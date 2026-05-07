Capcana mașinilor aduse din Germania: 9 din 10 vehicule au probleme ascunse conform ultimelor date din piața auto

Pe piața auto din România, unde oferta de mașini noi sau rulate intern nu reușește să acopere cererea, tot mai mulți șoferi se orientează către importuri de vehicule second-hand, în special din Germania.

Din păcate, avertizează specialiștii, chiar și un vehicul aparent bine întreținut poate ascunde defecte grave sau poate avea kilometrajul dat înapoi. Având în vedere că țările nu prea fac schimb de date auto, riscul de a achiziționa o mașină importată care are probleme ascunse rămâne ridicat.

Mai mult de 6 din 10 mașini second-hand din România sunt importate

În aproape toate țările studiate (17 din 18), Germania s-a clasat între primele cinci surse de import de vehicule. Franța (16 țări), Italia (14) și Belgia (11) sunt și ele în top, chiar dacă locul pe care l-au ocupat fiecare în parte a variat semnificativ în funcție de piață.

Dintre toate vehiculele verificate de utilizatorii carVertical în România în 2025, 20,1% au fost importate din Germania, 11% din Franța, 6,7% din Italia, 5,9% din Belgia și 4% din Olanda.

Conform datelor oficiale, vehiculele importate au reprezentat 60,6% din totalul autovehiculelor verificate în România, în timp ce 39,4% au fost vehicule locale (neimportate).

„Țări precum Germania, Franța și Italia au industrii auto foarte dezvoltate. Având în vedere că acolo se vând multe mașini noi, este firesc ca, odată încheiate perioadele de leasing, o parte din aceste vehicule să fie exportate în alte țări”, spune Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical.

Problemele frecvent întâlnite în cazul mașinilor importate

Deși mașinile importate pot părea o alternativă atractivă, astfel de vehicule au fost adesea implicate în accidente grave sau au kilometrajul manipulat.

Analizând principalele piețe de import din România observăm că 6,7% dintre vehiculele importate din Germania aveau kilometraj modificat, 9,9% din Franța, 10,1% din Italia, 7,9% din Belgia și 5,5% din Olanda.

Prin derularea kilometrajului, vânzătorii necinstiți urmăresc să umfle artificial prețul vehiculelor pe care le dețin și să facă un profit mai mare. Ca urmare, șoferii neavizați nu numai că plătesc mai mult decât ar trebui pentru achiziționarea mașinilor, dar vor fi și nevoiți să suporte ulterior costuri semnificative de întreținere. Fraudele care implică modificarea kilometrajului costă țările europene milioane de euro în fiecare an. Din păcate, până în momentul de față, nu s-au făcut progrese notabile în combaterea acestui tip de infracțiune.

Teama de mașini SH în 2026: 70% dintre cumpărători se așteaptă la defecte nedeclarate

În multe cazuri, istoricul unui vehicul rămâne în registrele naționale, netraversând granițele odată ce acesta este exportat. Aceste vehicule își vor începe practic istoricul de la zero în noile țări în care vor fi înmatriculate, făcând foarte dificilă misiunea cumpărătorilor de a accesa informații complete din trecut.

Statisticile privind daunele sunt și ele foarte grăitoare. De exemplu, 88% dintre vehiculele importate în România din Germania aveau înregistrări de daune. Această ponderea a fost de 85,2% pentru autoturismele importate din Belgia, de 66,5% pentru cele din Olanda, 36,2% pentru Franța și 18,6% pentru mașinile aduse din Italia.

Nu toate daunele sunt grave, dar un vehicul care a suferit un accident sever îți poate pune siguranța în pericol. Mai mult, în căutarea unor profituri mai mari, unii dealeri repară mașinile folosind piese after market care se pot defecta mai rapid ulterior.

„Accesul consumatorilor europeni la informații privind vehiculele este limitat în prezent din cauza definiției largi a datelor cu caracter personal conform GDPR. Deși UE face câțiva pași în direcția corectă prin recentele sale propuneri din Digital Omnibus, există riscul ca aceste propuneri incrementale să fie retrase, ceea ce, practic, nu ar ajuta cu nimic la îmbunătățirea transparenței și siguranței pe piața vehiculelor second-hand”, subliniază Matas Buzelis.

Cele mai populare mărci prezintă cel mai mare risc

În 2025, mărcile de mașini care au fost cel mai des importate în România au fost BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz și Renault. Deși aceste mărci se bucură, în general, de o reputație solidă pe piața secundară, popularitatea lor atrage și vânzători necinstiți.

Dintre aceste cinci mărci de top, mașinile Audi au avut cel mai des kilometrajul dat înapoi, cu o pondere de 11,4%. Au urmat modelele Volkswagen cu 10,6%, BMW cu 9,3%, Mercedes-Benz cu 8,2% și Renault cu 5,4%.

În ceea ce privește daunele, BMW a avut cea mai mare pondere, de 58,7%. A urmat Audi cu 55,9%, Volkswagen cu 55,1%, Mercedes-Benz cu 51,4% și Renault cu 38,7%.

Mașinile ajung în România prin diferite canale. În unele cazuri, cumpărătorii selectează un vehicul direct de pe platformele de anunțuri din străinătate și îl achiziționează ei înșiși sau prin intermediari. Cu toate acestea, cel mai des vehiculele sunt importate în țară de către terți și scoase la vânzare înainte de a fi înmatriculate.

„Alegerea celei de-a doua opțiuni implică un risc mai mare. Când mașinile sunt aduse într-o țară nouă de către terți, acesta este momentul în care istoricul lor este cel mai des manipulat. Uneori, o mașină importată este deja înmatriculată local, iar cumpărătorul poate să nu-și dea seama că achiziționează un vehicul proaspăt adus din străinătate. Dacă vânzătorul refuză să dezvăluie istoricul vehiculului sau furnizează doar informații parțiale, acest lucru ar trebui să trezească imediat suspiciuni”, avertizează Buzelis.