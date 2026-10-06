 Trump dă vina pe democrați și Ucraina pentru scumpirea carburanților: „Rafinăriile din Rusia sunt distruse” | adevarul.ro
search
Marți, 6 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Trump dă vina pe democrați și Ucraina pentru scumpirea carburanților: „Rafinăriile din Rusia sunt distruse”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, președintele SUA, Donald Trump, a încercat să pună creșterea prețurilor la carburanți pe seama democraților și a atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia, în loc să o asocieze cu războiul din Iran.

Donald Trump
Donald Trump Foto: AFP

„Ceea ce duce la creșterea prețului benzinei nu mai este Strâmtoarea Ormuz, deoarece acum ies zilnic un număr record de barili, ci cuvântul «rafinării», unde cele din Rusia sunt distruse de Ucraina, iar ale noastre sunt închise în state democrate, precum California, de către democrați”, a scris Trump luni, 5 cotombrie, într-o postare pe Truth Social.

Al Jazeera scrie că, deși Trump susține că închiderea unor rafinării interne determină creșterea prețurilor, exporturile zilnice de petrol prin Strâmtoarea Ormuz au scăzut de fapt cu 97% de la începutul războiului, afectând aprovizionarea globală.

Prețurile benzinei continuă să crească pentru consumatorii americani.

Prețul mediu este de 1,15 dolari pe litru, în creștere de la 1,09 dolari pe litru în urmă cu o lună și de la 0,79 dolari pe litru la 28 februarie, când SUA și Israel au lansat primele atacuri asupra Iranului, potrivit Asociației Americane a Automobilului (AAA).

„Conflictele în curs cu Iranul și războiul Rusiei împotriva Ucrainei se amplifică reciproc, afectând piețele produselor petroliere, însă fluxurile din Orientul Mijlociu sunt departe de a reveni la normal”, a declarat Rachel Ziemba, cercetătoare asociată principală la Center for a New American Security, pentru Al Jazeera.

Vineri, țările G7 au convenit să elibereze 100 de milioane de barili de petrol și motorină din rezervele de urgență.

Atacurile Ucrainei afectează prețurile carburanților

SUA au cerut, de asemenea, unor state UE să-și elibereze rezervele strategice, solicitare urmată de Franța și Germania.

„Prețurile petrolului, precum și contractele futures pentru benzină și motorină au scăzut puternic ca urmare”, a scris Patrick DeHaan, șeful departamentului de analiză a pieței petroliere al GasBuddy, într-o postare pe X.

Atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice a Rusiei au contribuit, de asemenea, la creșterea prețurilor carburanților.

„Pagubele provocate rafinăriilor rusești – precum și riscul unor noi sancțiuni americane împotriva celor care procesează petrol rusesc – agravează situația, însă problema de fond rămâne fluxul volatil de petrol din Orientul Mijlociu, dificultățile mai mari în transportarea produselor petroliere și rezervele de siguranță mai reduse”, a adăugat Ziemba.

În SUA, închiderea a două rafinării din California a redus capacitatea de rafinare a statului cu 17%, potrivit S&P Global.

Înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, Trump a dat vina pe democrați pentru creșterea prețurilor.

Un sondaj AP-NORC arată însă că 65% dintre americani consideră că politicile sale au contribuit la scumpiri, iar 61% spun că economia SUA s-a înrăutățit de la revenirea sa la Casa Albă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Metodă de execuție folosită în SUA, pentru prima dată de la al Doilea Război Mondial.
digi24.ro
image
Cine este Luca Niculescu, diplomatul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier
stirileprotv.ro
image
Cristela și Călin Georgescu, reuniți la DIICOT. Fostul candidat la prezidențiale asistă la perchezițiile informatice, în vreme ce soția explică ce știe despre înțelegerile lui
gandul.ro
image
Iranul ar putea „SĂ DISTRUGĂ” două orașe din SUA. Declarația CONTROVERSATĂ a lui Trump
mediafax.ro
image
Gigi Nețoiu, amendat de instituția cu care și Gigi Becali a avut probleme. Ce au descoperit inspectorii la ferma de 6 milioane de euro
fanatik.ro
image
Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu premier. Este a patra încercare a șefului statului, la exact 5 luni de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură
libertatea.ro
image
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
digi24.ro
image
Gică Hagi a lăsat PATRU fotbaliști în afara lotului pentru România - Suedia!
gsp.ro
image
Primul jucător al României care iese în față: "Chiar nu este ușor ceea ce ne cere domnul Hagi"
digisport.ro
image
7 cocktailuri de iarnă cu gin: combinații aromate pentru sezonul rece
click.ro
image
Șoc în AUR după anunțul lui George Simion că nu merge la consultări. Petrișor Peiu: "Habar n-aveam. Nu mi-a spus"
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Greşeala banală care poate trimite maşina în service şi costa mii de euro: "În fiecare zi se pun"
observatornews.ro
image
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
cancan.ro
image
Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor după ce Luca Niculescu a fost numit premier. 2 vești pentru pensionari
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
prosport.ro
image
Ce salariu încasa Luca Niculescu de la Ministerul Afacerilor Externe. Averea declarată de premierul desemnat
playtech.ro
image
“Nicușor, eterna față a înfrângerii!” Editorial devastator din tribună despre asemănarea izbitoare dintre Stanciu și Președintele României: “Seamănă la performanțe și discurs”
fanatik.ro
image
Submarine fără echipaj, noua armă a cartelurilor pentru a aduce cocaină în Europa
ziare.com
image
Huiduit la el acasă! Singurul "Tricolor" apostrofat pe Arena Națională, la România - Suedia 0-1
digisport.ro
image
Tragedie în Vaslui! Un adolescent de 16 ani a murit după o plimbare cu ATV-ul. Era împreună cu doi prieteni
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Adela Popescu și Radu Vâlcan vor să se mute definitiv la Șușani. Casa lor arată ca din POVEȘTI. Ei le-au arătat fanilor și mai multe imagini din locuință, dar și din curtea superbă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 6 octombrie 2026. Ziua în care se poate schimba totul dintr-un singur telefon! Trei zodii au noroc la bani, iar altele primesc răspunsul pe care îl așteptau
mediaflux.ro
image
Ce nu s-a văzut la TV » Gestul făcut de Gheorghe Hagi, imediat după România - Suedia
gsp.ro
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni
actualitate.net
image
Siegfried Mureșan, atac la Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: „Acum știm de ce spunea viteaz că e pregătit să fie premier”
actualitate.net
image
Dida Drăgan, de nerecunoscut la 80 de ani? Apariție rară pe scena din Sibiu
click.ro
image
Corina Caragea, la peste 2.000 de metri, complet nepregătită. Ce a pățit prezentatoarea în Canada
click.ro
image
Ella Vișan, mărturii despre accidentul de pe munte. Fosta concurentă a căzut 100 de metri în gol: „M-a iubit Dumnezeu”
click.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Colaj Lady Jane Elizabeth Digby, Profimedia jpg
Aristocrata adulteră adora prea mult sexul ca s-aleagă statutul de baroneasă respectabilă! Și-a dinamitat reputația pentru prinți, regi și tinerei
okmagazine.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic de la Selinus
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Adina Buzatu scapă de riduri cu gelatină alimentară: „E un secret foarte bun”. Ritualurile care le ajută pe vedete să se mențină în formă, indiferent de vârstă
image
Dida Drăgan, de nerecunoscut la 80 de ani? Apariție rară pe scena din Sibiu

OK! Magazine

image
Aristocrata adulteră adora prea mult sexul! Și-a dinamitat reputația pentru prinți, regi și tinerei