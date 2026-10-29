Ghidul mașinilor accesibile în 2027. Ce poți cumpăra cu maximum 20.000 de euro pentru oraș

Din cauza crizei economice toată lumea se gândește să investească în autoturisme cât mai fiabile. Adică ieftine, rezistente și cu un consum mic. În anul 2027 sunt așteptate câteva modele de oraș despre care specialiștii spun că pot face diferența.

Mașini electrice de buget Foto: imagine creata cu AI

Lumea se confruntă simultan cu o criză a combustibililor, în special pe piața motorinei și a energiei, care a declanșat și alimentează o criză economică mai amplă, marcată de inflație, costuri ridicate de transport și presiuni asupra lanțurilor de aprovizionare. Tocmai de aceea, în 2027, mulți europeni, inclusiv românii, tind să se îndrepte către mașini noi, dar din gama de buget. Adică ieftine, dar cu tehnologie actuală și, mai ales, cu un consum extrem de mic de combustibil. Se așteaptă mai ales mașini de oraș, care să nu sufere din cauza drumurilor scurte, dese sau a statului bară la bară și, totodată, să fie fâșnețe în trafic, pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi.

Specialiștii spun că piața mașinilor din gama de buget trece printr-o transformare istorică, definită de scăderea accentuată a costurilor de producție pentru vehiculele electrice, extinderea asamblării modulare și competiția acerbă din partea producătorilor chinezi. Pentru prima dată, tehnologia permite mașinilor electrice mici să devină la fel de accesibile sau chiar mai ieftine la producție decât cele tradiționale cu combustie internă.

„Ne îndreptăm spre o nouă fază, în care mașinile electrice pe baterii nu se pot vinde exclusiv pe baza stimulentelor sau a garanțiilor de mediu. Ele trebuie să fie un produs excelent din toate punctele de vedere, în comparație cu vehiculele cu combustie internă“, preciza Pedro Pacheco, reprezentant Gartner (n.r. companie americană de cercetare și consultanță în domeniul tehnologiei informației).

Tocmai de aceea, câteva modele sunt așteptate cu mare interes, arată publicații specializate în industria auto. Mai ales din gama electricelor urbane.

Cea mai accesibilă mașină din gama Volkswagen

Conform specialistului în marketing și pasionatului auto-moto Pashchenko Yevhen, de la Autoline, una dintre cele mai așteptate mașini din anul 2027 este un vehicul electric din gama Volkswagen. Mai precis, este vorba despre Volkswagen ID. Up.

„Acesta este succesorul legendarului e-Up! și va fi cea mai accesibilă mașină electrică din gama Volkswagen, cu un preț estimat de aproximativ 20.000 de euro. ID. Up! va avea tracțiune față, o autonomie de cel puțin 250 km conform standardului WLTP și dimensiuni compacte de 3,88 metri lungime, ceea ce îl va face potrivit pentru deplasările în oraș”, precizează Pashchenko Yevhen.

Producția acestui autoturism va începe în Portugalia, la jumătatea anului 2027, iar vânzările vor debuta în toamnă. Specialiști de la publicații precum Autonext sau Auto Express spun că acest model se anunță a avea un motor electric nou dezvoltat, poziționat pe puntea față, care produce 95 CP. Bateria cu tehnologie LFP (Lithium Iron Phosphate) are o capacitate estimată de 40 kWh și conferă o autonomie de cel puțin 250 de kilometri. Viteza maximă este de 130 de kilometri pe oră, limitată electric.

Vokswagen ID Up Foto: all about industries.com

Mașina va fi construită pe o versiune simplificată a platformei MEB cu tracțiune față și va oferi performanțe calibrate strict pentru mediul urban, alături de o arhitectură software complet nouă. Mașina are patru locuri, iar portbagajul 305 litri.

„Un element esențial pentru succesul modelului ID. Up! va fi designul, iar în acest caz, directorul de design al VW, Andy Mindt, și echipa sa au aplicat aceeași filozofie folosită în cazul conceptului ID.2all, prezentat în 2023. Inspirându-se din modelele emblematice ale mărcii Volkswagen din trecut, precum Lupo și, desigur, up!, ID. Every1 preia elementele care au făcut ca aceste mașini să fie apreciate, fără a recurge la copierea fidelă a unor detalii de design”, precizează Alastair Crooks într-un review pentru Auto Express.

Un clasic reinventat

O altă mașină așteptată, mai ales pentru consumul economic și prețul mic, este noul Renault Twingo E-Tech Electric (2027). Este o mașină urbană cu o abordare retro-futuristă inspirată de modelul original din 1992, care va fi lansată la începutul lui 2027. Prețul de pornire va fi sub 20.000 de euro. Este echipată cu un motor de 60 kW cu 82 CP și un cuplu de 175 Nm, tracțiune față. Are o baterie de 27,5 kWh de tip LFP (litiu-fier-fosfat), fără răcire lichidă. Puteți merge cu ea 263 de kilometri până la epuizarea bateriei. Important, această mașină suportă încărcare AC și DC cu funcție bidirecțională.

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Este o mașină mică, dar fâșneață în traficul urban și ideală pentru luat copiii de la școală și făcut cumpărături. Are 5 uși, loc pentru patru pasageri, iar bancheta din spate culisează individual. La capitolul tehnologie stă destul de bine, având un ecran de 7 inch pentru instrumentele de bord și un touchscreen central de 10 inch cu sistem OpenR Link (pe versiunile superioare există integrare Google Maps și Google Voice Assistant). Opțional, are un acoperiș panoramic din sticlă Twingobay de 0,7 m².

Specialiștii spun că plusurile acestei mașini sunt legate de prețul foarte accesibil, eficiența ridicată, manevrabilitatea excelentă în oraș, dar și designul care aduce aminte de modelele retro.

Noul Renault Twingo Foto: completecar.ie

„Este foarte bine să construiești o mașină cu un aspect atrăgător și un interior versatil, însă, pentru ca Twingo să aibă succes în rândul cumpărătorilor, trebuie să fie și distractiv și plăcut de condus. Iar acest lucru îi reușește. De la volan, nu ai senzația că te afli într-o mașină mică și accesibilă ca preț. Volanul are dimensiuni potrivite, dispune de butoane fizice și de padele în spatele său, cu ajutorul cărora poate fi reglat nivelul de recuperare a energiei la frânare. În traficul urban, unde rareori se depășește viteza de 30 km/h, micul Renault se deplasează lin și pare să gestioneze energia bateriei cu o eficiență remarcabilă. Direcția ușoară și posibilitatea de a găsi aproape întotdeauna un loc în care să parchezi fac din acest model o mașină foarte plăcută în utilizarea de zi cu zi. În plus, folosirea sistemului de conducere cu o singură pedală în traficul aglomerat reduce efortul depus în timpul navetei, deoarece deplasarea înainte devine foarte simplă: este suficient să modulezi apăsarea pedalei de accelerație”, precizează Dave Humphreys de la Complete Car.

Cât despre costuri, dacă iei în calcul încărcarea acasă la un tarif rezidențial de 0,80 lei/kWh, atunci un plin complet al bateriei te costă 22 de lei. Pentru 100 km parcurși în oraș, costul cu energia va fi de doar aproximativ 8 lei.

„Buburuza” Dacia, una dintre opțiunile ieftine în 2027

O altă opțiune de autoturism economic și ieftin de oraș este Dacia Spring, inclusiv pentru specialiștii de la Top Gear. Mai ales că este așteptat noul model de Dacia Spring 2027. Acesta vine cu un design complet schimbat, o nouă producție și un preț de pornire de aproximativ 17.900 de euro.

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Are o lungime de 3,85 m, cam cu 15 centimetri mai mare decât cea din generația anterioară, și oferă un portbagaj de 337 de litri, care se poate mări prin rabatarea banchetei. Noul Dacia Spring are un motor electric de 80 CP (175 Nm) și atinge o viteză maximă de 130 km/h. Este echipată cu o baterie LFP de 27,5 kWh, oferind o autonomie de până la 250 km în ciclul WLTP. Suportă încărcare DC de 50 kW și se încarcă până la 80% în 28 de minute. Evident, are și tehnologie în interior. Dispune de un instrumentar digital de 7 inci, un ecran central de 10,1 inci, aplicația My Dacia și funcție de încărcare bidirecțională.

Noul Dacia Spring Foto: netcarshow.com

„Unul dintre micile automobile electrice preferate de echipa Top Gear. Numai că acest micuț a crescut: este ceva mai masiv, mai lat și mai rapid. Asta pentru că noul Spring este construit acum pe aceeași platformă tehnică precum modelele remarcabile Renault 5, Renault 4 și Alpine A290, un hot hatch sportiv. Da, pasionați ai codurilor platformelor auto, Spring folosește acum platforma RG-EV Small. Excelent! Deși această schimbare aduce avantaje evidente, datorită unei tehnologii deja testate și premiate, ea vine și cu un dezavantaj clar: creșterea greutății. Dacă înainte Spring cântărea confortabil sub o tonă, acum ajunge la 1.212 kg, cu peste 200 kg mai mult decât generația precedentă. Aici se impun, inevitabil, glumele despre un mic dejun copios! Și totuși, noul model este mai eficient decât înainte. Dacia revendică un consum de 4,9 kWh la 100 km, folosind o baterie LFP de capacitate redusă, dar ceva mai mare decât cea anterioară, de 27,5 kWh. În plus, motorul dezvoltă acum aproape 80 de cai-putere, față de cele 45 sau 65 de cai-putere disponibile pentru versiunile generației precedente”, precizează Vijay Pattni de la Top Gear.