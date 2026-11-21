Derby al rundei cu numărul 16 din Superliga de fotbal a României, meciul dintre Dinamo și Petrolul a fost perturbat de scene care se văd rareori la un asemenea nivel. Confruntarea a fost întreruptă pentru circa 20 de minute, iar fanii dinamoviști au avariat sistemul VAR!

Arbitrul de centru Gabriel Mihuleac urmărește faza pe un monitor Foto: Sportpictures

Înainte de toate, trebuie spus că meciul s-a disputat la Slobozia fiindcă Arena Națională nu a fost disponibilă din cauza problemelor cu gazonul, iar pe „Arcul de Triumf” s-a disputat aseară meciul de rugby România - Canada (26-27). Disputa care a adus față-n-față două formații care se luptă pentru pătrunderea în play-off a fost serios afectată.

În minutul 36, oficialii din camera VAR au analizat o intervenție a lui David Irimia asupra lui Rodrigo Martins, în careul lui Dinamo. S-a verificat o eventuală poziție de ofsaid în respectiva fază, iar apoi și posibilitatea de a se dicta un penalty pentru Petrolul.

Sistemul VAR nu a funcționat, astfel că arbitrul de centru Gabriel Mihuleac n-a putut urmări imaginile analizate. Mai precis, cavalerul fluierului s-a deplasat la marginea terenului pentru a consulta monitorul VAR. Numai că mai mulți suporterii dinamoviști aflați în apropierea dispozitivului au tras de cabluri și au mișcat gardul. Astfel că aceștia au doborât monitorul unde urma să fie revăzută faza...

S-a decis ca partida să rămână întreruptă, iar jucătorii celor două formații s-au strâns la marginea terenului. Circa 20 de minute, s-a încercat remedierea problemele tehnice. În acest răstimp, crainicul stadionul a făcut apel la spectatori, cerându-le să se comporte civilizat. S-a solicitat fanilor să permită arbitrului verificarea fazei...

În cele din urmă, Mihuleac a putut vedea acțiunea analizată de VAR și a dictat penalty pentru Petrolul. Iar N'Lundulu a transformat lovitura de la 11 metri. Meciul este în curs de desfășurare, în acest moment fiind pauză la Slobozia.

Grație acestui rezultat (1-0 la pauză), Petrolul a urcat pe locul 4, cu 30 de puncte, iar Dinamo se află pe 2, cu 33.