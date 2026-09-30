Ce pensie are un român cu 15 ani vechime, stagiul minim de cotizare

Persoanele care au acumulat 15 ani de vechime și îndeplinesc condițiile pentru pensionare pot primi pensie, însă suma nu este aceeași pentru toți. Cuantumul pensiei depinde de veniturile pentru care au fost plătite contribuții și de numărul total de puncte de pensie acumulate de-a lungul perioadei de cotizare.

Românii care nu au 15 ani de cotizare la sistemul de pensii nu se pot pensiona Foto: arhivă

Potrivit legislației în vigoare, 15 ani reprezintă stagiul minim de cotizare contributiv necesar pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Totuși, faptul că o persoană are 15 ani de vechime nu înseamnă că va primi o sumă standard. Valoarea pensiei depinde de punctajul acumulat în perioada în care a lucrat și pentru care au fost plătite contribuții la sistemul public de pensii.

Ce pensie ai la 15 ani vechime

Pentru a estima ce pensie ai la 15 ani vechime, trebuie să ținem cont de numărul total de puncte obținute în cei 15 ani de cotizare.

În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Formula de bază este:

Pensia = numărul total de puncte × valoarea punctului de referință

De exemplu, dacă o persoană a acumulat în medie 0,5 puncte pe an timp de 15 ani, rezultă 7,5 puncte. Calculul este:

15 × 0,5 = 7,5 puncte

La o valoare a punctului de referință de 81 de lei, pensia rezultată din calcul ar fi:

7,5 × 81 = 607,50 lei

Dacă persoana a acumulat în medie un punct pe an, după 15 ani ar avea 15 puncte. În acest caz, pensia calculată ar fi:

15 × 81 = 1.215 lei

Un alt exemplu este cel al unei persoane care a realizat, în medie, 1,5 puncte pe an. După 15 ani, aceasta ar avea 22,5 puncte, iar pensia calculată ar fi:

22,5 × 81 = 1.822,50 lei

La un punctaj mediu de 2 puncte pe an, totalul ar ajunge la 30 de puncte, iar calculul ar fi:

30 × 81 = 2.430 de lei

Exemplele arată de ce două persoane care au lucrat fiecare câte 15 ani pot avea pensii diferite. Dacă una dintre ele a avut venituri mai mici, iar cealaltă venituri mai mari, punctajul acumulat va fi diferit și, implicit, și pensia calculată.

Mai există un aspect important în cazul pensiilor mici. În 2026, indemnizația socială pentru pensionari este de 1.281 de lei. Aceasta este o sumă acordată de stat persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, astfel încât venitul din pensie să fie completat până la nivelul indemnizației sociale.

Prin urmare, dacă în urma calculului rezultă o pensie de 607,50 lei sau de 1.215 lei, persoana eligibilă pentru indemnizația socială poate primi completarea necesară până la 1.281 de lei. Diferența nu reprezintă o majorare a pensiei calculate prin formula obișnuită, ci o completare acordată în condițiile legii.

Astfel, pentru o persoană eligibilă pentru această indemnizație, venitul efectiv din pensie nu poate coborî sub nivelul de 1.281 de lei în 2026, chiar dacă pensia calculată pe baza punctajului este mai mică.

La 15 ani de cotizare nu se acordă însă puncte de stabilitate. Acestea se acordă pentru perioada contributivă care depășește 25 de ani. Prin urmare, o persoană care are exact 15 ani de cotizare nu beneficiază de puncte de stabilitate.

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15 ani este stagiul minim de cotizare

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani.

Asta înseamnă că o persoană care a realizat cel puțin 15 ani de cotizare poate îndeplini condiția privind stagiul minim necesar pentru pensia pentru limită de vârstă. Este necesară însă și îndeplinirea condiției privind vârsta standard de pensionare.

Cu alte cuvinte, 15 ani de vechime nu înseamnă că persoana se poate pensiona imediat. Pentru pensia pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de lege, inclusiv atingerea vârstei standard de pensionare.

Este importantă și diferența dintre stagiul minim și stagiul complet de cotizare.

Stagiul minim este de 15 ani și reprezintă pragul necesar pentru deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, în condițiile legii. Stagiul complet de cotizare contributiv este, în principiu, de 35 de ani, cu eșalonările și situațiile speciale prevăzute de legislație.

Prin urmare, o persoană care are doar 15 ani de cotizare poate îndeplini condiția minimă pentru pensionare, dar va avea, în general, un număr de puncte mai mic decât o persoană care a contribuit timp de 30 sau 35 de ani.

De asemenea, nu trebuie confundată vechimea în muncă cu stagiul contributiv. Pentru stabilirea dreptului la pensie sunt importante perioadele recunoscute de legislația pensiilor ca stagiu de cotizare contributiv, precum și anumite perioade asimilate, în situațiile prevăzute de lege.

Persoanele care vor să afle exact câți ani de cotizare au și ce punctaj au acumulat trebuie să verifice situația din evidențele casei teritoriale de pensii.

Cum poți să cumperi ani de vechime pentru pensie

Persoanele care nu au suficient stagiu de cotizare pot avea, în anumite condiții, posibilitatea de a acoperi perioade din trecut prin încheierea unui contract de asigurare socială.

Legislația actuală permite încheierea unui contract de asigurare socială pentru anumite perioade anterioare, în limita a 6 ani calendaristici anteriori lunii încheierii contractului, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

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Această posibilitate este destinată persoanelor care nu sunt pensionari și care vor să își completeze stagiul pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă.

Perioada pentru care se poate face asigurarea retroactivă trebuie să respecte condițiile prevăzute de legislație. Nu poate fi aleasă orice perioadă din trecut, indiferent de situația persoanei.

Un alt aspect important este costul. Contribuția se stabilește în funcție de venitul lunar asigurat și de cota de contribuție la sistemul public de pensii. Baza de calcul nu poate fi mai mică decât nivelul minim prevăzut de legislație la momentul încheierii contractului.

De exemplu, dacă o persoană este eligibilă pentru asigurarea retroactivă și vrea să acopere mai multe luni de perioadă necontributivă, costul total se calculează în funcție de numărul de luni și de contribuția aferentă venitului asigurat.

Este important de precizat că procedura actuală nu trebuie confundată cu vechea „cumpărare de vechime” reglementată prin OUG nr. 163/2020. Acea procedură a avut o perioadă proprie de aplicare. În prezent, asigurarea retroactivă este reglementată de Legea nr. 360/2023.

Persoana interesată trebuie să se adreseze casei teritoriale de pensii pentru a verifica dacă îndeplinește condițiile și pentru a afla suma exactă care trebuie achitată.