Aflată pe locul 2 în Superliga de fotbal a României, Dinamo Bucureşti a pierdut (0-1) meciul cu Petrolul Ploieşti, sâmbătă seara, la Slobozia. Meciul a fost întrerupt în două rânduri din cauza fanilor celor două formații.

Din cauza torțelor aruncate, stadionul din Slobozia a fost învăluit în fum Foto: Sportpictures

Unicul gol al oaspeţilor a fost marcat de Dan Nlundulu (min. 45+12 - penalty). Prima repriză a fost perturbată de două ori şi a fost prelungită cu 24 de minute şi 9 secunde. În min. 22, arbitrul a întrerupt jocul timp de patru minute din cauza torţelor aruncate de suporteri.

În min. 39, s-a analizat o fază de către arbitrajul video. După circa şase minute de aşteptare, jocul a fost suspendat, iar arbitrul a trimis jucătorii la marginea terenului. Întreruperea a fost cauzată de faptul că spectatorii din zona în care se afla monitorul VAR au tras de cablul acestuia și l-au dărâmat, defectându-l. După alte minute de aşteptare, situaţia a fost remediată şi arbitrul a putut analiza video faza, dictând penalty pentru intervenţia lui David Irimia la Rodrigo Martins, transformat de Nlundulu.

În contextul desfășurării partidei de fotbal dintre Dinamo București și Petrolul Ploiești, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța face următoarele precizări:

„În minutul 20 al partidei, un bărbat s-ar fi deplasat prin spatele Peluzei 2, unde se aflau suporterii echipei Petrolul Ploiești, și ar fi aruncat în interiorul acesteia un rucsac cu materiale pirotehnice.

Bărbatul, în vârstă de 20 de ani, a fost interceptat de un echipaj de jandarmi. În urma intervenției, au fost întocmite actele de constatare a unei posibile infracțiuni, conform Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, iar acesta a fost predat polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Slobozia, care i-au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 500 de lei, conform art. 20, lit. i, din Legea nr. 4 din 2008 privind buna asigurare și desfasurare a competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, precum și măsura complementară a interzicerii accesului la competițiile sportive pentru o perioadă de 1 an. Cercetările vor fi continuate de către polițiști.

Totodată, jandarmii au aplicat mai multe sancțiuni contravenționale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2008 privind buna asigurare și desfasurare a competițiilor și a jocurilor sportive, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- o sancțiune contravențională în valoare de 250 de lei, conform art. 20, lit. c, precum și măsura complementară a interzicerii accesului la competițiile sportive pentru o perioadă de 6 luni, unui bărbat care ar fi pătruns în arena sportivă în stare vădită de ebrietate;

- o sancțiune contravențională în valoare de 500 de lei, conform art. 27 alin. (1), aplicată șefului dispozitivului de pază, pentru neîndeplinirea obligațiilor privind efectuarea unui control corporal riguros asupra spectatorilor;

- o sancțiune contravențională în valoare de 150 de lei, conform art. 20, lit. n, aplicată unui bărbat care ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare unui lucrător din cadrul firmei de pază, acestuia fiindu-i aplicată și măsura complementară a extragerii din arena sportivă până la finalul meciului.

Imaginile video vor fi analizate, iar dacă se va impune, vor fi aplicate și alte măsuri de către forțele de ordine”.

Dinamo a suferit prima sa înfrângere pe teren propriu şi a treia din acest campionat, două fiind în faţa Petrolului (0-1 în tur). Dinamo nu mai pierduse acasă din 19 martie 2026, de la meciul cu Universitatea Craiova, 0-1.