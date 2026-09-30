Cel puțin două persoane, între care și un copil, au fost ucise la Kiev în urma unui nou val de atacuri rusești cu drone și rachete. Capitala ucraineană a fost lovită în mai multe zone, iar exploziile au provocat incendii și pagube unor clădiri. În același timp, orașul Sumî, din nordul țării, a fost bombardat, o școală fiind lovită după ce elevii fuseseră evacuați.

Foto: dsns.gov.ua

Atacurile asupra Kievului au început în cursul nopții și au afectat mai multe cartiere ale capitalei. În urma loviturilor au izbucnit incendii, iar pompierii și echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea focarelor și verificarea clădirilor avariate.

Potrivit oficialilor ucraineni, a fost unul dintre cele mai puternice valuri de atacuri asupra infrastructurii energetice a țării din ultimele luni.

Raidurile aeriene au și un impact economic semnificativ asupra Ucrainei. Potrivit The Guardian, citat în materialul inițial, fiecare oră de alertă aeriană ar costa economia ucraineană aproximativ 45 de milioane de euro, în principal prin întreruperea activității industriale.

Un alt atac de amploare a avut loc la Sumî. O școală din oraș a fost evacuată înainte ca imobilul să fie lovit, astfel că elevii au scăpat nevătămați.

Atacul a afectat însă și o zonă rezidențială din oraș. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ucrainene, două persoane au fost ucise în urma bombardamentelor.

Loviturile asupra orașelor ucrainene au avut loc în timp ce președintele Volodimir Zelenski se afla pe linia frontului, unde a vizitat trupele din zona Liman, în regiunea Donețk.

În timpul vizitei, Zelenski a vorbit despre importanța zonelor din regiunea Harkov și despre luptele purtate anterior pentru recuperarea teritoriilor ocupate.

„În sectorul Harkov, în direcțiile Izium și Harkov, sunt locuri importante pentru noi. La urma urmei, multe operațiuni semnificative au avut loc acolo și mulți kilometri prețioși din teritoriul nostru au fost recuperați prin eforturile voastre și ale colegilor voștri soldați. Aveți grijă de trupele voastre și de voi. Glorie Ucrainei!”, a declarat președintele ucrainean.