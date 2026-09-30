Cristian Andrei a transmis un mesaj public după investigațiile PressOne despre activitatea sa și acuzațiile formulate de mai multe femei. În mesaj, acesta a făcut referire directă la jurnalista Luiza Popovici, autoarea anchetelor, spunând că va începe „să se ocupe de jurnaliști”.

Cristian Andrei, acuzat de hărțuire sexuală, cercetat în libertate Foto: Facebook

„Nu există nicio lege care să ceară unui jurnalist să fie competent. Așa că, de mâine, o să încep să mă ocup de jurnaliști. O să încep cu Luiza Popovici”, spune Cristian Andrei într-un videoclip publicat pe TikTok.

În același videoclip, Cristian Andrei afirmă că s-a săturat să „pretindă” că este doctor și că va începe să „pretindă” că este jurnalist.

Luiza Popovici, jurnalista care a realizat investigațiile PressOne, a reacționat public după mesajul lui Cristian Andrei. „Nu găsesc deloc flatantă atenția dr. Cristian Andrei, despre care am publicat o serie de anchete, dintre care una video, în care 15 femei îl acuză de acte de agresiune sexuală”, a transmis jurnalista, potrivit pagina de media.

Ancheta a arăta că șapte dintre femeile care și-au relatat experiențele au acceptat să apară în fața camerei, iar trei dintre persoanele care au relatat faptele erau minore la momentul acestora.

PressOne a publicat în luna ianuarie documentarul video „Molia. Metamorfoza «doctorului de suflete» Cristian Andrei”, în care șapte supraviețuitoare își spun poveștile, cu identitatea protejată. Investigația este semnată de Luiza Popovici.

Jurnalista: „Nu îmi asum să comentez public dosarul”

Luiza Popovici a precizat că nu dorește să comenteze public ancheta penală aflată în desfășurare.

„Ca jurnalistă profesionistă, nu îmi asum să comentez public dosarul aflat încă în desfășurare. (...)Dar indiferent de cum se va soluționa acest dosar penal, rămâne un lucru: am dezvăluit fără echivoc că dr. Cristian Andrei a pretins în mod fals că e psihoterapeut, pentru mai mult de 20 de ani”, afirmă Luiza Popovici.

Potrivit jurnalistei, informația a fost confirmată de Colegiul Psihologilor din România, care a transmis oficial că Cristian Andrei nu deține atestat de liberă practică în psihoterapie. Cu toate acestea, de peste două decenii, el a practicat și încasat bani pentru ședințe de consiliere psihologică.

În mesajul său, Luiza Popovici afirmă că investigațiile publicate au dus la o anchetă penală în care Cristian Andrei este cercetat pentru mai multe capete de acuzare: înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, viol și agresiune sexuală.

Luiza Popovici spune că va continua să lucreze ca jurnalistă de investigație.

„Refuz să mă victimizez sau să mă las intimidată de dr. Cristian Andrei. Sunt o jurnalistă tânără de investigații și voi continua să îmi fac meseria cât pot eu de bine, pentru că fiecare anchetă care demască abuzul și impostura înseamnă, pentru mine, încă un pas către o societate mai curată”, a transmis aceasta.