Premieră: A doua generație Dacia Spring

Noua generație Dacia Spring Foto: Dacia

Dacia nu pierde timpul, după Duster, Bigster și Striker, mai vine cu o premieră - a doua generație Spring. Un model electric mult mai matur care va fi produs alături de Renault Twingo în fabrica din Slovenia.

Dacia Spring, o poveste de succes pentru Dacia, iar dacă nu credeți acest lucru, vin cu un argument – din 2021 și până astăzi au fost vândute peste 210.000 unități în peste 40 de țări. Poate ușor surprinzător lansarea unei noi generații Spring atât de aproape de un facelift destul de amplu primit de prima generație. Dar așa stau lucrurile, cele două generații Dacia Spring vor fi comercializate pentru o perioadă în paralel.

Foto: Dacia

Dar ne-am adunat aici să vorbim despre a doua generație Dacia Spring, model pe care l-am văzut, în premieră, acum câteva zile la Paris. Așa că, avem de impresii la cald.

Noua generație este construită pe platforma RG EV Small a grupului francez, o platformă care reprezintă fundație și pentru Renault 4 și 5, dar și pentru noua generație Twingo.

Noua generație păstrează doar două elemente de la cea anterioară, iar unul dintre ele este numele. Noua generație aș putea spune că este primul model Dacia care este un Renault „reconfigurat”. Și spun acest lucru nu doar din perspectiva platformei comune, dar și a faptului că este construit în aceeași fabrică din Slovenia de la Novo Mesto, dar și pe aceeași linie de montaj.

Sunt cazuri în care imaginile fac sau nu dreptate mașinii, uneori realitatea este mai plăcută, alteori ba. Cum am avut acces la imagini cu niște zile înainte de primul contact cu mașina, încercam acea stare de nerăbdare să văd cum stau lucrurile în realitate. Surprinzător, imaginele sunt extrem de fidele, te ajută să percepi corect mașina și dimensiunile.

1/9 Foto: Dacia

Apropo de dimensiuni, vorbim despre o Dacia Spring care este cu 15 cm mai lungă decât prima generație, are o lungime de 3,85 metri. Este cu 18 cm mai lată, având 1,74 metri lățime cu oglinzile pliate. Iar capota scurtă și înaltă și pasajele roților bine conturate îi conferă un aspect robust, ceva ce nu pot spune despre prima generație.

1/13 Foto: Dacia

Designul exterior este în spiritul casei, se integrează în actualul limbaj estetic Dacia. O lecție de geometrie în spațiu, singurul detaliu care rupe această armonie de unghiuri și muchii este linia plafonului ușor curbată ce coboară spre spate. Aerodinamica are prioritate în fața designului, mai ales la un model care își dorește a fi cât mai eficient.

Ce ascunde un ampatament de 2.493 mm?

În primul rând vei găsi patru locuri în noul model. Accesul în mașină este bun, portierele fiind generos decupate pentru un model de segment A. Locurile față destul de aerisite, chiar și persoanele înalte își pot găsi o poziție corectă la volan. Dacă ai peste 1.90 metri înălțime s-ar putea să resimți nevoia de ceva mai mult spațiu la nivelul capului. La cei 1.88 metri ai mei, totul a fost în regulă.

1/12 Foto: Dacia

Surpriza majoră a fost reprezentată de spațiul oferit de locurile spate. Este o veritabilă mașină de patru persoane, și asta fără a compromite volumul portbagajului. Acesta oferă 337 litri, o parte din volum se află sub planșeu care este compus din două secțiuni separate. Pe aceiași rețetă merge și bancheta spate fracționabilă 50/50. Dacă o pliezi în totalitate, Spring oferă un volum de încărcare de 1.283 litri. De reținut însă că cei 337 litri reprezintă una din cele mai mari valori din segment, pe alocuri mai bună decât oferă modele din segmentul B.

PREMIERĂ Dacia Hipster Concept: cum ar putea arăta mașina urbană a viitorului

Frunk cu o capacitate de 18 litri. Opțiune unică în segmentul A Foto: Dacia

La începutul materialului am menționat două detalii pe care această a doua generație la moștenește de la prima. Despre nume am vorbit, acum trebuie să menționez frunk-ul de 18 litri, dotare opțională. Un spațiu de depozitare ascuns sub capotă unde poți depozita lejer cablurile de încărcare. De reținut că Spring este singurul model de segment A care poate fi echipat cu această opțiune.

Fiind frate de platformă cu Renault Twingo, nu ar trebui să mire pe nimeni faptul că vorbim despre o motorizare similară. Avem un motor electric de 80 CP și 175 Nm pe puntea față și o baterie LFP de 27,5 kWh. Mașina are o masă de 1.212 kg, ajunge de la 0 la 100 km/h în 12,1 secunde și are o viteză maximă de 130 km/h. Autonomia declarată de Dacia este de 250 km.

1/3 Foto: Dacia

Echipat standard cu un încărcător de bord AC de 6,6 kW, modelul se încarcă de la 15% la 80% în 9 ore la o priză domestică.

Acest lucru permite clienților să-și încarce complet vehiculul peste noapte sau ziua, fără a fi nevoie să cumpere echipamente dedicate de încărcare. La o priză de mare rezistență, încărcarea de la 15% la 80% durează 5 ore și 40 de minute, iar la un wall box de 7 kW, 2 ore și 55 de minute.

Pachetul de încărcare rapidă include un încărcător AC de 11 kW și un încărcător DC de 50 kW, reducând timpul necesar de încărcare de la 15% la 80% la doar 1 oră și 55 de minute la un wall box trifazat de 11 kW sau la o stație de încarcare de 22 kW. Încărcătorul DC de 50 kW oferă acces la punctele de încărcare rapidă, permițând utilizatorilor să încarce de la 15% la 80% în doar 28 de minute. Pachetul de încărcare rapidă include și funcția V2L, adică poți alimenta de la bateria mașinii diferite electrocasnice mici cu până la 3.7 kW. Un detaliu practic.

1/24 Foto: Dacia

La interior lucrurile sunt simple, plastice tari cam peste tot, dar cu o finisare bună, ceea ce aduce un plus la capitolul calitate percepută. Vor fi disponibile două niveluri de echipare – Expression și Journey.

Dacia a deschis comenzile pentru noul Sandero Hybrid 155. La ce preț poate fi cumpărat

Principalele dotări standard ale versiunii Noului Spring Expression:

Jante de oțel Mura de 15", închidere centralizată cu telecomandă, geamuri față și oglinzi exterioare acționate electric, aer condiționat manual, faruri automate, senzori de parcare spate, frână de parcare electrică, sistem Media Control cu port USB-C, banchetă spate rabatabilă 50/50, planșeu de portbagaj din două secțiuni, trei puncte de fixare YouClip, scaun șofer glisant, reglabil pe înălțime și cu spătar înclinabil, tapițerie textilă. Prețul de pornire pentru această versiune – sub 18.000 euro.

Principalele dotări standard ale Noului Spring Journey:

Jante de oțel Drava de 16", card hands-free, cameră pentru marșarier, sistem Media Nav Live cu ecran central de 10,1", navigație și servicii conectate, două porturi USB-C, un punct de fixare YouClip suplimentar, poliță pentru portbagaj și tapițerie TEP/textil. Preț de pornire pentru această versiune – sub 20.000 euro.

Pe anumite piețe europene modelul va putea fi comandat în câteva săptămâni, iar livrările urmează a debuta până la finalul anului. Pentru restul Europei comenzile și livrările la începutul anului viitor.