolueze într-un mod neașteptat”, a declarat Traian Băsescu la B1 TV.

Afirmațiile privind eventuale probleme în contabilitatea AUR reprezintă punctul de vedere exprimat de fostul președinte și nu constituie, în sine, constatarea unei nereguli de către o autoritate de control.

În aceeași intervenție, Traian Băsescu a susținut că AUR și-ar fi atins nivelul maxim de susținere electorală și a afirmat că formațiunea ar putea intra ulterior pe un trend descendent.

„Există șanse să se compromită partidele așa-zis pro-europene (...) Există (și – n.r.) șansa ca aceste partide să reușească să demonstreze că pot repara ce au stricat, printr-o guvernare bună. De altfel, nici nu au soluție să guverneze altfel decât în interesul refacerii echilibrelor macroeconomice, nimeni nu le dă voie să iasă din chingile acestei direcții. Așa că eu nu văd un pericol atât de mare că, dacă se lungește cu încă doi ani exercitarea mandatului actual, am ajunge la un AUR care crește. După părerea mea, AUR și-a atins limitele. Georgescu este punctul de unde începe declinul AUR-ului”, a spus Băsescu.

Fostul președinte a oferit și o estimare privind un eventual scor al AUR în cazul unor alegeri anticipate, afirmând că formațiunea ar putea obține între 30% și 35%, fără să excludă un rezultat sub 30%.

AUR este pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, urmat, în ordine, de PSD, PNL şi USR, conform unui sondaj Avangarde publicat vineri.

În ipoteza unor alegeri parlamentare organizate în perioada sondajului, 36% dintre cei care și-au exprimat o opțiune au indicat AUR, 23% PSD, 16% PNL și 8% USR. UDMR a fost indicat de 5% dintre respondenți, iar SOS România de 3%. SENS și POT au fost cotate cu câte 2%, în timp ce REPER și PMP au avut câte 1%.