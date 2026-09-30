Olguța Vasilescu: „Viitorul Guvern ar putea fi format în jurul PSD, dar nu neapărat cu Sorin Grindeanu premier”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat după respingerea Guvernului Mureșan, că viitorul Executiv ar putea fi format în jurul PSD, însă nu neapărat cu liderul social-democrat Sorin Grindeanu în funcția de premier. Aceasta a subliniat că partidul nu se „cramponează” de funcții și că este posibilă formarea unei majorități parlamentare din mai multe grupuri.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos/George Călin

„Eu cred că va fi o majoritate făcută din bucăți, eu cred că vor fi mai mulți parlamentari care vor vota pentru un guvern în jurul PSD-ului. Poate nu neapărat Sorin Grindeanu, poate vreo nominalizare pe care o face președintele, dar în jurul PSD-ului”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, miercuri, la Antena 3 CNN.

Social-democrata a amintit că PSD a susținut în trecut și guverne din care partidul nu făcea parte sau în care funcția de premier nu revenea formațiunii.

„Nu ne cramponăm neapărat de funcții”, a explicat Vasilescu.

Întrebată despre posibilitatea unui Guvern PSD-AUR, aceasta a precizat că în PSD nu există, în acest moment, o astfel de discuție și că nu dorește să facă speculații.

„Eu ce pot să vă spun este că la acest moment nu este făcută nicio astfel de discuție în Partidul Social-Democrat și nu vreau să speculez. Ce pot să vă asigur este că, indiferent de unde ar fi voturile pentru un guvern în jurul Partidului Social-Democrat, noi îl așteptăm”, a mai spus ea.

Declarațiile vin după ce Parlamentul a respins, miercuri, Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Guvernul a primit 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, în condițiile în care pentru învestitură erau necesare cel puțin 233 de voturi. Parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar nu au participat la vot, în timp ce parlamentarii AUR au absentat.

Înaintea votului, Lia Olguța Vasilescu afirma că, în cazul respingerii Guvernului Mureșan, președintele Nicușor Dan ar trebui să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier și anticipa noi consultări cu partidele parlamentare.

Ea își exprima speranța ca următoarea propunere să fie Sorin Grindeanu, pentru ca PSD să poată încerca formarea unei majorități. „Probabil că săptămâna aceasta, poate mâine-poimâine, va chema din nou partidele la consultări și sper ca, până la urmă, propunerea de premier să fie făcută pentru Sorin Grindeanu, ca să încercăm să formăm și noi o majoritate”, a adăuga Lia Olguța Vasilescu.

În schimb, după eșecul Cabinetului Mureșan, Vasilescu a indicat că un viitor Guvern susținut în jurul PSD nu ar trebui în mod obligatoriu să fie condus de liderul social-democrat.