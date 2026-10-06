 Cel mai mare depozit de petrol din regiunea Moscovei, cuprins de flăcări după un atac masiv cu drone ucrainene | adevarul.ro
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Cel mai mare depozit de petrol din regiunea Moscovei, cuprins de flăcări după un atac masiv cu drone ucrainene

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Un incendiu a izbucnit marți dimineață la stația de producție și expediție Volodarskaia, din regiunea Moscovei, în urma unui atac masiv cu drone ucrainene, potrivit unor surse ruse și canalelor de monitorizare.

Flăcări și coloane de fum în zona depozitului de combustibil
Flăcări și coloane de fum în zona depozitului de combustibil Foto: X@andrewofpolesia

Stația se află în apropierea localității Konstantinovo, la aproximativ 40 de kilometri de centrul Moscovei. Imagini publicate online par să arate flăcări și coloane de fum în zona obiectivului.

Potrivit canalului Telegram Exilenova Plus, una dintre dronele ucrainene ar fi lovit stația Volodarskaia. Analiza unor imagini realizată de publicația rusă independentă Astra a identificat locul incendiului în satul Konstantinovo, din districtul urban Ramenskoe. Potrivit aceleiași surse, imaginile au fost filmate în localitatea Volodarski.

Atacul a avut loc în noaptea de 5 spre 6 octombrie, când regiunea Moscovei a fost vizată timp de mai multe ore de un val de drone.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că aproximativ 650 de drone s-ar fi îndreptat spre capitală, iar apărarea antiaeriană rusă ar fi doborât 105 dintre acestea în apropierea orașului. Autoritățile ruse au descris atacul drept cel mai amplu asupra regiunii din ultimii doi ani.

O instalație importantă pentru aprovizionarea cu combustibil

Stația Volodarskaia este considerată cea mai mare bază de produse petroliere din regiunea Moscovei și face parte din structura Transnefteproduct.

Prin instalație trec anual aproximativ trei milioane de tone de produse petroliere. Acestea includ benzină auto, combustibil pentru aviație și motorină, care sunt depozitate și transportate printr-o rețea de conducte.

Materiile prime sunt furnizate, printre altele, de rafinăriile din Moscova și Riazan. Sistemul de conducte conectează stația direct cu principalele aeroporturi ale regiunii Moscova — Vnukovo, Domodedovo și Șeremetievo.

Obiectivul se află la aproximativ 450 de kilometri de granița cu Ucraina.

Ucraina își intensifică atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse

Ucraina a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice și petroliere din interiorul Rusiei, susținând că astfel urmărește să reducă resursele Moscovei pentru susținerea războiului.

Pe 4 octombrie, Ministerul ucrainean al Apărării a afirmat că atacurile ucrainene au scos din funcțiune sau au limitat activitatea unei părți semnificative a capacității ruse de rafinare. Datele privind amploarea exactă a acestor pierderi diferă însă în funcție de sursă.

Potrivit unor evaluări citate de presa ucraineană, atacurile asupra a cel puțin 10 rafinării ruse au dus la oprirea sau reducerea activității unor capacități echivalente cu aproximativ 1,1 milioane de barili de petrol pe zi, reprezentând circa 17% din capacitatea de rafinare a Rusiei.

Kievul a transmis că va continua să vizeze instalațiile energetice despre care afirmă că generează venituri pentru efortul de război al Rusiei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat anterior că Ucraina își va intensifica atacurile asupra infrastructurii petroliere ruse ca răspuns la atacurile Moscovei asupra teritoriului ucrainean.

Statele Unite au criticat însă astfel de lovituri. Președintele Donald Trump a susținut că atacurile asupra rafinăriilor ruse contribuie la reducerea ofertei globale de motorină și la creșterea prețurilor.

Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei

În paralel, Rusia continuă să lanseze atacuri cu drone și rachete asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina.

În noaptea de 5 octombrie, Kievul a fost din nou vizat. Resturi provenite de la o dronă doborâtă de apărarea antiaeriană au căzut într-o zonă rezidențială din cartierul Pecersk, potrivit unui reporter aflat la fața locului.

Atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice și petroliere au devenit o componentă tot mai importantă a războiului, în timp ce ambele părți încearcă să reducă din capacitatea adversarului de a susține operațiunile militare.

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