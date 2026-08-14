 „Nesimțirea e la ea acasă!” Scandalul șezlongurilor la all inclusive în Bulgaria. O româncă a răbufnit după ce nu a găsit loc la piscină | adevarul.ro
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„Nesimțirea e la ea acasă!” Scandalul șezlongurilor la all inclusive în Bulgaria. O româncă a răbufnit după ce nu a găsit loc la piscină

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Vacanța all inclusive din Bulgaria nu înseamnă pentru toți și un șezlong garantat. O turistă din România s-a plâns că a rămas fără loc pentru ea și copii, în timp ce șezlongurile erau „rezervate” cu prosoape. Postarea a stârnit numeroase reacții.

Șezlonguri rezervate cu prosopul FOTO: Shutestock
Șezlonguri rezervate cu prosopul FOTO: Shutestock

Problema locurilor de pe plajă și de la piscine revine în fiecare sezon în discuțiile turiștilor. În unele resorturi, regulile prevăd în mod explicit că șezlongurile nu pot fi rezervate prin lăsarea prosoapelor sau a obiectelor personale.

O turistă din România a răbufnit într-un grup dedicat vacanțelor în Bulgaria, după ce a susținut că nu a găsit un loc liber pentru ea și copiii săi, în timp ce numeroase șezlonguri erau ocupate doar cu prosoape.

„Încetați să mai ocupați șezlongurile de pe plajă și de la piscine cu mizeriile alea de prosoape! Aș vrea și eu să dorm sau să stau la masă liniștită și alți «fraieri» în soare să caute după șezlong, dar am bun-simț și nu fac asta!!! Nesimțirea e la ea acasă!”, a scris femeia pe  pe Vacanta Bulgaria: Informatii utile.

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Aceasta spune că situația este cu atât mai deranjantă în cazul hotelurilor all-inclusive sau ultra all-inclusive, unde turiștii plătesc pentru un pachet complet de servicii.

„Atât timp cât suntem la all inclusive, ultra all inclusive și alte hoteluri, avem aceleași drepturi! Primul venit, primul servit!. Stau prosoapele în soare pe șezlong și eu ca fraiera cu copiii după mine nu am acces măcar la un șezlong!!! Rușine să vă fie!!!”, a adăugat ea.

„E vina hotelului”

Postarea a împărțit turiștii români în două tabere. Unii consideră că principala responsabilitate revine hotelierilor, care ar trebui să asigure suficiente șezlonguri pentru capacitatea resortului.

„E vina hotelului, trebuie să aibă pentru toată lumea șezlong. Eu dacă vreau să culc copiii la prânz și apoi să ies pe plajă, ce fac? Pierd șezlongul?”, a întrebat un participant.

„Cred că aici e vina hotelierilor care nu au suficiente șezlonguri pentru capacitatea hotelului. De regulă, ei spun că asigură două șezlonguri/cameră, dar sunt depășiți de situație/aglomerație”, a scris altă româncă.

Experiențele turiștilor diferă însă de la un hotel la altul. Există resorturi din Bulgaria unde sunt stabilite reguli privind rezervarea șezlongurilor, iar unele unități prevăd explicit că prosoapele sau hainele nu pot fi folosite pentru ocuparea în avans a locurilor.

„Hotelul are șezlonguri pentru toți”

Alți turiști consideră că nu întotdeauna numărul de șezlonguri este problema.

„Problema stă în felul următor: hotelul are șezlonguri pentru toți, numai că se vrea întotdeauna în rândurile din față! Așa că cei care dorm mai mult ar trebui să se mulțumească și cu ultimul rând!”, a comentat un turist.

O altă turistă susține că a văzut familii care ocupau șezlonguri atât la piscină, cât și la plajă.

„Am văzut familii care rezervau și la piscină și la mare și mai mult de trei sferturi din zi șezlongurile erau goale”, a afirmat aceasta.

O parte dintre cei care au comentat au propus ca turiștii să nu accepte șezlongurile „rezervate” cu prosoape.

„Simplu, le adunați prosoapele și le duceți la recepție!”, a fost unul dintre comentarii.

„Eu am dat prosoapele lor la o parte și m-am așezat”, a povestit o altă turistă.

O turistă a povestit că a plecat pentru câteva minute pentru a cumpăra ceva de la bar, iar când s-a întors a constatat că o altă femeie i-a luat mbrela. 

Potrivit relatării, aceasta ar fi deșurubat umbrela din suport și ar fi mutat-o un rând mai în față. 

„Am făcut o rezervare la un hotel în Bulgaria și mă stresează fix acest aspect. A costat destul de mult și cred că acest aspect ar fi singurul care ar putea să îmi strice vacanța: să nu am un șezlong”, a scris femeia.

Aceasta a povestit că, într-o vacanță anterioară, un grup format din opt români ar fi ocupat cu prosoape 14 șezlonguri.

„Susțineau că ceilalți sunt în apă, dar ei le foloseau pe post de suport de bagaje. Iar eu am stat cu prosopul personal pe nisip, două zile chiar”, a relatat turista.

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