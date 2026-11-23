Marius Șumudică (55 de ani) și-a schimbat planurile într-un interval de mai puțin de o zi. După ce anunțase că se gândește serios să renunțe la postul de antrenor, tehnicianul a revenit asupra hotărârii și a confirmat că va rămâne la cârma formației din Gruia.

Marius Șumudică (55 de ani) Foto: Sportpictures

Decizia a venit în urma unor discuții cu reprezentanții clubului și a unor momente petrecute alături de jucători. Anunțul a fost făcut duminică, când Șumudică a explicat ce l-a determinat să nu mai ia în calcul despărțirea. Un rol important l-a avut întâlnirea cu Marian Copilu, însă și mesajul transmis de fotbaliștii din lot l-a făcut să privească altfel situația.

Amenințarea cu plecarea nu a fost întâmplătoare

Înaintea jocului cu Oțelul Galați, câștigat de CFR Cluj cu 3-2, acesta a simțit că echipa traversa un moment delicat din punct de vedere al atitudinii și al implicării. După trei rezultate de egalitate consecutive, înregistrate cu Dinamo, Universitatea Craiova și Petrolul, antrenorul a considerat că vestiarul avea nevoie de o reacție puternică. Pentru a-i mobiliza pe jucători, Șumudică le-a transmis că partida împotriva gălățenilor ar putea fi ultima în care îi va conduce de pe margine.

„Nu plec de la CFR Cluj în momentul de față… Azi am venit la stadion, am vorbit cu Marian Copilu, cu Deac. Nu se pune problema ca eu să plec de la CFR Cluj în momentul de față. Dacă asta e întrebarea, eu vă spun: Șumudică continuă la CFR Cluj! Eram 50-50% să stau sau să plec. Vorbisem acasă, știam ce se întâmplă. Vreau să vă spun că am simțit toată săptămâna jucătorii deconectați. I-am văzut că nu sunt concentrați. Eu i-am simțit, după cele 3 rezultate: egal cu Dinamo, egal cu Craiova, egal la Petrolul, simțeam că ei credeau că și-au atins limitele și nu pot trece în cealaltă parte.

Am încercat să-i trezesc. Am creat un șoc la echipă înainte de meci. Apoi, fiind exuberant, știind ce se întâmplă… Vreau să vă spun că noi, la CFR, am creat o echipă peste noapte. De fapt, într-o zi. Am luat ce am putut, ce am găsit. Consider că sunt niște rezultate extraordinare, le-am spus că mă voi gândi, dar în mare parte problemele personale sunt mai importante!”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

„Zece jucători au intrat la mine în birou după meciul cu Oțelul!”

Tehnicianul a dezvăluit că succesul obținut în fața celor de la Oțelul a fost urmat de un moment neașteptat. Zece dintre jucătorii echipei au mers la el în birou și i-au transmis că își doresc să rămână la CFR Cluj. Șumudică a mărturisit că această reacție din partea fotbaliștilor l-a emoționat și l-a făcut să privească diferit situația. Totuși, hotărârea sa a fost influențată în principal de dialogul purtat cu Marian Copilu.

„Am stat, m-am gândit și noaptea trecută, și am hotărât să continui. Am avut o discuție cu conducerea clubului. Le-am spus despre ce este vorba, m-au înțeles și am decis să mergem mai departe. Zece jucători au intrat la mine în birou după meciul cu Oțelul și mi-au spus: «Nu se poate, după tot ce am clădit împreună!». Am fost extrem de impresionat. (n.r. A contat și asta decisiv?) Da, dar cel mai mult a contat discuția mea cu Marian Copilu. În afară de președintele clubului, acesta este prietenul meu!”, mai a adăugat Șumudică.

Ce a spus Marius Șumudică după victoria cu Oțelul

„Este o decizie în momentul de față pe care o voi rumega. Am niște probleme personale care trebuie rezolvate urgent. Trebuie să mă deplasez la București și nu necesită amânare. Sunt niște probleme personale pe care eu trebuie să le rezolv, probleme grave, și va trebui să le rezolv. Mi-au demonstrat, jos pălăria pentru ei! Sunt niște probleme personale care mă fac să fiu aproape de familie și astea sunt probleme care intervin, nu țin decât de Dumnezeu, nu țin de absolut nimeni!”, admitea Marius Șumudică, sâmbătă seara, după victoria cu Oțelul Galați, scor 3-2.