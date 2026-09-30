Răsturnare de situație în cazul avocatei din Iași condamnate la 7 ani după ce a lovit un motociclist. Încadrarea juridică care o poate scăpa de închisoare

Alexandra Chiriac, fosta Cioată, condamnată în primă instanță la șapte ani de închisoare pentru tentativă la omor după ce a acroșat un motociclist în Nicolina, Iași, a obținut schimbarea încadrării juridice a faptei la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța a stabilit că fapta trebuie analizată ca vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului, ceea ce poate duce la o pedeapsă mult mai mică.

Foto: FOTO Facebook / Alexandra Cioata

Incidentul s-a produs pe 30 mai 2024, în apropierea bisericii catolice din cartierul Nicolina. Avocata se afla la volanul unui bolid de lux când a acroșat un motociclist care circula pe o motocicletă. După impact, femeia a plecat de la locul accidentului.

Anchetatorii au considerat inițial că impactul a fost provocat intenționat și fără un motiv aparent, concluzie susținută, potrivit procurorilor, și de imaginile surprinse de camerele de supraveghere. În februarie, Curtea de Apel Iași a condamnat-o pe Alexandra Chiriac la șapte ani de închisoare pentru tentativă la omor și i-a interzis să conducă timp de cinci ani, notează Ziarul de Iași.

Avocata a contestat sentința la Înalta Curte și a solicitat, printre altele, efectuarea unei noi expertize tehnice judiciare și schimbarea încadrării juridice.

Magistrații au respins cererea privind noua expertiză, însă au admis solicitarea referitoare la încadrarea juridică. Astfel, fapta nu mai este analizată ca tentativă la omor, ci ca vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

Schimbarea poate avea un impact important asupra pedepsei finale, deoarece limitele de pedeapsă pentru cele două infracțiuni sunt semnificativ diferite de cele aplicabile tentativei la omor.

Potrivit prevederilor legale indicate în hotărâre, părăsirea locului accidentului se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, în timp ce pentru vătămarea corporală din culpă pedeapsa poate ajunge de la 6 luni la 3 ani.

În cazul în care instanța va stabili vinovăția pentru ambele infracțiuni, pedepsele urmează să fie contopite potrivit regulilor prevăzute de Codul penal. În anumite condiții, pedeapsa rezultantă ar putea permite suspendarea executării sub supraveghere, dacă sunt îndeplinite toate cerințele legale.

De asemenea, recunoașterea faptelor poate avea consecințe asupra cuantumului pedepsei, în condițiile prevăzute de lege.