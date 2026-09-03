Rapid a câștigat „Meciul prieteniei”, Craiova s-a chinuit la Bacău

Ultimele două meciuri din etapa 1 a Cupei României s-au încheiat cu victoria formațiilor oaspete. La Bacău, Universitatea Craiova a câștigat la limită (2-1) în fața formației gazdă, iar la Sibiu, într-un meci între echipe cu galerii înfrățite, Rapid a dispus (2-0) de Politehnica Timișoara.

Mohammed Kamara a marcat un gol pentru Rapid Foto: Sportpictures

După confruntările din prima rundă, o singură echipă, „U” Cluj, a reușit să câștige (1-0) pe propriul teren. Și acel succes a fost obținut și cu șansă, formația transilvăneană evoluând mai bine de o repriză cu un om în minus.

Deținătoare a Cupei României, Universitatea Craiova a câștigat cu 2-1 pe terenul lui FC Bacău. Golurile învingătorilor au fost marcate de Nsimba (min. 25) şi Roux (min. 45). Acesta din urmă a fost eliminat în minutul 78. Pentru gazde a înscris Ciobanu, în minutul 52.

Alexandru Cretu si Baptista Jesus își dispută balonul Foto: Tudy/SPORT PICTURES

Celălalt meci al zilei a adus față-n-față două echipe ale căror galerii sunt prieteni. După o primă repriză echilibrată, Rapid a reușit să-și impună jocul după pauză și să câștige cu 2-0 în fața Politehnicii Timișoara.

Giuleștenii s-au impus prin golurile marcate în ultimele cinci minute, de Mohammed Kamara (min. 85) şi Vladan Bubanja (min. 88), după ce a dominat categoric repriza secundă. Fiecare formaţie a avut câte o bară în prima repriză, gazdele prin Kevin Nyarko (min. 30), iar Rapid prin Vladan Bubanja (min. 32).

Cupa României

Etapa 1

Grupa A

Miercuri, 2 septembrie 2026

Minerul Lupeni - UTA Arad 0-3

FC Botoşani - FC Corvinul 0-1

Joi, 3 septembrie 2026

Politehnica Timişoara - FC Rapid 1923 0-2

Grupa B

Marţi, 1 septembrie 2026

Progresul Spartac - Concordia Chiajna 2-5

Sepsi OSK - CFR Cluj 1-3

Universitatea Cluj - ACS Petrolul 0-1

Grupa C

Marţi, 1 septembrie 2026

Corona Braşov - FC Bihor Oradea 2-2

Miercuri, 2 septembrie 2026

CS Gloria Bistriţa - AFK Csikszereda 0-2

Campionii FC Argeş - FCSB 0-5

Grupa D

Marţi, 1 septembrie 2026

Chindia Târgovişte - FC Voluntari 0-1

Miercuri, 2 septembrie 2026

Sporting Lieşti - Dinamo 1-4

Joi, 3 septembrie 2026

FC Bacău - Universitatea Craiova 1-2