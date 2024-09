MOCĂNIȚELE ROMÂNIEI. Episodul 1: Aventura unică pe ultima linie forestieră cu abur din Carpați, în Maramureș

Mocănița din Maramureș, cea mai populară din România, străbate un traseu de vis de 56 de kilometri, având o istorie de 90 de ani. Călătoria de șase ore pe Valea Vaserului, printre peisaje spectaculoase și lecții de istorie, oferă o experiență de neuitat.

România are multe comori – unele naturale, altele create de mâna omului. Straniu, în comparație cu alte țări, este că la noi mare parte dintre aceste tezaure sunt prea puțin exploatate și puse în valoare. Este și exemplul mocănițelor, ce-i drept, prea puține față de câte au fost odată: astăzi mai sunt funcționale doar opt, iar „Weekend Adevărul” vă propunem să vizităm, cu fiecare în parte, locuri pentru o toamnă magică, unde doar micul tren cu aburi vă poate duce.

Mocănița de pe Valea Vaserului, ultima care mai transportă și lemne și turiști

Cea mai populară dintre mocănițele României este cea din Maramureș, care circulă de 90 de ani pe unul dintre cele mai lungi trasee, 56 de kilometri, motiv pentru care este considerată ultima cale ferată forestieră cu abur, având în vedere că pe lângă turiști, transportă în continuare și lemne.

Nu știm dacă este unicat în lume, dar cu siguranță nu mai există alta ca ea în țară sau în Europa.

Traseul Mocăniței de pe Valea Vaserului pornește din Vișeu de Sus și ajunge la Paltin, pe un tronson spectaculos care durează șase ore dus-întors.

Preț călătorie și facilități

Biletul de călătorie costă 65 de lei/copil, 89 de lei/student/pensionar și 97 de lei/adult. Prețul se mărește pentru cei care vor să beneficieze în cadrul călătoriei și de masă (platou grill, patiserie, băutură caldă și răcoritoare la alegere): 117 lei/copil, 144 de lei/student/pensionar și 149 de lei/adult.

Rezervările se fac online pe site-ul mocăniței (mocanita-maramures.com). În timpul sezonului rece, cursele se fac de joi până duminică inclusiv, iar când începe căldura, în fiecare zi a săptămânii. Au loc patru curse zilnic, din jumătate în jumătate de oră, în intervalul orar 09,00-10,30.

Experiență autentică pe un tărâm de basm, ca-n vremurile de demult

După primii 10 kilometri parcurși, pare că ai ajuns într-o altă lume, în care nici semnalul la telefon printre stâncile abrupte ale defileului nu mai este funcțional. Zona face parte din Parcul Natural Munții Maramureșului. Peisajele spectaculoase sunt completate cu lecții de istorie, având în vedere că traseul trece prin apropierea unui vechi cimitir militar german unde au fost înhumați 98 de soldați ai Regimentului 3 Vânători de Munte din Corpul de Armată Carpați – Karpathenkorps, alături de patru soldați austro-ungari și trei ruși, căzuți în luptele din iarna anilor 1916-1917. Afectat de inundații în perioada interbelică, abandonat mai apoi zeci de ani, readus parțial la lumină în anul 2011, cimitirul se găsește lângă Stația Miraj, la km 35,6.

Construită la înălțime

Și pentru că tot am pomenit de istorie, să mai amintim și cum a apărut trenul pe ecartament îngust din Maramureș. Aici a existat pe timpuri cea mai înaltă cale ferată din Carpați. Se lega de Moldova prin Pasul Prislop, la peste 1.400 de metri altitudine, dar traseul dificil, panta foarte mare solicitau extrem de mult locomotivele ce se defectau frecvent și au făcut ca, după război, acest traseu să fie abandonat, iar șinele, folosite la calea ferată de pe Valea Vaserului.

Așa cum s-a întâmplat cu toate mocănițele, calea ferată pe ecartament îngust a avut la început o funcție utilitară, fiind folosită pentru transportul lemnelor din pădure, soluție tehnică mai facilă decât transportul pe apă.

Lucrările au demarat la începutul anilor ’30, după modelul austro-ungar, iar de atunci funcționează aproape fără întrerupere, chiar dacă după 1945 căile ferate forestiere au început să fie înlocuite cu drumuri forestiere.

Popas de-o noapte în Valea Vaserului

Din anii 2000 a început să se dezvolte și componenta turistică a acestui traseu grație unei companii private cu suport internațional care a înțeles fascinația oamenilor pentru locomotivele cu abur, alimentate cu lemne și cărbuni, dar și pentru locurile mai puțin străbătute și în general pentru tot ceea ce este vechi, fiind restaurate nu doar vagoanele și locomotivele dezafectate, ci și depoul – depozitul de locomotive și clădirea istorică a gării, cu ajutorul elvețienilor și al altor susținători europeni.

Compania de Turism CFF Vișeu de Sus Ltd. organizează astăzi curse cu trenuri cu aburi pentru turiști din mai până în octombrie, conform unui program prestabilit, dar pe lângă cursele regulate, turiștii pot participa și la evenimente speciale, precum brunch-urile maramureșene, trenurile pe „Lună Plină”, concerte de muzică clasică și petreceri de Revelion.

Iar pasionații de căi ferate se pot bucura de tururi fotografice speciale pe parcursul întregului an. Durata și complexitatea acestora pot varia de la un simplu tur la un program complex care include o noapte pe Valea Vaserului cu foc de tabără, servicii de catering și, bineînțeles, călătoria cu tradiționalul tren. Detalii despre prețuri, care se schimbă de la an la an, program și evenimente puteți găsi atât pe site-ul dedicat (menționat anterior), cât și pe pagina oficială de Facebook Mocănița Maramureș.

Mocănița din Maramureș reprezintă principala atracție turistică a zonei și una dintre cele mai mari din țară. Dar pentru a menține locomotivele cu aburi în stare bună cât mai mult timp pentru traficul turistic, majoritatea curselor sunt operate cu locomotive diesel.

Maramureșul, izvor de frumos

Maramureșul este faimos în primul rând pentru tradițiile sale, dar în zonă există și alte tipuri de atracții, precum Munții Rodnei cu cel mai înalt punct din Carpații Orientali – Vârful Pietrosul Rodnei –, Lacul Albastru de lângă Baia Sprie, Cheile Tătarului cu peșterile sale și formațiunile stâncoase spectaculoase, Mănăstirea Bârsana și bisericile de lemn incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, faimosul Cimitir Vesel din Săpânța, „Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței” din Sighetu Marmației, Muzeul Satului Maramureșean, casele tradiționale maramureșene, una dintre cele mai înalte și mai frumoase cascade din România - Cascada Cailor.

Din București spre Vișeu de Sus, cel mai scurt traseu rutier este prin Brașov, Târgu Mureș și Bistrița. Din Cluj-Napoca, traseul trece prin Gherla, Dej, Beclean, Năsăud și Moisei-Borșa.