Florin Tănase a plecat în Cipru și a făcut lumină în conflictul cu FCSB: „Nimeni din club nu a clarificat situația!”

Florin Tănase (31 de ani) a părăsit în această dimineață România și a plecat spre Cipru, după ce a ajuns la un acord cu Omonia Nicosia. Fostul căpitan al FCSB va efectua vizita medicală la formația din prima ligă cipriotă, iar dacă totul decurge conform planului, urmează să fie prezentat oficial și să înceapă antrenamentele alături de noii colegi.

Florin Tănase a plecat în Cipru Foto: Youtube @gsp

Fotbalistul a ajuns la aeroport în această dimineață, fiind însoțit de soția sa și de impresarul Florin Vulturar. Destinația finală este Larnaca, unde sunt programate testele medicale.

Oferta clubului cipriot a sosit la finalul săptămânii trecute și a fost acceptată de Tănase. Mijlocașul avea un acord cu FCSB, prelungit chiar în această vară, însă înțelegerea îi permitea să plece în cazul unei propuneri financiare mai avantajoase.

„În ultimul timp s-au întâmplat anumite lucruri!”

Astfel, despărțirea de formația bucureșteană s-a produs fără ca Omonia Nicosia să achite vreo sumă de transfer.

„Da, merg la o echipă importantă, cu istorie foarte mare. Acum merg să fac vizita medicală. E o echipă care joacă în cupele europene. Sunt fericit. Despre cele întâmplate în ultimele zile nu prea aș vrea să vorbesc acum. O voi face în viitorul apropiat. Sunt entuziasmat, pentru că altfel nu plecam. Știți că Steaua e în sufletul meu. Nu regret că nu am mers în China. A fost alegerea mea. Am preferat să rămân acasă. Acum e ceva diferit, pentru că am șansa să joc în cupele europene. Am vorbit și cu Elias. Mi-a spus foarte multe lucruri despre echipă.

A fost visul meu să joc la Steaua. Sunt fericit că am făcut-o de atât de multe ori. A fost un vis devenit realitate. Mă simt împlinit. Fanii și echipa vor rămâne în sufletul meu. Cu suporterii sunt în relații bune. Chiar le mulțumesc pentru această perioadă. Și vreau să le transmit să fie alături de echipă, pentru că jucătorii au nevoie.

„Problema e că nimeni din club nu a clarificat situația!”

În ultimul timp s-au întâmplat anumite lucruri și aceasta a fost decizia mea. Nu plec cu inima strânsă. Plec cu inima deschisă și sunt nerăbdător să încep treaba. Nu a fost niciun conflict cu Marius Baciu. A fost ceva artificial. Eu am spus după meciul cu Auda că nu am jucat nimic și nu meritam să ne calificăm. De unde până unde conflict? Problema e că nimeni din club nu a clarificat situația. Au fost multe plecări de la echipă. E greu... Dar sper să se redreseze echipa!”, a declarat Florin Tănase la plecarea din București.

Ce s-a întâmplat între Tănase și FCSB?

Florin Tănase și-a încheiat aventura la FCSB, după ce a fost exclus din lot pentru partida cu UTA, disputată duminică seară. Decizia a venit în urma unui conflict cu antrenorul secund Lucian Filip, însă tensiunile dintre fotbalist și conducerea clubului ar fi început cu ceva timp înainte.

Patronul Gigi Becali ar fi fost nemulțumit de mai multe declarații făcute de Tănase în ultimele luni, în special de comentariile acestuia despre prestațiile echipei și despre relația dintre el și antrenorul principal, Marius Baciu. Atitudinea adoptată de mijlocaș în ultima perioadă ar fi cântărit decisiv în hotărârea lui Becali de a încheia colaborarea.