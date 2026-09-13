 Două delicatese din bucătăria tradițională care îți lasă gura apă. Cum se prepară cele mai savuroase clătite românești | adevarul.ro
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Două delicatese din bucătăria tradițională care îți lasă gura apă. Cum se prepară cele mai savuroase clătite românești

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Clătitele se numără printre cele mai îndrăgite deserturi din România. Apărute încă din Antichitate și răspândite pe un areal vast, acestea au fost adaptate de români în numeroase variante savuroase, care reflectă inventivitatea gastronomiei locale.

clatite cu umplutura
Clatite cu smântână și ciuperci Foto: mitinita/bucataras.ro

Clătitele bine umplute, cu ingrediente alese după gustul și bugetul fiecăruia, se numără printre deserturile preferate ale românilor.

Deși sunt asociate adesea cu bucătăria franceză, clătitele au ajuns de multă vreme și pe meleagurile românești, pe filieră maghiară și austriacă. Aici au căpătat forme noi și au devenit un preparat versatil, cu numeroase umpluturi și moduri de pregătire. Românii au adaptat clătita propriilor gusturi, iar rezultatele pot fi descoperite în rețete țărănești sau în variante mai rafinate, specifice bucătăriei urbane. Dintre acestea se aflǎ, în special, două preparate greu de refuzat.

O specialitate sățioasă din Țara Bârsei

Clătitele pot fi dulci sau sărate. Una dintre cele mai gustoase variante sărate, cu o umplutur consistentă, provine din Țara Bârsei, mai precis din zona Brașovului. Preparatul poartă numele de "clătite brașovene" și îmbină tradiții culinare săsești și românești, potrivit specificului local.

Clătitele brașovene sunt gustoase și sățioase. Sunt bine rulate și umplute cu carne tocată, ciuperci și smântână, apoi sunt trecute prin făină, ou și pesmet și prăjite. Pentru a le pregăti acasă, ingredientele pot fi împărțite în trei categorii: aluat, umplutura și învelișul pane.

Pentru aluat aveți nevoie de 175 g de făină, 250 ml de lapte, două sau trei ouă, un praf de sare, o lingură de ulei și aproximativ 50 ml de apă minerală. Laptele ajută la obținerea unui aluat fluid, uleiul face clătitele mai moi și mai ușor de desprins, iar apa minerală le conferă o textură mai aerată și mai fină.

Pentru umplutură sunt necesare 400–500 g de carne tocată, 200 g de ciuperci proaspete, tocate mărunt, o ceapă mare, tăiată fin, două linguri de smântână, sare, piper și boia. Puteți folosi carne de porc, de vită, de pui sau un amestec de porc și vită, în funcție de preferințe. Smântâna se adaugă la final, pentru a lega compoziția și a-i oferi o consistență mai cremoasă.

Pentru învelișul pane aveți nevoie de două sau trei ouă, trei sau patru linguri de făină, 150–200 g de pesmet și ulei pentru prăjit.

clătite făcute la cuptor
Clătite brașovene Foto: reteteculinare.ro

După ce am pregătit ingredientele, ne apucăm de treabă. Începem cu aluatul pentru clătite. Într-un bol, batem ouăle cu un praf de sare, apoi adăugăm treptat făina, alternând-o cu laptele rece și amestecând continuu, pentru a evita formarea cocoloașelor. Adăugăm o lingură de ulei și, dacă aluatul este prea gros, puțină apă minerală. Îl lăsăm să se odihnească aproximativ 15 minute, apoi coacem clătite subțiri într-o tigaie încinsă, unsă cu foarte puțin ulei. După ce sunt gata, le lăsăm să se răcească.

Pentru umplutură, călim ceapa tocată fin într-o tigaie cu puțin ulei, până când devine translucidă. Adăugăm carnea tocată și o gătim, amestecând constant, până când își schimbă culoarea. Punem apoi ciupercile tocate mărunt și continuăm să gătim compoziția până când lichidul lăsat de acestea scade complet. Condimentăm cu sare, piper și boia dulce, apoi oprim focul și lăsăm umplutura să se răcorească. Adăugăm smântâna și verdeața tocată, după care amestecăm bine.

Punem câte două linguri de umplutură în mijlocul fiecărei clătite, îndoim marginile laterale spre interior și o rulăm. După ce am pregătit toate clătitele, trecem la învelișul pane. Punem făina într-o farfurie, ouăle bătute cu puțină sare în alta, iar pesmetul într-o a treia farfurie. Trecem fiecare clătită, în această ordine, prin făină, ou și pesmet. O prăjim apoi în ulei, la foc mediu, întorcând-o până când devine aurie și crocantă pe toate părțile.

Ai nevoie doar de trei ingrediente pentru a face clătite din brânză de vaci

Există numeroase variante de umplutură, inclusiv una cu ficăței și șuncă. În acest caz, carnea tocată este înlocuită cu ficăței mărunțiți și șuncă prăjită.

Clătite cu brânză și smântână, rumenite la cuptor

Dacă tot vorbim despre rețete mai speciale de clătite, nu trebuie să le uităm pe cele cu brânză și smântână, rumenite la cuptor. Sunt pregătite în Bucovina, în nordul Moldovei și în Basarabia, cu particularități de la o zonă la alta.

Foaia de clătită ar fi ajuns în aceste regiuni dinspre Transilvania, pe filieră maghiară și austriacă. Rețeta își are probabil originea în tradițiile culinare austriece și germane din Europa Centrală, de unde s-a răspândit în Ungaria și a dat naștere preparatelor de tip „palacsinta”. În bucătăria maghiară există și „túrós palacsinta”, un preparat asemănător, alcătuit din clătite umplute cu brânză de vaci și rumenite la cuptor sub un strat generos de smântână.

Ulterior, rețeta s-a răspândit în Transilvania și apoi spre est. În Bucovina, ar fi fost preluată de la austrieci în secolul al XVIII-lea. Variantele românești reunesc influențe regionale și ingrediente specifice bucătăriei locale.

Pentru clătitele cu brânză și smântână la cuptor aveți nevoie de două ouă, 200 ml de lapte, 200–250 ml de apă plată sau minerală, 300–400 g de făină albă, un praf de sare și puțin ulei ori unt pentru prăjit.

Pentru umplutură și sos sunt necesare 500 g de brânză proaspătă de vaci, două sau trei ouă, trei sau patru linguri de zahăr, în funcție de preferințe, zahăr vanilat sau esență de rom și 300–400 g de smântână grasă. Opțional, puteți adăuga stafide. Mai aveți nevoie de un cub mic de unt pentru ungerea tăvii. Prepararea necesită puțin timp, dar rezultatul merită efortul.

clătite cu brânză dulce
Clătite cu brânză dulce și smântână Foto: gustos.ro
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Începem prin a pregăti aluatul pentru clătite. Batem ouăle cu un praf de sare, apoi adăugăm laptele și apa. Încorporăm treptat făina, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloașelor.

Încingem o tigaie la foc potrivit și o ungem cu puțin ulei sau unt. Turnăm câte un polonic de aluat și coacem fiecare clătită pe ambele părți, până când devine aurie.

Pentru umplutură, amestecăm într-un bol brânza de vaci cu ouăle, zahărul și zahărul vanilat sau esența de rom. Adăugăm stafidele hidratate în prealabil. Punem câte o lingură generoasă de umplutură pe fiecare clătită, apoi o împăturim ca pe un plic, pentru ca umplutura să nu curgă. Clătitele pot fi și rulate strâns.

Ungem cu unt un vas termorezistent și așezăm clătitele una lângă alta. Turnăm deasupra smântână din abundență, astfel încât să le acopere, apoi presărăm puțin zahăr pentru a obține o crustă ușor caramelizată.

Introducem vasul în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și coacem clătitele aproximativ 30 de minute, până când smântâna se rumenește ușor la suprafață. Rezultatul merită efortul.

Rețeta poate fi transformată cu ușurință într-o variantă sărată. În locul brânzei de vaci și al stafidelor folosim ciuperci și mărar. Amestecăm ciupercile cu smântână, iar în aluat punem puțină sare în loc de zahăr. Clătitele se coc la cuptor în același mod și sunt la fel de gustoase.

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