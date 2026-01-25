Interes scăzut pentru mașinile electrice la nivel mondial. Cum e în România

Intenția de achiziție de mașini electrice a scăzut la nivel mondial, iar majoritatea cumpărătorilor revine la motoarele pe combustie internă și reevaluează deținerea unui vehicul electric, potrivit unui studiu global care analizează principalele piețe auto, inclusiv România.

Studiul EY Mobility Consumer Index (MCI) arată o schimbare clară a intențiilor consumatorilor la nivel global:

• 50% dintre cumpărătorii de automobile la nivel global intenționează să achiziționeze un vehicul cu motor cu combustie internă în următoarele 24 de luni, o creștere de 13 puncte procentuale față de 2024

• Preferința pentru vehiculele electrice pe baterii a scăzut la 14%, o scădere de 10 puncte procentuale, iar preferința pentru vehicule hibride a scăzut cu cinci puncte procentuale la 16%

• 51% dintre potențialii cumpărători de vehicule electrice au declarat că planurile lor rămân neschimbate, însă 36% își reconsideră sau amână achizițiile din cauza evoluțiilor geopolitice.

Procentul consumatorilor care au afirmat că vor să cumpere un vehicul cu motor cu combustie internă a crescut cu 12 puncte în regiunea America, cu 11 puncte în Europa și cu 10 puncte în APAC, în timp ce intenția de achiziție a unui vehicul electric pe baterii a scăzut pe toate piețele majore. Schimbările de politici, printre care eliminarea creditelor fiscale pentru vehicule electrice în SUA și ajustarea obiectivelor în materie de emisii, modelează aceste tendințe. În același timp, marii producători auto își reorientează atenția către portofoliile de vehicule cu motoare hibride și cu combustie internă și temperează programele de vehicule electrice, ca răspuns la modificarea cererii.

Cum e în România

În România, autoturismele „electrificate”, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate - BEV și PHEV), precum și cele mild-hibrid și full hibrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) dețineau, în luna decembrie a anului 2025, o cotă de piață de 56,5%, peste ponderea deținută de motorizările pe benzină și motorină.

Potrivit APIA, autoturismele full electrice aveau o cotă de 6,4% din piață, iar cele plug-in hibrid, de 8,2%.

În anul 2025, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring - cu 1.596 de unități (scădere de 51% față de anul precedent), Hyundai Kona (618 unități) și Tesla Model 3 - cu 604 unități.

Pe segmentul autoturismelor Plug-In, pe primele trei locuri se clasează, în ordine: Ford Kuga - cu 845 de unități (+42,5%, de la un an la altul), Volkswagen Tiguan (769 de exemplare) și Hyundai Tucson (719).

De asemenea, autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc Toyota Corolla - cu 4.442 de unități și o creștere de 35,4% față de anul precedent, urmat de Dacia Duster, cu 4.097 de unități și Toyota Yaris Cross (2.866).

În același timp, la categoria autoturismelor mild hybrid, prima poziție este ocupată de Dacia Duster, cu 6.823 de unități, urmată de Ford Puma (1.691) și Skoda Octavia (1.519).

Ce scade încrederea consumatorilor la nivel global

La nivel global, temerile legate de autonomie rămân unul dintre principalele impedimente pentru consumatorii care aleg motoare cu combustie internă în locul vehiculelor electrice:

• 29% au indicat temerile legate de autonomie drept principal motiv de îngrijorare

• 28% au evidențiat lipsa infrastructurii de încărcare

• 28% au menționat costurile ridicate cu înlocuirea bateriei.

Deținătorii actuali de vehicule electrice pe baterii rămân preocupați de autonomie (32%), în timp ce cumpărătorii care achiziționează pentru prima dată astfel de vehicule pun accent pe costurile cu înlocuirea bateriei (37%). Persistă nemulțumirile legate de încărcare, consumatorii fiind preocupați în special de găsirea stațiilor de încărcare (39%), timpii lungi de așteptare (37%) și costurile ridicate cu încărcarea (32%).

Unul din trei potențiali cumpărători de vehicule electrice pe baterii (33%) au afirmat că ar participa la servicii „vehicul-rețea”, alimentând rețeaua cu energie electrică, atunci când este necesar, ceea ce subliniază interesul pentru soluții care îmbunătățesc economia și fiabilitatea acestui tip de vehicule.

Consumatorii caută valoare practică

Consumatorii iau tot mai mult în considerare tehnologiile interconectate în alegerea vehiculelor, dar prioritățile lor rămân clar definite. Serviciile legate de siguranță, securitate, navigație și întreținere se situează în topul apetenței pentru utilizare și în cel al apetenței pentru achiziționare, înaintea celor legate de confort, divertisment sau niveluri mai ridicate de autonomie. Aproape 4 din 10 respondenți (39%) au identificat costul ridicat al serviciilor interconectate drept impediment, iar 6 din 10 (60%) au declarat că nu îi deranjează niveluri mai scăzute de automatizare la automobilele lor.

Gradul de acceptare a funcționalităților avansate în materie de autonomie rămâne limitat. Doar 26% dintre consumatori sunt dispuși să utilizeze un vehicul cu cel puțin nivelul 3 de autonomie, în timp ce riscul de accidente (60%), defecțiunile tehnologice (51%) și pierderea controlului (50%) rămân principalele preocupări.

În pofida creșterii activității digitale, reprezentanțele continuă să joace un rol decisiv în achiziția vehiculelor. Patru din zece cumpărători (41%) preferă să finalizeze achiziția în persoană, în scădere de la 61% în 2024, dar reprezentanțele sunt încă principalul canal. Cumpărătorii de automobile cu motoare cu combustie internă (32%) sunt ușor mai înclinați către canalele online, decât cumpărătorii de vehicule electrice (28%). În special cumpărătorii de vehicule electrice continuă să prefere interacțiunea directă datorită nevoii de îndrumări cu privire la încărcare, durata de viață a bateriei și noile funcționalități tehnologice.