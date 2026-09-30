Premierul britanic susține că există indicii privind implicarea Iranului în incidentul de securitate de la baza RAF Fairford

Premierul britanic Andy Burnham a declarat miercuri că există „indicii puternice” privind implicarea Iranului în incidentul de securitate produs în apropierea bazei aeriene RAF Fairford, din sud-vestul Angliei, utilizată de armata americană pentru operațiuni împotriva Iranului.

Premierul britanic Andy Burnham. Foto: AFP

„Există indicii clare potrivit cărora Iranul ar fi avut un rol în evenimentele survenite în acest weekend la baza Royal Air Force din Fairford”, a afirmat Burnham. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat BBC. Ancheta antiteroristă britanică este în desfășurare.

Premierul nu a oferit însă detalii despre natura acestor indicii și a precizat că ancheta este una complexă. Teheranul a respins categoric orice legătură cu incidentul, calificând anterior drept nefondate acuzațiile privind implicarea sa.

Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce autoritățile au fost alertate în legătură cu trei vehicule suspecte și mai multe persoane aflate în apropierea bazei. Cinci cetățeni britanici, cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani, au fost arestați sub suspiciunea unor infracțiuni legate de explozibili și a pregătirii unui act terorist. Toți au fost ulterior eliberați pe cauțiune, în condiții stricte.

Poliția britanică a precizat că în cele trei furgonete nu au fost găsite dispozitive explozive, însă anchetatorii au descoperit o cantitate de benzină. Autoritățile explorează în continuare mai multe piste, inclusiv posibilitatea implicării unui stat străin. Ancheta este desfășurată de poliția antiteroristă în colaborare cu autoritățile americane.

Secretarul de stat american Marco Rubio declarase anterior că în incident a fost implicat „în mod clar” un actor străin, fără să precizeze despre ce stat este vorba. Președintele Donald Trump a criticat, la rândul său, decizia autorităților britanice de a-i elibera pe suspecți pe cauțiune, spunând că a fost surprins de această măsură. Burnham a apărat însă decizia și a subliniat că cei cinci suspecți se află sub cele mai stricte condiții de cauțiune.

Conform presei britanice, unul dintre cei cinci suspecți ar fi contactat chiar el serviciile de urgență înainte de arestarea grupului. Informația este investigată în cadrul anchetei, alături de toate celelalte piste privind scopul prezenței celor cinci bărbați în apropierea bazei.

RAF Fairford are o importanță strategică pentru Statele Unite, fiind utilizată în ultimele luni pentru operațiuni militare împotriva Iranului. Folosirea bazei în acest scop a atras criticile Teheranului și a amplificat preocupările privind securitatea instalației și a comunităților din jurul acesteia.