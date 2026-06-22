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Mașinile second-hand aduse din străinătate sunt mai riscante decât cele rulate doar în România

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Piața mașinilor second-hand din România continuă să fie dominată de importuri, însă datele recente indică diferențe clare de risc între vehiculele aduse din străinătate și cele utilizate exclusiv pe piața locală. O analiză de specialitate arată că 61,9% dintre mașinile importate verificate în perioada ianuarie 2025 – martie 2026 aveau istoric de daune, în timp ce în cazul mașinilor rulate doar în România procentul este de 53,1%.

Parc de mașini second-hand
Mașinile second-hand aduse de afară sunt mai riscante decât cele rulate doar în România. Foto arhivă

Diferența nu este doar statistică, ci reflectă un dezechilibru structural al pieței, în care originea vehiculului, istoricul incomplet și traseul de revânzare influențează direct riscul final pentru cumpărător, se arată într-o analiză de piață, potrivit căreia importurile reprezintă majoritatea ofertelor disponibile, nivelul de transparență devine un factor critic în decizia de achiziție.

Importurile domină piața second-hand din România

România se bazează în mod semnificativ pe mașini second-hand aduse din alte țări europene, iar structura importurilor confirmă această dependență. Germania reprezintă principala sursă, cu 20,1% din totalul mașinilor importate verificate, urmată de Franța cu 11%, Italia cu 6,7%, Belgia cu 5,9% și Olanda cu 4%.

Această distribuție arată o orientare clară către piețele vest-europene, unde ciclul de înlocuire a autoturismelor este mai rapid, iar oferta de vehicule rulate este constantă. În practică, aceste mașini ajung în România după mai multe etape de utilizare și revânzare, uneori trecând prin mai multe țări înainte de înmatriculare.

Problema majoră apare în momentul în care istoricul complet al vehiculului nu mai este disponibil integral. Lipsa unui sistem unificat de date la nivel european face ca informațiile despre daune, reparații sau rulaj real să fie fragmentate, ceea ce reduce transparența exact în etapa în care cumpărătorul are cea mai mare nevoie de claritate.

Germania și Belgia, printre piețele cu cele mai multe mașini cu daune

Deși Germania este principala sursă de import pentru România, datele arată că o proporție foarte mare a vehiculelor provenite de acolo și verificate ulterior prezintă istoric de daune. În cazul Germaniei, 88% dintre mașinile importate și verificate aveau înregistrări de daune. În cazul Belgiei, procentul depășește 85%.

Aceste cifre sunt relevante în special pentru că provin din piețele care alimentează constant România cu mașini second-hand. Practic, volumele mari de import vin la pachet și cu o probabilitate ridicată de vehicule care au trecut prin accidente, indiferent dacă acestea au fost reparate ulterior sau nu.

Din perspectiva pieței, acest fenomen este explicat prin modul în care circulă mașinile între țări. Vehiculele pot fi reparate după daune, reintroduse în circuitul comercial și revândute rapid, uneori fără ca istoricul complet să fie vizibil pentru cumpărătorul final.

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Când o mașină este importată într-o altă țară, istoricul acesteia reîncepe adesea de la zero - defectele sunt ascunse, iar kilometrajul este modificat”, explică Matas Buzelis, expert în piața auto în cadrul carVertical.

Mașinile importate trec printr-un lanț lung de revânzare și pierd din transparență

Unul dintre factorii care amplifică riscul în cazul importurilor este lipsa trasabilității complete a istoricului auto la nivel european. În multe situații, datele despre daune sau kilometraj rămân stocate în baze de date naționale și nu sunt transferate integral între țări.

Această fragmentare face ca o mașină să poată avea un istoric detaliat într-o piață, dar un istoric incomplet în alta. În momentul importului, cumpărătorul final nu mai are acces la imaginea completă a utilizării vehiculului.

În plus, există și riscul ca vehiculele să treacă prin mai mulți intermediari înainte de revânzare, fiecare etapă putând include reparații estetice sau mecanice menite să îmbunătățească aspectul mașinii fără a reflecta neapărat starea reală. În acest context, diferența dintre aspectul exterior și istoricul real devine una dintre principalele surse de incertitudine pentru cumpărători.

Mărcile cu cele mai multe daune în Europa

La nivel european, analiza mașinilor verificate în 2025 arată diferențe semnificative între mărci în ceea ce privește ponderea vehiculelor cu istoric de daune. BMW înregistrează 65,2% dintre mașinile verificate cu daune, urmat de Hyundai cu 59,3%, Subaru cu 58%, Tesla cu 55,5% și Lexus cu 54,7%.

Aceste date nu trebuie interpretate exclusiv ca indicatori de fiabilitate, ci mai degrabă ca reflectare a modului în care aceste mărci circulă pe piața second-hand. Modelele din aceste segmente sunt frecvent importate, tranzacționate de mai multe ori și utilizate intens, ceea ce crește probabilitatea apariției în istoricul lor a unor evenimente raportate.

Situația din România: Porsche, cea mai mare pondere de vehicule avariate

În România, analiza carVertical arată că Porsche este marca cu cea mai mare pondere de vehicule cu istoric de daune, 76,3% dintre mașinile verificate având înregistrări de accidente sau reparații.

Această situație este specifică segmentului premium, unde vehiculele sunt adesea importate la mâna a doua, după perioade de utilizare intensă în alte țări europene. În multe cazuri, aceste mașini au trecut prin mai mulți proprietari înainte de a ajunge pe piața românească, iar istoricul lor complet poate fi dificil de reconstruit.

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