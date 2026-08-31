Cine preia banderola? FCSB are 4 variante pentru noul căpitan

Florin Tănase și-a încheiat aventura la FCSB, după ce a fost exclus din lot pentru partida cu UTA, disputată duminică seară. Decizia a venit în urma unui conflict cu antrenorul secund Lucian Filip, însă tensiunile dintre fotbalist și conducerea clubului ar fi început cu ceva timp înainte.

Florin Tănase Foto: Sportpictures

Patronul Gigi Becali ar fi fost nemulțumit de mai multe declarații făcute de Tănase în ultimele luni, în special de comentariile acestuia despre prestațiile echipei și despre relația dintre el și antrenorul principal, Marius Baciu.

Atitudinea adoptată de mijlocaș în ultima perioadă ar fi cântărit decisiv în hotărârea lui Becali de a încheia colaborarea, astfel că Tănase nu va mai continua la FCSB.

Așadar, Florin Tănase s-a înțeles cu Omonia Nicosia, formație ce evoluează în primul eșalon din Cipru. FCSB a fost dispusă să se despartă de Florin Tănase fără să solicite o sumă de transfer. Mijlocașul a beneficiat de o înțelegere cu Gigi Becali, care i-a permis să plece de la echipă în cazul apariției unei oferte considerată suficient de avantajoasă.

Patru variante pentru banderola de căpitan la FCSB

Plecarea lui Florin Tănase lasă liber postul de lider al echipei, astfel că FCSB trebuie să aleagă un nou căpitan. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a dezvăluit că pe lista posibililor succesori se află patru jucători. Joyskim Dawa, David Miculescu, Ștefan Târnovanu și Juri Cisotti sunt fotbaliștii aflați în cursa pentru banderolă, potrivit fanatik.ro.

FCSB are programate două partide importante în următoarele zile. Miercuri, de la ora 21:30, formația bucureșteană va întâlni FC Argeș în Cupa României, iar sâmbătă este programat derby-ul cu Dinamo.

După plecarea lui Florin Tănase la Omonia Nicosia și în condițiile în care Valentin Crețu se află în continuare în lot, FCSB ar putea începe următoarea partidă în următoarea formulă: M. Popa - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Boutoutaou, J. Paulo, Arad – Miculescu, Garita, Cisotti.