search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Interes scăzut pentru mașinile electrice la nivel mondial. Cum e în România

0
0
Publicat:

Intenția de achiziție de mașini electrice a scăzut la nivel mondial, iar majoritatea cumpărătorilor revine la motoarele pe combustie internă și reevaluează deținerea unui vehicul electric, potrivit unui studiu global care analizează principalele piețe auto, inclusiv România.

Cineva încarcă o mașină electrică
Intenția de achiziție de mașini electrice a scăzut la nivel mondial. Foto arhivă

Studiul EY Mobility Consumer Index (MCI) arată o schimbare clară a intențiilor consumatorilor la nivel global:

• 50% dintre cumpărătorii de automobile la nivel global intenționează să achiziționeze un vehicul cu motor cu combustie internă în următoarele 24 de luni, o creștere de 13 puncte procentuale față de 2024

• Preferința pentru vehiculele electrice pe baterii a scăzut la 14%, o scădere de 10 puncte procentuale, iar preferința pentru vehicule hibride a scăzut cu cinci puncte procentuale la 16%

• 51% dintre potențialii cumpărători de vehicule electrice au declarat că planurile lor rămân neschimbate, însă 36% își reconsideră sau amână achizițiile din cauza evoluțiilor geopolitice.

Procentul consumatorilor care au afirmat că vor să cumpere un vehicul cu motor cu combustie internă a crescut cu 12 puncte în regiunea America, cu 11 puncte în Europa și cu 10 puncte în APAC, în timp ce intenția de achiziție a unui vehicul electric pe baterii a scăzut pe toate piețele majore. Schimbările de politici, printre care eliminarea creditelor fiscale pentru vehicule electrice în SUA și ajustarea obiectivelor în materie de emisii, modelează aceste tendințe. În același timp, marii producători auto își reorientează atenția către portofoliile de vehicule cu motoare hibride și cu combustie internă și temperează programele de vehicule electrice, ca răspuns la modificarea cererii.

Cum e în România

În România, autoturismele „electrificate”, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate - BEV și PHEV), precum și cele mild-hibrid și full hibrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) dețineau, în luna decembrie a anului 2025, o cotă de piață de 56,5%, peste ponderea deținută de motorizările pe benzină și motorină.

Potrivit APIA, autoturismele full electrice aveau o cotă de 6,4% din piață, iar cele plug-in hibrid, de 8,2%.

În anul 2025, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring - cu 1.596 de unități (scădere de 51% față de anul precedent), Hyundai Kona (618 unități) și Tesla Model 3 - cu 604 unități.

Pe segmentul autoturismelor Plug-In, pe primele trei locuri se clasează, în ordine: Ford Kuga - cu 845 de unități (+42,5%, de la un an la altul), Volkswagen Tiguan (769 de exemplare) și Hyundai Tucson (719).

De asemenea, autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc Toyota Corolla - cu 4.442 de unități și o creștere de 35,4% față de anul precedent, urmat de Dacia Duster, cu 4.097 de unități și Toyota Yaris Cross (2.866).

Citește și: Autoturismele pe benzină şi motorină revin în preferinţele cumpărătorilor la nivel mondial. Achiziția de mașini electrice, în picaj

În același timp, la categoria autoturismelor mild hybrid, prima poziție este ocupată de Dacia Duster, cu 6.823 de unități, urmată de Ford Puma (1.691) și Skoda Octavia (1.519).

Ce scade încrederea consumatorilor la nivel global

La nivel global, temerile legate de autonomie rămân unul dintre principalele impedimente pentru consumatorii care aleg motoare cu combustie internă în locul vehiculelor electrice:

• 29% au indicat temerile legate de autonomie drept principal motiv de îngrijorare

• 28% au evidențiat lipsa infrastructurii de încărcare

• 28% au menționat costurile ridicate cu înlocuirea bateriei.

Deținătorii actuali de vehicule electrice pe baterii rămân preocupați de autonomie (32%), în timp ce cumpărătorii care achiziționează pentru prima dată astfel de vehicule pun accent pe costurile cu înlocuirea bateriei (37%). Persistă nemulțumirile legate de încărcare, consumatorii fiind preocupați în special de găsirea stațiilor de încărcare (39%), timpii lungi de așteptare (37%) și costurile ridicate cu încărcarea (32%).

Unul din trei potențiali cumpărători de vehicule electrice pe baterii (33%) au afirmat că ar participa la servicii „vehicul-rețea”, alimentând rețeaua cu energie electrică, atunci când este necesar, ceea ce subliniază interesul pentru soluții care îmbunătățesc economia și fiabilitatea acestui tip de vehicule.

Consumatorii caută valoare practică

Consumatorii iau tot mai mult în considerare tehnologiile interconectate în alegerea vehiculelor, dar prioritățile lor rămân clar definite. Serviciile legate de siguranță, securitate, navigație și întreținere se situează în topul apetenței pentru utilizare și în cel al apetenței pentru achiziționare, înaintea celor legate de confort, divertisment sau niveluri mai ridicate de autonomie. Aproape 4 din 10 respondenți (39%) au identificat costul ridicat al serviciilor interconectate drept impediment, iar 6 din 10 (60%) au declarat că nu îi deranjează niveluri mai scăzute de automatizare la automobilele lor.

Gradul de acceptare a funcționalităților avansate în materie de autonomie rămâne limitat. Doar 26% dintre consumatori sunt dispuși să utilizeze un vehicul cu cel puțin nivelul 3 de autonomie, în timp ce riscul de accidente (60%), defecțiunile tehnologice (51%) și pierderea controlului (50%) rămân principalele preocupări.

În pofida creșterii activității digitale, reprezentanțele continuă să joace un rol decisiv în achiziția vehiculelor. Patru din zece cumpărători (41%) preferă să finalizeze achiziția în persoană, în scădere de la 61% în 2024, dar reprezentanțele sunt încă principalul canal. Cumpărătorii de automobile cu motoare cu combustie internă (32%) sunt ușor mai înclinați către canalele online, decât cumpărătorii de vehicule electrice (28%). În special cumpărătorii de vehicule electrice continuă să prefere interacțiunea directă datorită nevoii de îndrumări cu privire la încărcare, durata de viață a bateriei și noile funcționalități tehnologice.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Cea mai ieftină destinație turistică din Europa în 2026. Berea costă doi euro, iar cazarea este de la 40 de euro pe noapte
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care pot primi 750 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
mediafax.ro
image
Cea mai frumoasă jucătoare de fotbal are o relație cu ispita de la Insula Iubirii. Anunțul care uimește pe toată lumea
fanatik.ro
image
Motivele pentru care adolescenții din Timiș l-ar fi ucis pe Mario. Crima ar fi fost plănuită cu o lună înainte
libertatea.ro
image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Uleiul consumat de tot mai mulţi români: "De când am început să gătesc, folosesc doar acest ulei"
observatornews.ro
image
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
prosport.ro
image
Principalele schimbări privind acordarea concediilor medicale în 2026. Ce drepturi se pierd și ce obligații apar
playtech.ro
image
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Trump s-a hotărât și a surprins pe toată lumea: ”Este prea departe”. Președintele SUA nu s-a putut abține: ”Decizie absolut ridicolă”
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
A fost deschis un dosar in rem în urma crimei din Timiș. Surse: Tatăl lui Mario ar plănui răzbunarea fiului său
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total față de acum 20 de ani, după ce s-a lăsat pe mâna esteticianului și merge la sală. Nu degeaba are iubit cu 20 de ani mai mic
romaniatv.net
image
Bani pentru românii care vor o familie! Se dau 15.000 lei
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
vedete fit colaj jpg
Cultul corpului perfect la peste 45 de ani. Ce-au testat divele pe propria piele, ca să arate atât de bine
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!