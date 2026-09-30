 Execuție suspendată cu puțin timp înainte de injecția letală. Christei Pike ar fi fost prima femeie executată în Tennessee în peste 200 de ani | adevarul.ro
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Execuție suspendată cu puțin timp înainte de injecția letală. Christei Pike ar fi fost prima femeie executată în Tennessee în peste 200 de ani

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Execuția Christei Pike, programată miercuri, 30 septembrie, în Tennessee, a fost suspendată în ultimul moment de o instanță federală de apel. Femeia în vârstă de 50 de ani urma să fie executată pentru uciderea unei colege de clasă în 1995 și ar fi devenit prima femeie executată de statul Tennessee în cel puțin două secole.

Execuția Christei Pike, suspendată cu puțin timp înainte de injecția letală.
Execuția Christei Pike, suspendată cu puțin timp înainte de injecția letală. Foto: X/ Cultination

Curtea de Apel a SUA pentru Circuitul al Șaselea a dispus suspendarea execuției în urma unor noi argumente prezentate de avocații lui Pike. Aceștia susțin că informațiile privind abuzurile sexuale și traumele suferite de femeie în copilărie nu au fost analizate corespunzător în cadrul procedurilor care au dus la condamnarea la moarte, notează USA Today. 

Decizia instanței nu anulează condamnarea. Execuția rămâne suspendată până la o nouă decizie a instanței, care urmează să analizeze solicitarea apărării de redeschidere a procedurii.

Apărarea susține că statul Tennessee a recunoscut recent existența unor abuzuri sexuale suferite de Pike în copilărie, după ce anterior contestase relatările acesteia privind traumele.

Avocații consideră că această schimbare este suficient de importantă pentru ca dosarul să fie redeschis și să fie analizate din nou circumstanțele care au contribuit la condamnarea la moarte.

Un judecător federal din Tennessee respinsese anterior solicitarea, iar cazul a ajuns în fața Curții de Apel pentru Circuitul al Șaselea.

Suspendarea a fost dispusă cu aproximativ o oră înainte de momentul la care urma să înceapă execuția.

Crima pentru care a fost condamnată la moarte

Christa Pike avea 18 ani în 1995, când a ucis-o pe Colleen Slemmer, o colegă de clasă de la un centru de pregătire profesională din Knoxville.

Potrivit autorităților, Pike, împreună cu iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, a atras-o pe Slemmer într-o zonă împădurită. Procurorii au susținut că victima a fost atacată și ucisă în urma unui conflict alimentat de gelozie.

Pike a primit pedeapsa cu moartea. Shipp, care avea 17 ani la momentul crimei, a fost condamnat la închisoare pe viață.

Pike a petrecut aproximativ trei decenii pe culoarul morții și a fost, până acum, singura femeie condamnată la moarte în Tennessee. Potrivit apărării, în timpul detenției s-a dedicat picturii și a oferit sprijin altor femei încarcerate.

Familia victimei așteaptă de aproape trei decenii

Pentru familia lui Colleen Slemmer, suspendarea execuției prelungește un caz care durează de peste 30 de ani.

Mama victimei, May Martinez, declarase anterior că intenționează să asiste la execuție și să aibă asupra ei fotografia fiicei sale.

În schimb, avocații și susținătorii lui Pike au insistat în ultimele luni asupra traumelor suferite de aceasta în copilărie și au cerut oprirea execuției.

Guvernatorul Tennessee, Bill Lee, a respins pe 28 septembrie cererea de clemență formulată de Pike, menținând astfel calea deschisă pentru execuția programată.

O execuție fără precedent în Tennessee

Dacă ar fi fost dusă la îndeplinire, execuția Christei Pike ar fi reprezentat prima execuție a unei femei în Tennessee în mai bine de 200 de ani. Departamentul de Corecție al statului pregătise oficial procedurile pentru data de 30 septembrie și desemnase inclusiv martori din partea presei.

Suspendarea pronunțată de instanța federală nu înseamnă însă că Pike a fost eliberată sau că pedeapsa cu moartea a fost anulată. Soarta condamnării sale depinde acum de procedurile judiciare care urmează după decizia Curții de Apel.

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