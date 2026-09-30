 Rusia își crește cheltuielile militare la un nivel record și taie fondurile pentru domeniile civile. Economiștii numesc asta „ipotecare a viitorului” | adevarul.ro
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Rusia își crește cheltuielile militare la un nivel record și taie fondurile pentru domeniile civile. Economiștii numesc asta „ipotecare a viitorului”

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Rusia își va majora semnificativ cheltuielile pentru apărare în 2027, în timp ce finanțarea pentru mai multe domenii civile va fi redusă. Potrivit calculelor analiștilor Alfa-Bank, cheltuielile bugetare care nu sunt destinate armatei, producției de armament, structurilor de forță sau plății dobânzilor la datoria publică vor coborî anul viitor la aproximativ 9% din PIB, cel mai redus nivel din 2005.

Ministerul Apărării al Federației Ruse.
Ministerul Apărării al Federației Ruse. Foto: Shutterstock

Pentru comparație, ponderea acestor cheltuieli a fost de peste 10% din PIB în 2025 și 2026 și de aproximativ 12% în perioada 2023-2024. În 2021, înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei, acestea reprezentau circa 13% din PIB.

Potrivit Reuters, proiectul de buget prevede pentru 2027 cheltuieli de 17,1 trilioane de ruble pentru apărare, echivalentul a aproximativ 35% din totalul cheltuielilor federale. Suma este cu aproximativ 27% mai mare decât cea prevăzută inițial și reprezintă cel mai ridicat nivel de la începutul războiului din Ucraina, scrie The Moscow Times.

Moscova pregătește reduceri în mai multe sectoare civile

Pentru a susține creșterea cheltuielilor militare, Moscova pregătește reduceri în mai multe sectoare civile. Finanțarea politicilor sociale, care include pensii, indemnizații și alte forme de sprijin, ar urma să scadă cu 7%, în timp ce cheltuielile pentru educație vor fi reduse cu 6%, iar cele pentru sănătate cu 6,8%, potrivit documentelor analizate de Reuters. Cheltuielile pentru economie, care includ infrastructura și sprijinul pentru anumite sectoare, sunt de asemenea prevăzute în scădere.

În paralel, Rusia va apela într-o măsură mai mare la împrumuturi pentru finanțarea deficitului bugetar. Documentele analizate de Reuters indică o creștere cu 43% a programului de împrumuturi pentru 2027, până la aproximativ 7,7 trilioane de ruble. Datoria publică este estimată să ajungă la 21,7% din PIB anul viitor, depășind pragul de 20% considerat anterior de autoritățile ruse drept unul sigur.

Potrivit datelor citate de Reuters, dobânzile aferente datoriei publice ar urma să reprezinte aproximativ 9,4% din totalul cheltuielilor bugetare în 2027. Astfel, bugetul rus reflectă o prioritizare tot mai accentuată a cheltuielilor militare și de securitate, în detrimentul unor domenii civile.

Economiști citați de presa internațională avertizează asupra efectelor pe termen lung ale acestei politici. Aleksandr Koliandr, director pentru Europa în cadrul Eurasia Group, a descris situația drept o „ipotecare a viitorului” pentru obiectivele geopolitice ale prezentului, în timp ce Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Carnegie Russia Eurasia Center, consideră că majorarea taxelor, inflația și sancțiunile, în combinație cu structura bugetului, vor pune presiune asupra economiei ruse.

„Va fi o putrezire lentă (...) o deteriorare continuă, de genul celei pe care a văzut-o la vremea ei generația părinților noștri. Îți amintești încă vremurile în care se trăia bine și se construia infrastructură nouă, iar acum totul în jurul tău este puțin prăfuit, începe să se degradeze, iar viața de zi cu zi devine, încetul cu încetul, tot mai proastă”, a spus Koliandr.

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