 Kilometraj măsluit la mașinile rulate: 3 din 4 români nu știu unde să reclame frauda | adevarul.ro
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Kilometraj măsluit la mașinile rulate: 3 din 4 români nu știu unde să reclame frauda

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Descoperirea unui kilometraj modificat după cumpărarea unei mașini poate lăsa proprietarul într-o situație complicată: trebuie să dovedească ce informații i-au fost prezentate la vânzare și să se adreseze instituțiilor potrivite, însă foarte puțini români știu care sunt entitățile care au astfel de atribuții.

Kilometraj care indică o viteză de 83 km/h
Falsificarea kilometrajului este pedepsită penal în România Foto: arhivă

Potrivit unui sondaj de specialitate, 77,5% dintre respondenții români nu știu unde pot raporta o astfel de situație. Problema nu este una pur teoretică. 40,6% dintre românii chestionați spun că fie au cumpărat personal o mașină al cărei kilometraj s-a dovedit ulterior a fi modificat, fie cunosc pe cineva căruia i s-a întâmplat acest lucru. În același timp, 76,9% nu sunt încrezători că și-ar recupera banii dacă ar ajunge într-o asemenea situație.

Ai descoperit kilometrajul modificat. Ce faci mai întâi?

În România, manipularea odometrului este interzisă prin lege, însă pașii pe care trebuie să-i urmeze cumpărătorul depind de circumstanțe. Poliția poate fi sesizată atunci când există indicii privind o posibilă faptă penală, poate fi sesizată și ANPC dacă mașina a fost cumpărată de la un comerciant, iar RAR poate furniza informații utile pentru verificarea istoricului vehiculului.

Înainte de orice sesizare, cumpărătorul ar trebui să strângă și să păstreze dovezile. Anunțul în care era prezentată mașina, conversațiile cu vânzătorul, contractul de vânzare-cumpărare și orice document în care apare kilometrajul declarat pot deveni importante pentru stabilirea situației.

La acestea se pot adăuga facturile și documentele de service, rapoartele de verificare și istoricul disponibil al vehiculului. Dacă există o diferență clară între kilometrajul prezentat la vânzare și valorile înregistrate anterior, aceasta trebuie documentată cât mai bine.

Un certificat RAR Auto-Pass poate fi una dintre sursele relevante pentru această verificare.

Poliție, ANPC sau RAR? Cui te adresezi

Cele trei instituții au roluri diferite și nu trebuie confundate.

Poliția este relevantă atunci când există suspiciunea că modificarea kilometrajului a făcut parte dintr-o fraudă. Cumpărătorul poate prezenta documentele și informațiile pe care le are, urmând ca autoritățile să stabilească dacă sunt întrunite elementele unei infracțiuni.

ANPC poate fi sesizată atunci când autoturismul a fost cumpărat de la un comerciant și există o problemă privind informațiile furnizate consumatorului. Această procedură este distinctă de o eventuală sesizare penală.

RAR are un rol diferit: furnizează și administrează date privind istoricul vehiculelor și emite certificatul RAR Auto-Pass. Aceste informații pot contribui la documentarea unei neconcordanțe, dar RAR nu este instituția la care se formulează o plângere penală pentru o posibilă înșelăciune.

Ce poate arăta RAR Auto-Pass

RAR Auto-Pass conține informații disponibile în registrul electronic al istoricului vehiculelor, inclusiv succesiunea citirilor odometrului și, în funcție de datele existente, informații despre anumite reparații, accidente și campanii de rechemare.

Datele din registru provin din surse precum activitatea RAR, stațiile de inspecție tehnică periodică și operatorii economici autorizați. Pentru anumite vehicule pot exista și informații provenite din bazele producătorilor sau reprezentanților autorizați.

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Documentul poate fi util atât înainte de cumpărare, cât și după apariția unei suspiciuni. Totuși, existența sau lipsa unor informații în Auto-Pass nu trebuie interpretată automat ca dovadă că asupra unei mașini nu a fost făcută niciodată o intervenție.

7,5% dintre mașinile verificate în România aveau indicii de manipulare

Datele carVertical din Indicele de Transparență 2025 arată că 7,5% dintre vehiculele verificate pe platformă de utilizatorii din România, în perioada septembrie 2024 – august 2025, prezentau semne de manipulare a odometrului.

În aceste cazuri, diferența medie indicată de companie a fost de aproximativ 95.100 de kilometri.

Potrivit sondajului, 40,6% dintre respondenții români spun că au cumpărat personal o mașină cu kilometraj modificat sau cunosc pe cineva căruia i s-a întâmplat acest lucru.

Alți 22,5% nu sunt siguri dacă s-au confruntat cu o astfel de situație, în timp ce 36,8% spun că nu li s-a întâmplat nici lor, nici unei persoane cunoscute.

Când vine vorba despre raportarea fraudei, 77,5% spun că nu știu unde ar putea face o sesizare. Doar 22,5% afirmă că știu cui să se adreseze.

Și recuperarea prejudiciului este privită cu neîncredere: 76,9% dintre respondenți spun că nu sunt încrezători că și-ar recupera banii după cumpărarea unei mașini cu kilometraj modificat. 39,5% se declară „nu foarte încrezători”, iar 37,4% „deloc încrezători”.

Ce spune legea despre kilometrajul modificat

Legea nr. 142/2023 interzice manipularea odometrului, solicitarea unei asemenea intervenții și orice acțiune destinată să influențeze înregistrarea exactă a numărului de kilometri parcurși.

Legea stabilește și sancțiuni pentru anumite încălcări ale obligațiilor care revin operatorilor și entităților care furnizează date pentru registrul electronic al istoricului vehiculelor.

O eventuală fraudă față de cumpărător trebuie însă analizată separat. Dacă kilometrajul modificat este folosit pentru a induce în eroare cumpărătorul și pentru obținerea unui folos patrimonial, fapta poate intra, în funcție de circumstanțe și de probe, în sfera infracțiunii de înșelăciune.

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Așadar, existența unui kilometraj incorect nu stabilește automat încadrarea penală. Contează cine a făcut modificarea, cum a fost prezentată mașina cumpărătorului, ce a știut vânzătorul și dacă a existat un prejudiciu.

Ce documente trebuie păstrate

Dacă apar suspiciuni după cumpărare, proprietarul ar trebui să păstreze toate documentele care pot arăta ce informații au fost prezentate la momentul tranzacției:

  • anunțul mașinii și capturi de ecran;
  • contractul de vânzare-cumpărare;
  • mesajele și discuțiile cu vânzătorul;
  • documentele în care este menționat kilometrajul;
  • facturile și actele de service;
  • rapoartele de verificare a istoricului;
  • certificatul RAR Auto-Pass;
  • fotografii sau alte dovezi relevante.

Aceste documente pot fi importante pentru stabilirea diferenței dintre kilometrajul declarat și datele existente în istoricul vehiculului.

Ghid de cumpărături

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