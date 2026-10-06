„Hawaii-ul Europei”, una dintre cele mai spectaculoase destinații insulare din Europa, începe să resimtă efectele retragerii Ryanair. După ce compania aeriană low-cost a eliminat toate zborurile către Azore, arhipelagul portughez a înregistrat, între aprilie și august, cu peste 103.000 mai puțini pasageri sosiți. Iar pierderile ar putea crește în perioada următoare.

Azore, arhipelagul portughez supranumit „Hawaii-ul Europei” Foto: Getty images

Ryanair opera curse către Azore încă din 2015, însă compania a anunțat anul trecut că va renunța la toate rutele către arhipelag. Ultimul zbor a avut loc pe 28 martie 2026.

Compania aeriană a motivat decizia prin nivelul taxelor aeroportuare și prin taxele de mediu aplicate în Europa, potrivit The Sun.

Insula supranumită „Hawaii-ul Europei” a pierdut peste 100.000 de turiști Foto: Pexels

Primele date statistice indică deja efectele retragerii. Numărul pasagerilor care au ajuns pe aeroporturile arhipelagului a scăzut cu 103.766 între aprilie și august, comparativ cu perioada de referință.

Impactul asupra turismului ar putea fi și mai mare. Estimările indică o posibilă pierdere de până la 391.000 de înnoptări anual, pe fondul reducerii numărului de turiști care ajung în Azore.

Mai puține variante pentru turiști

Retragerea Ryanair a afectat inclusiv mai multe rute din Marea Britanie. În prezent, britanicii care vor să ajungă direct în Azore au la dispoziție zborurile British Airways de la Londra Heathrow, operate între aprilie și octombrie.

La nivel european, Azore mai sunt deservite de companiile portugheze TAP și Azores Airlines, cele mai multe curse având legături cu Portugalia continentală.

Pentru turiștii care nu găsesc o cursă directă, o alternativă este zborul până în Portugalia continentală, urmat de o conexiune din Lisabona sau Faro.

Insulele Azore sunt cunoscute pentru peisajele vulcanice, stâncile acoperite de vegetație, lacurile formate în cratere și apele Atlanticului. Arhipelagul este, de asemenea, o destinație populară pentru excursiile de observare a balenelor.

Destinația de vis din Europa cu peisaje spectaculoase care a pierdut peste 100.000 de turiști Foto: captură youtube

Tocmai datorită peisajelor spectaculoase și naturii sălbatice, Azore a fost supranumită „Hawaii-ul Europei”, însă accesibilitatea redusă ar putea deveni o problemă pentru industria turistică locală.

Scăderea de peste 100.000 de pasageri în numai câteva luni vine într-un moment în care turismul reprezintă una dintre principalele activități economice ale arhipelagului.