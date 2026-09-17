 Ionuț Radu și Florin Tănase au evoluat în meciul Celta Vigo - Omonia Nicosia | adevarul.ro
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Ionuț Radu și Florin Tănase au evoluat în meciul Celta Vigo - Omonia Nicosia

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Într-un meci disputat în Cipru și care a contat pentru prima etapă din grupa unică a ediției 2026/2027 a Europa League, Omonia Nicosia a învins-o cu 1-0 pe Celta Vigo. La gazde, Florin Tănase a intrat pe final, în timp ce la formația vizitatoare portarul Ionuț Radu a fost integralist.

Ionuț Radu n-a putut păstra „neperforată” poarta echipei sale în Cipru
Ionuț Radu n-a putut păstra „neperforată” poarta echipei sale în Cipru Foto: EPAImages

Campioana Ciprului s-a impus printr-un gol marcat de slovenul Jure Balkovec (min. 88), cu un șut la colțul scurt.

Portarul Ionuț Radu a fost integralist la Celta și s-a remarcat prin trei intervenții salvatoare la șuturile de la distanță expediate de Duverne, Andreou și Ewandro. La Omonia, Florin Tănase a fost introdus pe teren în min. 90+4.

Ararat-Armenia, echipa care a eliminat-o pe Universitatea Craiova în play-off, a pierdut fără drept de apel (1-4), la Erevan, meciul cu Sparta Praga. Adică de formația care în anul competițional precedent a învins-o (2-1) pe Universitatea, la Craiova. Gruparea cehă s-a impus prin golurile marcate de Tobias Guddal (min. 20, 22), John Mercado (min. 53) și Patrik Vydra (min. 71). Pentru gazde a înscris Bruno Wilson (min. 55).

Într-o confruntare între două foste câștigătoare ale Ligii (Cupei) Campionilor, AC Milan a fost învinsă de Benfica Lisabona, cu 2-0, pe San Siro. Lusitanii s-au impus prin golurile marcate de belgianul Dodi Lukebakio (min. 16) și de polonezul Jakub Kaminski (min. 53).

În Giulești, campioana Israelului, Hapoel Beer Sheva, a remizat (0-0) cu Dinamo Zagreb. Cu același rezultat s-a încheiat și partida dintre Sturm Graz și Rennes.

Condusă de Jagiellonia Bialystok, prin golul lui Kajetan Szmyt (min. 20), Olympiakos Pireu a reușit să întoarcă scorul grație golurilor semnate de Armando Gonzalez (min. 43) și de Roman Iaremciuk (min. 84).

O victorie la limită (1-0) a obținut și Sunderland cu AZ Alkmaar, unicul gol fiind reușit de Enzo Le Fée (min. 66), din penalty.

Olympique Lyon a câștigat (2-1), la Bruxelles, cu Anderlecht, golurile fiind înscrise de Noah Nartey (min. 8) și Keito Nakamura (min. 22), respectiv Mihajlo Cvetkovic (min. 61).

Bayer Leverkusen a dispus cu 2-0 de NK Celje. Au marcat: Svit Seslar (autogol, min. 15) și Facundo Medina (min. 74).

Astăzi sunt programate partidele Levski Sofia - RB Salzburg, OFI Creta - Hoffenheim (ambele de la ora 19.45) și Beșiktaș - Olympique Marseille, Celtic - Ferencvaros, Crystal Palace - Lech Poznan, Juventus - NEC Nijmegen, Lillestroem - Torreense, Real Sociedad - AFC Bournemouth, Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise (toate de la 22.00).

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