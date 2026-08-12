 „Au chemat jandarmii”. Scandal la un hotel de 4 stele din Bulgaria, reclamat de un turist român: „Personalul, extrem de arogant și obraznic” | adevarul.ro
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„Au chemat jandarmii”. Scandal la un hotel de 4 stele din Bulgaria, reclamat de un turist român: „Personalul, extrem de arogant și obraznic”

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Un turist român susține că a avut parte de o vacanță de coșmar la un hotel de patru stele din Sunny Beach, Bulgaria. După ce a reclamat că aerul condiționat nu funcționa și a cerut schimbarea camerei sau banii înapoi, spune că la hotel au fost chemați jandarmii. „Personalul, extrem de arogant și obraznic, aproape violent dacă îndrăznești să-ți ceri drepturile!”, a scris românul.

Litoralul din Bulgaria, preferat de mulți români
Litoral Bulgaria Foto: pexels

Turistul povestește că, în momentul în care a achiziționat vacanța, hotelul Zenith din Sunny Beach avea o notă de 9,4 pe Booking. Experiența de la fața locului l-a făcut, însă, să își schimbe complet părerea despre unitatea de cazare.

Nemulțumirile turistului au început încă de la sosirea la hotel. El susține că a făcut check-in-ul în jurul orei 14.00, dar nu a mai fost lăsat să intre la masa de prânz, deși aceasta era programată până la 14.30.

„Check-in-ul s-a făcut aproape de orele 14, ni s-au dat brățările obișnuite plus una roșie, ca nu cumva să intrăm la masa de prânz. Masa de prânz era până la 14.30... la 14 se încuie ușile!”, a scris acesta, pe Forum Bulgaria. 

Turistul spune că a crezut inițial că este vorba despre o situație izolată, însă a constatat că lucrurile se desfășurau în mod similar.

„Au chemat jandarmii, pe motiv că suntem agresivi!” 

Una dintre cele mai mari probleme reclamate de turist a fost legată de aerul condiționat. Acesta susține că sistemul nu funcționa, iar în camere temperatura a ajuns la aproximativ 30 de grade.

„Aerul nu funcționează. Personalul, extrem de arogant și obraznic, aproape violent dacă îndrăznești să-ți ceri drepturile!”, a afirmat turistul.

Acesta spune că a cerut conducerii hotelului să rezolve problema, să îi schimbe camera sau să îi returneze banii. În locul unei soluții, la hotel au fost chemați jandarmii, pe motiv că turiștii ar fi fost agresivi.

„În momentul în care le-am cerut să rezolve problema, să ne reloce sau să ne returneze banii, au chemat jandarmii, pe motiv că suntem agresivi! Am primit niște ventilatoare... la 4 stele, deloc ieftin! Pentru că am îndrăznit să ne cerem drepturile, în următoarele zile, proprietarul efectiv ne-a urmărit prin tot hotelul, a stat cu ochii pe noi!”, a mai afirmat turistul.

Lista reclamațiilor continuă cu serviciile de curățenie. Turistul susține că lenjeria de pat nu ar fi fost schimbată și că prosoapele erau înlocuite cu dificultate. „Niciodată nu se schimbă lenjeria... având în vedere că în camere sunt 30 de grade și evident că lumea transpiră!”, a relatat acesta.

El povestește și o situație în care un prosop lăsat pe jos a fost găsit, ulterior, împăturit și pus pe chiuvetă. „Am avut surpriza să-l las pe jos și să-l găsesc frumos împachetat pe chiuvetă!”, a mai scris turistul.

„Camerele cu vedere la mare sunt și cu vedere la piscine, unde este tot timpul muzică la maximum, gălăgie. Nu se pune problema de somn la prânz sau dormit până dimineața târziu, aviz celor cu copii mici”, a mai spus acesta.

În ciuda tuturor nemulțumirilor, turistul spune că hotelul are și câteva avantaje. Printre acestea se numără amplasarea în apropierea mării și mâncarea.

„Singurul plus este amplasarea aproape de mare și mâncarea, care este destul de ok!”, a concluzionat românul.

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