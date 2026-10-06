Premieră pentru România la Hockenheim 1000 km. Junior Motorsport Amazons, un echipaj exclusiv feminin, ia startul în cursa de anduranță

Junior Motorsport va participa la Hockenheim 1000 km, una dintre cele mai importante curse de anduranță din calendarul DMV BMW Racing Days, în perioada 23-25 octombrie 2026. Echipa românească va alinia la start un echipaj exclusiv feminin, format din Ana Maria (Ama) Chruscielewski, Alexia Stanciu, Andra Racolța și Giulia Rugină.

Echipa românească va alinia la start un echipaj exclusiv feminin, format din 4 tinere. Foto: colaj Instagram/Facebook

Intitulat Junior Motorsport Amazons, echipajul este singurul format exclusiv din femei înscris în competiție și se numără printre cele mai tinere echipaje de pe grila de start. Cele patru vor concura la bordul unui BMW 318ti Compact (E36), modelul utilizat în campionatul monomarcă german în care Junior Motorsport a avut deja mai multe participări în acest sezon, a transmis Federația Română de Automobilism Sportiv.

Cursa de 1.000 de kilometri de la Hockenheim reprezintă punctul central al sezonului pentru echipă. Competiția a fost reluată în 2025, după o pauză de aproximativ 40 de ani. Ultima ediție desfășurată anterior a fost câștigată de Hans-Joachim Stuck și Derek Bell, la volanul unui Porsche 962C, într-o cursă care făcea parte din Campionatul Mondial de Anduranță.

Patru piloți, experiențe diferite

Ana Maria Chruscielewski, cunoscută drept Ama, și-a început pregătirea în motorsport alături de Junior Motorsport, concurând inițial la probele de slalom și îndemânare. Odată cu lansarea proiectului Junior Motorsport Amazons, a făcut trecerea către cursele pe circuit și Campionatul Național de Anduranță. În palmaresul său se află două titluri de campioană națională la anduranță, obținute în 2024, precum și o victorie în cursa STGT de la Zolder, în luna iulie 2026.

Ana Maria Chruscielewski. Foto: Instagram

Alexia Stanciu a concurat în super slalom și și-a făcut recent debutul în cursele de viteză în coastă.

Alexia Stanciu. Foto: Instagram

Andra Racolța este cea mai tânără componentă a echipei, având 16 ani. Ea a intrat în motorsport în urmă cu două sezoane, după o perioadă în care a practicat ciclism de performanță.

Andra Racolța are 16 ani. Foto: Facebook

Din Târgu Mureș, Giulia Rugină are experiență în competițiile de anduranță și Time Attack. Printre rezultatele sale se numără titlul de campioană națională la clasa feminină în Campionatul Național de Time Attack, obținut în 2025.

Giulia Rugină. Foto: Instagram

Fondatorul Junior Motorsport, Georgios Ladopoulos, spune că formarea echipei a fost o provocare, în condițiile în care numărul femeilor prezente în competițiile auto din România este încă redus.

„Constituirea acestei echipe a reprezentat o mare provocare pentru noi, dat fiind faptul ca pe circuitele din tară nu sunt prezente fetele într-un numar mare. Chiar dacă provin din discipline diferite, toate cele patru, au o mare pasiune și determinare, care ne-a atras atenția din primul moment când am început selecția”, a declarat Georgios Ladopoulos, potrivit sursei citate.

Acesta consideră că experiența acumulată de cele patru „amazoane” le poate ajuta să facă față unei competiții de anduranță de asemenea amploare.

„Suntem convinși că amazoanele vor face față cu brio la 1000km Hockenheim, chiar dacă alcătuiesc cel mai tânăr echipaj și, probabil, unicul feminin de pe grila de start”, a mai spus fondatorul Junior Motorsport.