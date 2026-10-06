Trump dă vina pe democrați și Ucraina pentru scumpirea carburanților: „Rafinăriile din Rusia sunt distruse”

Pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, președintele SUA, Donald Trump, a încercat să pună creșterea prețurilor la carburanți pe seama democraților și a atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia, în loc să o asocieze cu războiul din Iran.

Donald Trump Foto: AFP

„Ceea ce duce la creșterea prețului benzinei nu mai este Strâmtoarea Ormuz, deoarece acum ies zilnic un număr record de barili, ci cuvântul «rafinării», unde cele din Rusia sunt distruse de Ucraina, iar ale noastre sunt închise în state democrate, precum California, de către democrați”, a scris Trump luni, 5 cotombrie, într-o postare pe Truth Social.

Al Jazeera scrie că, deși Trump susține că închiderea unor rafinării interne determină creșterea prețurilor, exporturile zilnice de petrol prin Strâmtoarea Ormuz au scăzut de fapt cu 97% de la începutul războiului, afectând aprovizionarea globală.

Prețurile benzinei continuă să crească pentru consumatorii americani.

Prețul mediu este de 1,15 dolari pe litru, în creștere de la 1,09 dolari pe litru în urmă cu o lună și de la 0,79 dolari pe litru la 28 februarie, când SUA și Israel au lansat primele atacuri asupra Iranului, potrivit Asociației Americane a Automobilului (AAA).

„Conflictele în curs cu Iranul și războiul Rusiei împotriva Ucrainei se amplifică reciproc, afectând piețele produselor petroliere, însă fluxurile din Orientul Mijlociu sunt departe de a reveni la normal”, a declarat Rachel Ziemba, cercetătoare asociată principală la Center for a New American Security, pentru Al Jazeera.

Vineri, țările G7 au convenit să elibereze 100 de milioane de barili de petrol și motorină din rezervele de urgență.

Atacurile Ucrainei afectează prețurile carburanților

SUA au cerut, de asemenea, unor state UE să-și elibereze rezervele strategice, solicitare urmată de Franța și Germania.

„Prețurile petrolului, precum și contractele futures pentru benzină și motorină au scăzut puternic ca urmare”, a scris Patrick DeHaan, șeful departamentului de analiză a pieței petroliere al GasBuddy, într-o postare pe X.

Atacurile Ucrainei asupra infrastructurii energetice a Rusiei au contribuit, de asemenea, la creșterea prețurilor carburanților.

„Pagubele provocate rafinăriilor rusești – precum și riscul unor noi sancțiuni americane împotriva celor care procesează petrol rusesc – agravează situația, însă problema de fond rămâne fluxul volatil de petrol din Orientul Mijlociu, dificultățile mai mari în transportarea produselor petroliere și rezervele de siguranță mai reduse”, a adăugat Ziemba.

În SUA, închiderea a două rafinării din California a redus capacitatea de rafinare a statului cu 17%, potrivit S&P Global.

Înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, Trump a dat vina pe democrați pentru creșterea prețurilor.

Un sondaj AP-NORC arată însă că 65% dintre americani consideră că politicile sale au contribuit la scumpiri, iar 61% spun că economia SUA s-a înrăutățit de la revenirea sa la Casa Albă.