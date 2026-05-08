Cum ajung în România mașini second hand cu daună totală. Chichița legală care permite vânzarea mașinilor care ar trebui casate

O parte dintre mașinile second-hand din România provin din vehicule grav avariate în alte țări, care sunt cumpărate ieftin, reparate superficial și apoi revândute fără transparență asupra istoricului. Deși majoritatea daunelor raportate sunt minore, există și cazuri de mașini considerate „daună totală”, unde costul reparației depășea valoarea vehiculului.

O pondere semnificativă a mașinilor (58,2%) analizate în România prin intermediul rapoartelor de istoric auto au fost avariate în trecut. Daunele estetice minore nu afectează starea tehnică a mașinilor, dar pe drumurile românești întâlnim și vehicule care au fost implicate în accidente grave în trecut.

În unele cazuri, astfel de mașini sunt avariate într-o țară, reparate ieftin și apoi vândute în alta.

Mașinile grav avariate sunt destul de des întâlnite pe piața second-hand

Un studiu realizat de carvertical a relevat că 1,3% din totalul mașinilor avariate care au fost verificate în România aveau daune în valoare de cel puțin 50% din valoarea de piață a vehiculului. Asta înseamnă că daunele de acest tip suferite de modele din clasa economică (Dacia, Renault, Peugeot etc) se pot ridica la câteva mii de euro, în timp ce reparațiile pentru mărcile premium precum BMW sau Mercedes-Benz pot ajunge cu ușurință la zeci de mii de euro.

În același timp, 91,7% dintre mașinile avariate care au fost verificate în România au avut daune de sub 20% din valoarea lor. Prin urmare, vasta majoritate a înregistrărilor de daune au fost pentru cazuri relativ minore. Chiar și așa există riscul de a da peste vehicule grav avariate pe piața second-hand.

În multe cazuri, repararea mașinilor grav avariate este nejustificată din punct de vedere economic. Acest lucru încurajează vânzătorii necinstiți să efectueze reparații ieftine, folosind piese de calitate inferioară și să ascundă adevăratul istoric al vehiculului de cumpărători.

„După un accident, asigurătorii le oferă deseori proprietarilor posibilitatea să aleagă între repararea mașinii sau acceptarea despăgubirilor. Unii vânzători profită de această oportunitate acceptând despăgubirile și păstrând mașina pe care ulterior o repara cât mai ieftin posibil pentru a o vinde rapid”, explică Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical.

În România, un vehicul este declarat oficial pierdere totală atunci când costul estimat al reparației depășește valoarea de piață a vehiculului la momentul accidentului. Această definiție este clar stabilită în legislația națională și nu se bazează pe praguri procentuale fixe.

Comercianții de vehicule cumpără uneori mașini grav avariate la licitații, le repară ieftin și le exportă în alte țări unde istoricul lor de accidente este mai greu de urmărit.

Cum ajung în România mașini cu daună totală

Comerțul transfrontalier cu mașini care au fost declarate daună totală funcționează astăzi într-o zonă gri din punct de vedere al reglementărilor. Fluxul este de obicei dinspre Vest spre țările din Europa de Est, unde costul reparațiilor este mai mic. Această practică este unul dintre motivele pentru care multe vehicule care ar trebui clasificate drept vehicule scoase din uz contribuie în schimb la cele 3,5 milioane de mașini care „dispar” anual din evidențele UE. Unele dintre aceste mașini continuă să fie folosite în alte țări, în timp ce altele sunt dezmembrate ilegal, piesele lor de calitate îndoielnică fiind folosite pentru a scădea costul de reparație a altor mașini.

Cadrul legal actual este fragmentat pentru că avem de-a face cu norme naționale diferite privind radierea auto și testarea mașinilor pentru a vedea dacă sunt apte de a fi conduse pe drumurile publice.

Această realitate permite mașinilor care ar trebui să fie casate să fie comercializate ca vehicule rulate obișnuite. Pentru a elimina această lacună, noile reglementări ale UE vor conecta sistemele naționale de înmatriculare a vehiculelor pentru o mai bună trasabilitate.

Ponderea mașinilor grav avariate variază în Europa

Ponderea vehiculelor grav avariate variază în Europa. Țările cu cele mai mari proporții de mașini care au suferit avarii în valoare de peste jumătate din valoarea lor de piață sunt Italia (7,8%), Germania (7,7%), Suedia (5,8%) și Spania (4,5%).

Germania a înregistrat și cea mai mică pondere de mașini cu daune minore (de până la 20% din valoarea vehiculului) dintre toate țările analizate - doar 68%. Acest segment de daune a ajuns la 77,2% în Italia, 80% în Suedia și 83,2% în Spania.

Întrucât țările menționate se numără printre cei mai mari exportatori de vehicule din Europa, cumpărătorii ar trebui să fie deosebit de precauți atunci când aleg o mașină second-hand. În ciuda convingerii din rândul șoferilor că vehiculele importate din Germania sau Europa de Vest sunt mai bine întreținute, statisticile privind daunele sugerează că încrederea oarbă în această reputație poate fi riscantă.

Este riscant să cumperi o mașină fără a-i cunoaște istoricul

Întrucât același vehicul se poate să fi fost folosit în mai multe țări și deținut de mai mulți șoferi, cumpărătorii nu ar trebui să se grăbească atunci când vor să achiziționeze o mașină rulată. Dacă te interesează o mașină anume, primul pas ar trebui să fie întotdeauna verificarea istoricului acesteia ca să vezi dacă a suferit daune majore în trecut. Dacă raportul nu-ți prezintă înregistrări cu daune grave, poți inspecta vehiculul personal și este indicat să-l duci la un service autorizat pentru a fi verificat.

Nu există un sistem european unificat care să permită urmărirea istoricului vehiculelor peste granițe. Un raport de istoric rezolvă această problemă, permițând cumpărătorilor să verifice istoricul mașinilor din momentul în care au fost fabricate și până în prezent, ca să evite surprizele neplăcute. „Totuși, chiar dacă istoricul nu prezintă probleme, îi sfătuim întotdeauna pe cumpărători să efectueze un test drive și să inspecteze mașina la un service profesionist înainte de a semna contractul de vânzare-cumpărare”, conchide Buzelis.