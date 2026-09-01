Mihai Stoica îl desființează pe Florin Tănase: „Bunul simț îi este străin. Tupeu ieșit din comun, a lipsit de la limba română!”

Conflictul dintre Florin Tănase și conducerea FCSB continuă și după plecarea fotbalistului în Cipru. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a lansat mai multe critici la adresa clubului înainte de plecarea spre Omonia Nicosia, iar Mihai Stoica a reacționat din nou.

Mihai Stoica, oficial FCSB Foto: Facebook

Tănase s-a despărțit de FCSB după scandalul izbucnit în ultimele zile la echipă. Fotbalistul a fost exclus din lot, iar ulterior a acceptat oferta venită din partea celor de la Omonia Nicosia. Înainte de a pleca din România, Tănase a vorbit despre situația de la FCSB și a avut un mesaj ironic pentru Mihai Stoica. El a făcut referire la pasiunea oficialului pentru tenisul de picior și a sugerat că „liniștea” ar trebui căutată în altă parte, nu în fotbal.

Replica nu a rămas fără ecou

Mihai Stoica a reacționat dur și i-a reproșat fostului jucător al FCSB-ului tonul folosit în declarațiile sale. Oficialul clubului consideră că Tănase a depășit limita prin modul în care a ales să vorbească după despărțire. Mihai Stoica a explicat, luni seară, cum a început conflictul dintre Florin Tănase și staff-ul FCSB. Oficialul clubului susține că fostul căpitan a avut o atitudine nepotrivită și i-a reproșat lipsa de respect față de oamenii din staff.

„Când căpitanul iese din antrenament că așa vrea el, semnalul nu e bun. Nu s-a mai întâmplat cu niciun jucător să iasă din antrenament. Un jucător a fost odată dat afară din antrenament și n-a vrut să iasă, dar să iasă un jucător, să arunce maioul și să iasă din antrenament doar pentru că a fost întrebat de Filip: 'Ce nu-ți convine, Tase?'. A aruncat maioul și a ieșit. Mi s-a părut ceva foarte grav. Mai grav decât asta a fost că după aia nu a catadicsit să își prezinte scuzele antrenorilor, colegilor, mie.

Să spunem că o îngropam. Era titular și căpitan de echipă. Care era mesajul pentru ceilalți? Conflicte între jucători se întâmplă, dar așa ceva nu. Asta denotă lipsa lui de respect pentru membrii staff-ului, dar asta e. Eu n-am vorbit cu el. L-am așteptat să vină, n-a venit. A doua zi am fost plecat. El a fost anunțat miercuri de agentul lui, Florin Vulturar, să se antreneze separat. Interesul Omoniei Nicosia apăruse de dinainte, primisem deja un mail de la Omonia. Eram întrebați care e situația jucătorului!”, a spus Mihai Stoica, conform Prima Sport.

MM Stoica a pus sub semnul întrebării prestațiile lui Tănase la FCSB

„Tănase, o pierdere, indiscutabil. Poate nu la nivelul lui Olaru și Bîrligea, dar dacă judecăm obiectiv evoluțiile lui din sezonul ăsta, ele au fost departe de așteptările noastre. Nu a avut respect. El a vorbit cu multe persoane din club și își exprima nemulțumirea (n.r - legată de staff-ul tehnic). El era veșnic nemulțumit. E foarte obraznic. Își permite pentru că și noi i-am permis.

Dacă el are chef de polemică cu mine, probabil o să și-o găsească, dar nu prea îmi convine mie să polemizez cu un fotbalist. Până la urmă, e mai mic decât fata mea și ar trebui să aibă mai mult bun simț. La el se vede clar în toate interviurile că bunul simț îi este străin. Respectul a dispărut la fotbal. Înainte, dacă venea președintele clubului, nici nu respirai!”, a mai spus Mihai Stoica.

„A mai lipsit de la limba română probabil!”

După ce a urmărit declarațiile făcute de Florin Tănase înaintea plecării în Cipru, Mihai Stoica a găsit un nou motiv pentru a-l critica pe fostul jucător al FCSB. De această dată, oficialul clubului s-a legat de o greșeală de exprimare făcută de fotbalist. În același context, Tănase a susținut că nimeni din conducerea FCSB nu a făcut vreun demers pentru a clarifica situația. Mihai Stoica a venit cu o nouă replică la această afirmație:

„Le place unora, nu le place la unii! A mai lipsit de la limba română probabil. Foarte obraznic! Nicio problemă. Eu sunt pregătit să discutăm și altele dacă e tot așa de războinic. El are un tupeu ieșit din comun. N-a ieșit nimeni să clarifice? Bă, n-ai venit să-ți prezinți scuzele! Să spunem că ai nervi și trebuie să ieși de pe teren. Vine Baciu după tine, îl ignori. Vine Neubert în vestiar, nu mergi. Ianuli, de față. E prea mult! După nu spui că ai comis-o. N-ai cum așa ceva! De ce nu s-a întâmplat niciodată la Steaua/FCSB chestia asta? Ești căpitan de echipă, tu trebuie să ai o altfel de atitudine. Cred că și eu am greșit pentru că l-am consultat în niște probleme care în mod normal nu trebuie discutate cu un jucător. Aveam o mare simpatie pentru el, îmi făcea mare plăcere să discut cu el, dar chiar să fii atât de obraznic?”, a concluzionat MM, conform sursei citate.