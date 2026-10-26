 Reacție acidă în controversa „punguțelor și injectărilor”. Marius Șumudică a reușit să-l provoace pe Mihai Stoica: „Perfuziile nu sunt interzise!” | adevarul.ro
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Reacție acidă în controversa „punguțelor și injectărilor”. Marius Șumudică a reușit să-l provoace pe Mihai Stoica: „Perfuziile nu sunt interzise!”

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CFR Cluj și Dinamo au încheiat la egalitate, scor 2-2, partida din etapa a 13-a a sezonului regulat din Superliga.

Marius Șumudică, antrenor al CFR Cluj
Marius Șumudică, antrenor al CFR Cluj Foto: Sportpictures

Ardelenii au avut un avantaj de două goluri și erau aproape de victorie, însă Dinamo a reușit să revină pe final. Cătălin Cîrjan a redus din diferență în minutul 78, iar Dean Zandbergen a restabilit egalitatea doar trei minute mai târziu. Astfel, echipa din București a plecat cu un punct din Gruia.

La finalul partidei, Marius Șumudică nu și-a ascuns nemulțumirea față de rezultat, mai ales că formația sa a scăpat printre degete o victorie importantă. Antrenorul CFR-ului a vorbit însă și despre programul încărcat din perioada următoare, criticând faptul că echipa trebuie să joace trei meciuri în doar șase zile.

Șumudică: „Suferim la faze fixe, iar luăm gol din faze fixe!”

Clujenii au de disputat atât partide în Superliga, cât și în Cupa României, iar Șumudică a atras atenția asupra timpului scurt pe care jucătorii îl au la dispoziție pentru refacere. Unele dintre declarațiile sale despre metodele de recuperare au fost interpretate și ca o posibilă trimitere la FCSB.

„Dacă ne gândim la scor, să ai 2-0 în minutul 70 și ceva și iei două goluri în 5 minute, e dezamăgitor. E adevărat că ne-au împins. Au valoare, este echipă cu potențial, care vine cu schimbări de pe bancă, are target și motivație. Vreau să-mi felicit jucătorii, este egalul lor. Putea fi o victorie. Nu prea au avut ocazii clare, am stat foarte bine pe teren, cum am lucrat. Am schimbat modulul, am trecut într-un 3-5-2 cu 3 mijlocași centrali, știam că acolo sunt puternici. Din păcate, am avut meciul în mână, 2-0. La 2-0 nu ai voie să iei două goluri și să cazi, dar suntem o echipă în formare, care din păcate suferă. Suferim la faze fixe, iar luăm gol din faze fixe. Consider că am pierdut două puncte, la cum evolua meciul.

Organizarea jocului a fost perfectă, dar într-un final calitatea individuală a jucătorilor a făcut diferența. Am avut luptători pe teren, le mulțumesc pe această cale. Probabil că discuțiile din această săptămână au făcut ca astăzi să se autodepășească, fiindcă nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat la Arad. Nu pot să nu scot în evidență, dar îmi vine să urlu de durere fiindcă în continuare suntem tratați cum suntem tratați, și jucăm miercuri seara, peste două zile, la ora 21:30 seara derby cu U Cluj pentru Cupă, apoi iar, în două zile, mergem și jucăm la Ploiești a treia zi. Nu am cum să trec peste lucrurile astea.

„Ce să le fac jucătorilor ăștia? Nu sunt cu punguțe, cu injectări!”

Să înțeleagă odată cine organizează, cine face, că CFR-ul încă nu a murit. N-a murit, trăiește! E a doua oară. M-ai pus o dată să joc 3 meciuri în 6 zile, când a fost Cupa data trecută. Acum iar mă pui să joc 3 meciuri în 6 zile. Cât ne mai puneți? Și în ultima etapă [de Cupă] la fel? Puneți-ne la fel, sau dacă puteți în 5 zile e și mai bine.

Sunt doar echipe de play-off, apoi ne vine și Craiova. Nu se poate, toate echipele joacă la 7-8-9-10 zile. U Cluj a jucat vineri, joacă cu noi miercuri, apoi luni. Eu ce să fac, ce să le fac jucătorilor ăștia? Nu sunt cu punguțe, cu injectări, nu avem ce să le dăm. Dar nu mai spun, sunt și așa pornit, că am avut meciul în mână. Dar am jucat cu cea mai bună echipă din campionat, o echipă care pune presiune. Nu și-au creat ocazii foarte mari de gol, sunt bucuros pentru punctul ăsta. E punctul băieților, le mulțumesc pentru atitudine, au înțeles ce au de făcut!”, a reacționat Șumudică, conform PrimaSport.

MM Stoica: „Noi nu avem nicio treabă cu punguțe și injectări!”

Declarația lui Marius Șumudică a ajuns și la Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. Acesta a reacționat rapid și a precizat că vorbele antrenorului nu au legătură cu echipa roș-albastră, în contextul referirilor la „punguțe și injectări”.

„Pe noi ne-a bătut, nu știu de cine zice (n.r. cu punguțe și seringi), nu sunt vizat, nu avem nicio treabă cu punguțe și injectări. Aia era o glumă a noastră în 2012, cu Reghe, o glumă, o băutură răcoritoare. Îți dai seama, lista substanțelor interzise e atât de lungă, Doamne ferește. Aici se face o mare confuzie. Perfuziile nu sunt interzise până într-un anumit gramaj, la 12 ore un fotbalist poate să facă o perfuzie cu 100 ml, peste 100 e doping. Oricine se vitaminizează, pe cale orală sau intravenos, e același lucru, doar să respecți legislația în vigoare!”, a explicat Mihai Stoica, conform sursei citate anterior.

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