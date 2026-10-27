 Capitala schimbă strategia: mai multe biciclete, mai puține mașini în centrul orașului. CGMB a dat undă verde implementării Masterplanului Velo | adevarul.ro
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Capitala schimbă strategia: mai multe biciclete, mai puține mașini în centrul orașului. CGMB a dat undă verde implementării Masterplanului Velo

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Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat marți, 27 octombrie, un protocol de colaborare între Primăria Capitalei, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) și Asociația HaicuBicla, în vederea promovării mobilității urbane durabile și accelerării implementării Masterplanului Velo București.

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Foto: FB HaicuBicla

Potrivit documentației care a stat la baza proiectului, parteneriatul are ca obiectiv sprijinirea dezvoltării infrastructurii pentru biciclete și încurajarea utilizării mijloacelor de transport alternative, în concordanță cu obiectivele prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București-Ilfov 2016-2030 și în Masterplanul Velo Bucureși.

„Astăzi, proiectul InfraVelo București a fost votat de Consiliul General al Municipiului București. Suntem acum mai aproape de momentul în care vor fi aplicate măsuri pentru scăderea accidentelor din trafic - unele dintre ele deja implementate în orașe precum Târgu Mureș, Cugir sau Sibiu, iar la Capitală poate chiar îmbogățite prin întreaga paletă de infrastructuri prevăzute de normativele în vigoare, atât pentru persoane cu dizabilități, pietoni, copii, familii cu copii în cărucioare și șoferi, deopotrivă”, a transmis, marți, asociația Asociația HaicuBicla, într-o postare pe Facebook.


Implementarea strategiilor din proiect necesită un proces de durată, care presupune investiții, cooperare cu societatea civilă și consultarea permanentă a utilizatorilor infrastructurii de transport, potrivit Agerpres.  

„Asistăm la o schimbare a ștafetei velo între generații” 

„InfraVelo București”, proiectul propus de Asociația HaicuBicla, urmărește colectarea și analiza datelor privind mobilitatea urbană, promovarea transportului sustenabil și elaborarea unor recomandări pentru politicile publice din domeniu.

„Cu InfraVelo, putem spune cu mâna pe inimă că asistăm la o schimbare a ștafetei velo între generații”, transmite Asociația HaicuBicla.

Proiectul va fi dezvoltat în parteneriat între administrația locală și organizațiile civice și se va concentra pe trei direcții principale: dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete, promovarea mobilității urbane sustenabile și creșterea siguranței rutiere.

Printre măsurile propuse se numără realizarea unor proiecte-pilot pentru piste de biciclete, promovarea conceptelor bike&ride și park&ride, campanii de informare destinate șoferilor și bicicliștilor, activități dedicate elevilor și navetiștilor, precum și monitorizarea condițiilor de mobilitate din Capitală.

De asemenea, partenerii vor organiza dezbateri și grupuri de lucru pentru identificarea celor mai eficiente soluții în domeniul transportului urban.

Un capitol distinct al proiectului vizează implicarea Bucureștiului în Săptămâna Europeană a Mobilității, inițiativă a Comisiei Europene care promovează utilizarea transportului nepoluant și reducerea dependenței de autoturismul personal.

Potrivit inițiatorilor, colaborarea creează și premisele atragerii unor finanțări nerambursabile pentru proiecte legate de mobilitatea urbană, siguranța rutieră, calitatea aerului, digitalizarea transportului public, regenerarea urbană și adaptarea la schimbările climatice.

USR București a transmis că adoptarea proiectului „InfraVelo București” reprezintă un pas important pentru implementarea Masterplanului Velo și pentru dezvoltarea unei infrastructuri care să răspundă mai bine nevoilor de mobilitate ale locuitorilor Capitalei.

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