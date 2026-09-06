 Turiști, dați afară dintr-un restaurant după ce au comandat doar desert. Ce le-a reproșat ospătarul | adevarul.ro
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Turiști, dați afară dintr-un restaurant după ce au comandat doar desert. Ce le-a reproșat ospătarul

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Un incident neobișnuit a avut loc într-un restaurant de pe insula croată Krk, unde patru turiști au fost rugați să părăsească localul după ce au comandat doar desert. Cei patru urmau să achite 28 de euro pentru consumație.

Turiști au comandat doar clătite
Turiști au comandat doar clătite Foto: Foto: Shuterstock

Cei patru tineri turiști, cetățeni maghiari, au așteptat între 10 și 15 minute pentru a primi o masă într-un restaurant aglomerat. Când ospătarul a venit să le ia comanda, fiecare a cerut câte o porție de clătite, în valoare de 7 euro. Nota totală urma să fie, astfel, de 28 de euro, relatează croatiaweek.

Ospătarul le-a cerut să elibereze masa

Potrivit relatării mamei unuia dintre turiști, ospătarul a reacționat extrem de iritat când a aflat că tinerii intenționau să comande doar desert.

Ospătarul a reproșat că, în plin sezon și în aglomerația de seară, cei patru ocupă o masă pentru a mânca doar clătite. În condițiile în care alți clienți așteptau afară pentru a prinde o masă, angajatul le-a cerut tinerilor să elibereze masa și să părăsească restaurantul.

Incidentul a provocat reacții împărțite pe rețelele sociale

Unii utilizatori au criticat atitudinea restaurantului, considerând că fiecare client ar trebui să fie liber să aleagă ce comandă, atât timp cât plătește pentru produsele consumate.

Alții au considerat că reacția restaurantului poate fi explicată prin situația specifică din timpul orelor de vârf.

O masă pentru patru persoane ocupată în cea mai aglomerată perioadă a serii poate însemna pierderea unor comenzi mai consistente, mai ales atunci când alți clienți așteaptă afară.

Ce spune legislația croată

În urma incidentului, presa a contactat reprezentantul Oficiului Național de Turism al Croației (HTZ) din Ungaria pentru a afla dacă există reguli privind suma minimă pe care un client trebuie să o cheltuiască într-un restaurant.

Mira Horváth, reprezentant senior al HTZ, a precizat că legislația croată nu impune clienților restaurantelor o valoare minimă a consumației.

Restaurantele sunt însă obligate să afișeze în mod clar prețurile și condițiile în care își oferă serviciile și să respecte aceste condiții.

Prin urmare, nu există o regulă generală care să îi oblige pe clienți să comande feluri principale sau să atingă o anumită valoare. 

Persoanele care consideră că un restaurant a încălcat regulile se pot adresa Inspectoratului de Stat sau pot depune o reclamație direct la local.

Problema ocupării meselor doar pentru băuturi sau deserturi nu este una întâlnită exclusiv în Croația. Practici similare au fost relatate și în alte destinații turistice populare din Europa, inclusiv în Italia și Spania.

În perioadele de vârf ale sezonului, unele restaurante stabilesc reguli privind ocuparea meselor, în special a celor destinate grupurilor mai mari. 

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