Raluca Turcan promite contribuții mai mici și eliminarea supraimpozitării contractelor part-time. Ce propune pentru un nou mandat la Muncă





Raluca Turcan a transmis sâmbătă, 26 septembrie, un mesaj amplu după ce a fost nominalizată de premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru funcția de ministru al Muncii, portofoliu pe care l-a mai deținut în urmă cu aproape cinci ani. Liberala a promis, printre altele, eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, forme de muncă mai flexibile, sprijin pentru cei care se angajează departe de casă



Turcan spune că bugetarii sunt transformați pe nedrept în țapi ispășitori Foto: FB Raluca Turcan

„Primesc cu responsabilitate nominalizarea de către Partidul Naţional Liberal și premierul desemnat pentru funcția de ministru al Muncii în guvernul Siegfried Mureșan”, a scris Raluca Turcan, într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook.

Liberala a subliniat că experiența anterioară îi oferă o perspectivă clară asupra importanței acestui minister:

„Am mai condus Ministerul Muncii și știu cât de mult pot cântări deciziile luate acolo în viața unui om: fie că vorbim despre un angajat care vrea să rămână cu mai mult din ceea ce câștigă, despre un angajator care creează locuri de muncă, despre un pensionar care a muncit o viață întreagă, despre o persoană cu dizabilități care își dorește independență sau despre o familie care încearcă să-și construiască un viitor”.

Turcan afirmă că Ministerul Muncii are capacitatea de a moderniza sisteme esențiale pentru societate, cu efect direct asupra populației.

„E nevoie doar de abordarea corectă: munca să fie stimulată, răsplătită și vulnerabilitatea sprijinită țintit și acoperitor. Știu că programele de guvernare nu sunt tocmai lecturile pe care cei mai mulți dintre noi le alegem pentru timpul liber. Dar chiar vă rog să vă luați câteva minute și să citiți capitolul dedicat Muncii din programul propus de Siegfried Mureșan. Veți găsi acolo o viziune foarte concretă, realistă și sănătoasă în legătură cu ce ar trebui să facem în domeniul muncii. Este o foaie de parcurs serioasă și sunt măsuri care merită duse mai departe”, a explicat Raluca Turcan.

„Munca trebuie valorizată. Căutată. Încurajată”

Printre prioritățile sale s-ar număra, potrivit postării, reducerea taxării muncii și creșterea participării pe piața muncii.

„În primul rând, munca trebuie valorizată. Căutată. Încurajată. În România, taxele și contribuțiile pot ajunge la 41,5% pentru un salariat care nu beneficiază de deduceri, potrivit OECD. E prea mult. Vrem mai mulți oameni activi și, în timp, taxe mai mici pe salarii. Pentru asta, trebuie să aducem mai mulți oameni în câmpul muncii și să facem mai ușoară intrarea și revenirea pe piața muncii, prin măsuri precum: eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, forme de muncă mai flexibile, sprijin pentru cei care se angajează departe de casă, programe pentru tineri și pentru persoanele de peste 50 de ani și o legătură mai strânsă între sprijinul social, formare și revenirea în activitate”, a adăugat liberala.

Siegfried Mureșan refuză să-și depună mandatul. Răspuns pentru Grindeanu: „Mergem la vot în Parlamentul României”

„Bugetarii sunt transformați pe nedrept în țapi ispășitori pentru excesele și privilegiile de care beneficiază o minoritate”

Turcan respinge ideea că toți angajații din sectorul public ar beneficia de privilegii.

„De prea multe ori, bugetarii sunt transformați pe nedrept în țapi ispășitori pentru excesele și privilegiile de care beneficiază o minoritate. Nu toți cei care lucrează la stat sunt privilegiați”, afirmă ea, amintind de profesori, medici, oameni de cultură, asistenți sociali și funcționari care muncesc corect și merită să fie plătiți corect.

„Pensionarii nu trebuie să fie cei care plătesc nota dezechilibrelor bugetare”

Turcan insistă că pensionarii trebuie protejați.

„Pensionarii nu trebuie să fie cei care plătesc nota dezechilibrelor bugetare. Au muncit și au contribuit o viață întreagă, iar statul are obligația să le protejeze, atât cât îi permit resursele, puterea de cumpărare și drepturile câștigate prin contribuții. Tocmai de aceea avem nevoie de o salarizare publică mai echitabilă, pensii indexate cu inflația în limita bugetului pe 2027, finalizarea recalculării pensiilor, eliminarea cumulului pensiei de serviciu cu salariul la stat și mai puțină fraudă și risipă”, se arată în aceeași postare.

„Vreau servicii sociale, medicale și educaționale mai aproape de cei vulnerabili”

În mesajul său, Turcan vorbește și despre sprijinul necesar pentru persoanele vulnerabile.

„Am întâlnit, de-a lungul anilor, prea mulți oameni pentru care o problemă de sănătate, o dizabilitate, bătrânețea sau pur și simplu un moment greu în familie pot schimba complet cursul vieții. În asemenea momente se vede dacă statul funcționează pentru oameni. De aceea vreau servicii sociale, medicale și educaționale mai aproape de cei vulnerabili, centre și îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, locuri de muncă accesibile și tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități. Și vreau să fim alături de familiile tinere, cu deduceri fiscale și inclusiv alături de cele care trec prin lupta grea de a avea un copil, prin continuarea și extinderea programului FIV. Sunt lucruri concrete care pot schimba vieți. Și cred că trebuie transformate în politici publice indiferent de parcursul politic al următoarelor zile”, a mai scris Raluca Turcan.

Amintim că premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă dimineață, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Printre principalele măsuri se numără reducerea numărului de parlamentari, reorganizarea statului și reformarea companiilor publice.