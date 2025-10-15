Foto Cele mai spectaculoase rute feroviare din lume – unele, aproape de România

De la primul tren de pasageri care a străbătut Anglia acum două secole până la rutele moderne de mare viteză, călătoriile cu trenul continuă să fascineze pasionații de aventură și explorare. Descoperă cele mai spectaculoase rute feroviare din lume (vezi FOTO), trenuri istorice și moderne, rute legendare, peisaje uimitoare și experiențe unice care transformă fiecare călătorie într-o poveste de neuitat.

La 200 de ani de la apariția primului tren de pasageri, călătoriile feroviare emblematice continuă să inspire admirație și uimire.

Pe 27 septembrie 1825, reporteri și spectatori din toată Anglia s-au adunat în orașul comercial Darlington pentru a fi martorii unei revoluții în transporturi. În acea zi, sute de pasageri care plătiseră bilete s-au urcat în cele 20 de vagoane ale căii ferate Stockton and Darlington, iar trenul cu aburi a parcurs 40 km până în orașul Stockton. Această scurtă dar istorică călătorie a marcat lansarea primului tren public de pasageri și începutul erei căilor ferate moderne.

Două secole mai târziu, trenurile traversează întreaga lume, de la rute vintage, lente și pitorești, la trenuri de mare viteză futuriste. Deși începând cu anii 1950 și 1960 călătoriile cu avionul au devenit mai populare decât cele cu trenul, călătoria feroviară păstrează pentru mulți un farmec aparte și rămâne una dintre cele mai ecologice forme de transport.

În acest articol vei porni într-o călătorie virtuală, pe cele mai spectaculoase trasee feroviare din lume, potrivit BBC, vei traversa munți, câmpii și orașe istorice, vei descoperi trenuri legendare și experiențe unice care îmbină peisaje impresionante cu cultura locală, și vei înțelege de ce călătoriile cu trenul continuă să fascineze pasionații de aventură și explorare.

Linia ferată britanică de 135 de ani prin „țara bandiților” din Spania – o călătorie de neuitat

Cunoscută sub numele de „Calea Ferată a Domnului Henderson”, această capsulă a timpului victoriană străbate pitorescul peisaj andaluz și are o poveste fascinantă legată de istoria britanică și spaniolă. Ruta poartă numele finanțatorului britanic de căi ferate, Sir Alexander Henderson, care a susținut proiectul în 1892 pentru a lega Gibraltarul, controlat de britanici, de restul Spaniei.

Încercările anterioare de a conecta portul Algeciras cu inima Andaluziei prin cale ferată eșuaseră parțial din cauza pădurilor și dealurilor. Aceste zone erau cândva populate de bandiți.

Astăzi, trenul traversează munți izolați și oprește la unele dintre minunile naturale ale regiunii, cum ar fi Cañón de las Buitreras (Canionul Vulturilor), cu o înălțime de 100 de metri.

Trenul cu 58 de tuneluri și peisaje spectaculoase prin Munții Ghats Orientali din India

Trenul Visakhapatnam-Kirandul Passenger Special oferă vizitatorilor o călătorie pitorească de patru ore prin luxurianta regiune a Munților Ghats Orientali din India. Ruta trece prin 58 de tuneluri, fiecare însoțit de strigătele vesele și aplauzele călătorilor, înainte de a străbate munți în ceață și păduri de stejari.

Călătoria se încheie în orașul Araku, unde vizitatorii pot explora înfloritoarea industrie locală a cafelei.

Cel mai nou tren hop-on hop-off din Europa Centrală: ruta Baltic Express

Descoperă unele dintre cele mai vibrante orașe din Europa Centrală cu Baltic Express, recent lansata rută hop-on hop-off. Trenul pornește din Praga și traversează păduri de pini și stejari până în orașul de coastă Gdynia, în Polonia.

Călătoria de opt ore le oferă pasagerilor șansa de a explora bijuterii mai puțin cunoscute ale regiunii, cum ar fi Pardubice, cu casele sale pastelate și turlele de biserici tipic cehești, sau Poznań, capitala culturală a Poloniei, a cărei piață istorică pare desprinsă dintr-un film Disney.

O călătorie emblematică prin Japonia cu viteză maximă: aventura cu trenul glonț

Trenul japonez Shinkansen, cunoscut și sub numele de „trenul glonț”, a sărbătorit 60 de ani în 2024. Cu viteze de până la 321 km/h, a fost prima linie feroviară de mare viteză din lume, fiind renumit atât pentru punctualitatea sa impecabilă, cât și pentru viteza impresionantă.

Shinkansen a avut un impact major asupra călătoriilor în Japonia, iar după 60 de ani există acum nouă rute care traversează întreaga țară. Cea mai nouă dintre acestea este Hokuriku Shinkansen, supranumită „Noua Rută de Aur”, care leagă Tokyo de Tsuruga.

Tequila Express în Mexic: istoria și câmpurile de agave într-o călătorie de neuitat

Turismul legat de tequila este în plină creștere în Mexic, iar trenul Tequila Express, relansat recent, oferă vizitatorilor o modalitate unică de a descoperi unul dintre cele mai populare produse ale țării. Pe parcursul traseului, călătorii se pot bucura de priveliștea infinitelor câmpuri de agave, cu frunze spinoase, albastru-verzui caracteristic, care domină regiunea Jalisco.

Călătoria de două ore începe în Guadalajara și se încheie în orașul Tequila, locul unde, potrivit legendei, a fost creat pentru prima dată acest celebru spirit.

Trenul istoric din Portugalia: experiența nostalgică prin Valea Vouga

Trenul istoric Vouga oferă o experiență pitorească prin dealurile din Valea Vouga din Portugalia, tractat de o locomotivă diesel bască din 1964, singura linie feroviară cu ecartament îngust rămasă în țară.

Vagoanele din lemn, colorate în roșu lucios, verde închis și albastru regal, cu interioare verde mentă și bănci din lemn închis lăcuit, au și platforme în aer liber, care le permit pasagerilor să se bucure de aerul proaspăt pe parcursul celor șase ore de călătorie.

Trenul circulă doar vara și face opriri în mai multe orașe, inclusiv Macinhata do Vouga, unde călătorii sunt întâmpinați de o formație folclorică de 10 membri în costume tradiționale, și Águeda, un oraș artistic renumit pentru arta urbană, instalații și spectacole publice.

Snaefell Mountain Railway: singura cale ferată montană electrică din Insulele Britanice

Parcurge munții de pe Insula Man deasupra Mării Irlandei cu Snaefell Mountain Railway, singura cale ferată montană electrică din Insulele Britanice. Împreună cu Manx Electric Railway, aceasta a jucat un rol esențial în dezvoltarea turismului pe insulă încă de la deschiderea sa în 1893.

Astăzi, ambele linii electrice păstrează multe dintre elementele originale din epoca victoriană, precum interioarele din lemn, vestibulele vitrate și panourile cu oglinzi.

Cea mai izolată aventură feroviară din Scoția: Far North Line

Frumusețea sălbatică și izolată a Highlands-ului scoțian se dezvăluie complet pe linia Far North, care leagă Inverness de Thurso. Călătoria de patru ore parcurge 168 mile prin The Flow Country, cel mai mare sistem de turbă intact din lume, singurul astfel inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Mardi Gras Service pe coasta Golfului Mexic: plaje, mlaștini și orașe colorate

La două decenii după ce Uraganul Katrina a devastat zona, Amtrak a reluat serviciul pe linia Gulf Coast pe 18 august 2025. Acum numit Mardi Gras Service, trenul străbate mlaștini de coastă, plaje spectaculoase și orașe maritime pline de culoare, conectând mai multe dintre cele mai cunoscute orașe din sudul SUA, precum Mobile, Alabama, și New Orleans, Louisiana.

Călătoria oferă pasagerilor o experiență unică de explorare a peisajelor și orașelor iconice de-a lungul Golfului Mexic.

Descoperă magia călătoriilor cu trenul din întreaga lume

Călătoriile cu trenul continuă să fascineze prin combinația lor unică de istorie, peisaje de vis și experiențe culturale autentice. De la trenurile emblematice din Europa și Asia, până la aventuri pe șine izolate din Scoția sau Mexic, fiecare rută oferă o oportunitate de a explora lumea într-un mod sustenabil și memorabil. Indiferent dacă alegi un tren istoric, o rută pitorească sau un tren de mare viteză, experiența unei călătorii feroviare rămâne de neuitat.

Planifică-ți următoarea aventură unică pentru a explora cele mai frumoase călătorii cu trenul, rute feroviare emblematice și experiențe unice care transformă orice călătorie într-o adevărată poveste de neuitat.