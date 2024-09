Gică Hagi scoate la mezat două „perle“, deși e contestat de propriii suporteri că vinde în loc să facă performanță

Gică Hagi produce cei mai mulți jucători în România, grație academiei pe care a pus-o pe picioare în urmă cu 15 ani. Unii dintre ei au confirmat, dar sunt și o mulțime care au mari probleme atunci când fac pasul la o echipă de calibru.

Cu toate acestea, jucătorii săi au căutare și sunt vânduți pe sume frumoase, spre disperarea suporterilor Farului, care i-au reproșat managerului că nu se concentrează pe performanța echipei, ci pe profit.

Acum, clubul de la malul mării vrea să-l vândă pe Iustin Doicaru în schimbul unui milion de euro. Informația a fost dezvăluită de impresarul Ioan Becali, care susține că atacantul de 17 ani are oferte de la mai multe echipe din străinătate. „Hagi are un copil, un atacant care se cheamă Doicaru, e născut în 2007. E un copil pe care mi-l cere multă lume din străinătate. Le-am zis că Hagi cere un milion pe el, plus procente“, a spus Giovani.

Iar acesta nu este singurul „produs“ al academiei ce stârnește interes din partea echipelor de afară. „Sunt doi jucători pe care deja cred că îi cunoașteți. S-a vorbit despre ei. Iustin Doicaru și Alexandru Stoian, născuți în 2007, pe care o să îi vedeți cu siguranță la anul. E clar că nu vorbesc gratuit. Sunt atacanți amândoi.

Unul care seamănă cu Alibec foarte mult, Doicaru, și care e tot din Mangalia. Seamănă și la fizic, seamănă mult cu el. Să vedem dacă o să aibă o carieră mai bună ca a lui Denis Alibec“, și-a lăudat Gică Hagi cele două „perle“. Zilele trecute, managerul le-a răspuns și fanilor care l-au contestat în premieră, transmițându-le că e nevoit să vândă ca să țină clubul pe linia de plutire, în lipsa altor investitori.