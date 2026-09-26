 Raluca Turcan promite contribuții mai mici și eliminarea supraimpozitării contractelor part-time. Ce propune pentru un nou mandat la Muncă | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 26 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Raluca Turcan promite contribuții mai mici și eliminarea supraimpozitării contractelor part-time. Ce propune pentru un nou mandat la Muncă

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover


Raluca Turcan a transmis sâmbătă, 26 septembrie, un mesaj amplu după ce a fost nominalizată de premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru funcția de ministru al Muncii, portofoliu pe care l-a mai deținut în urmă cu aproape cinci ani. Liberala a promis, printre altele, eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, forme de muncă mai flexibile, sprijin pentru cei care se angajează departe de casă

Turcan spune că bugetarii sunt transformați pe nedrept în țapi ispășitori
Turcan spune că bugetarii sunt transformați pe nedrept în țapi ispășitori Foto: FB Raluca Turcan

„Primesc cu responsabilitate nominalizarea de către Partidul Naţional Liberal și premierul desemnat pentru funcția de ministru al Muncii în guvernul Siegfried Mureșan”, a scris Raluca Turcan, într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook.

Liberala a subliniat că experiența anterioară îi oferă o perspectivă clară asupra importanței acestui minister:

„Am mai condus Ministerul Muncii și știu cât de mult pot cântări deciziile luate acolo în viața unui om: fie că vorbim despre un angajat care vrea să rămână cu mai mult din ceea ce câștigă, despre un angajator care creează locuri de muncă, despre un pensionar care a muncit o viață întreagă, despre o persoană cu dizabilități care își dorește independență sau despre o familie care încearcă să-și construiască un viitor”. 

Turcan afirmă că Ministerul Muncii are capacitatea de a moderniza sisteme esențiale pentru societate, cu efect direct asupra populației. 

„E nevoie doar de abordarea corectă: munca să fie stimulată, răsplătită și vulnerabilitatea sprijinită țintit și acoperitor. Știu că programele de guvernare nu sunt tocmai lecturile pe care cei mai mulți dintre noi le alegem pentru timpul liber. Dar chiar vă rog să vă luați câteva minute și să citiți capitolul dedicat Muncii din programul propus de Siegfried Mureșan. Veți găsi acolo o viziune foarte concretă, realistă și sănătoasă în legătură cu ce ar trebui să facem în domeniul muncii. Este o foaie de parcurs serioasă și sunt măsuri care merită duse mai departe”, a explicat Raluca Turcan.

„Munca trebuie valorizată. Căutată. Încurajată”

Printre prioritățile sale s-ar număra, potrivit postării, reducerea taxării muncii și creșterea participării pe piața muncii.

„În primul rând, munca trebuie valorizată. Căutată. Încurajată. În România, taxele și contribuțiile pot ajunge la 41,5% pentru un salariat care nu beneficiază de deduceri, potrivit OECD. E prea mult. Vrem mai mulți oameni activi și, în timp, taxe mai mici pe salarii. Pentru asta, trebuie să aducem mai mulți oameni în câmpul muncii și să facem mai ușoară intrarea și revenirea pe piața muncii, prin măsuri precum: eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, forme de muncă mai flexibile, sprijin pentru cei care se angajează departe de casă, programe pentru tineri și pentru persoanele de peste 50 de ani și o legătură mai strânsă între sprijinul social, formare și revenirea în activitate”, a adăugat liberala.

Siegfried Mureșan refuză să-și depună mandatul. Răspuns pentru Grindeanu: „Mergem la vot în Parlamentul României”

„Bugetarii sunt transformați pe nedrept în țapi ispășitori pentru excesele și privilegiile de care beneficiază o minoritate”

Turcan respinge ideea că toți angajații din sectorul public ar beneficia de privilegii.

„De prea multe ori, bugetarii sunt transformați pe nedrept în țapi ispășitori pentru excesele și privilegiile de care beneficiază o minoritate. Nu toți cei care lucrează la stat sunt privilegiați”, afirmă ea, amintind de profesori, medici, oameni de cultură, asistenți sociali și funcționari care muncesc corect și merită să fie plătiți corect.

„Pensionarii nu trebuie să fie cei care plătesc nota dezechilibrelor bugetare”

Turcan insistă că pensionarii trebuie protejați.

„Pensionarii nu trebuie să fie cei care plătesc nota dezechilibrelor bugetare. Au muncit și au contribuit o viață întreagă, iar statul are obligația să le protejeze, atât cât îi permit resursele, puterea de cumpărare și drepturile câștigate prin contribuții. Tocmai de aceea avem nevoie de o salarizare publică mai echitabilă, pensii indexate cu inflația în limita bugetului pe 2027, finalizarea recalculării pensiilor, eliminarea cumulului pensiei de serviciu cu salariul la stat și mai puțină fraudă și risipă”, se arată în aceeași postare.

„Vreau servicii sociale, medicale și educaționale mai aproape de cei vulnerabili”

În mesajul său, Turcan vorbește și despre sprijinul necesar pentru persoanele vulnerabile.

„Am întâlnit, de-a lungul anilor, prea mulți oameni pentru care o problemă de sănătate, o dizabilitate, bătrânețea sau pur și simplu un moment greu în familie pot schimba complet cursul vieții. În asemenea momente se vede dacă statul funcționează pentru oameni.  De aceea vreau servicii sociale, medicale și educaționale mai aproape de cei vulnerabili, centre și îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, locuri de muncă accesibile și tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități. Și vreau să fim alături de familiile tinere, cu deduceri fiscale și inclusiv alături de cele care trec prin lupta grea de a avea un copil, prin continuarea și extinderea programului FIV.  Sunt lucruri concrete care pot schimba vieți. Și cred că trebuie transformate în politici publice indiferent de parcursul politic al următoarelor zile”, a mai scris Raluca Turcan.

Amintim că premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus sâmbătă dimineață, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Printre principalele măsuri se numără reducerea numărului de parlamentari, reorganizarea statului și reformarea companiilor publice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O baladă country doboară un record deţinut de piesa lui Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You” VIDEO
digi24.ro
image
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
stirileprotv.ro
image
Gândul a avut dreptate! Programul de Guvernare al lui Siegfried Mureșan este scris cu Inteligența Artificială. Publicăm dovada din documente oficiale
gandul.ro
image
Doi generali de top au murit striviți. NICIUN supraviețuitor din delegația militară de elită
mediafax.ro
image
Marius Șumudică, analiză fără perdea a meciului Suedia - România 2-1. Cum l-a învins Potter, din punct de vedere tactic, pe Gică Hagi
fanatik.ro
image
Palatul în care încă mai tropăie fantomele Bucureștiului de altădată. Povestea casei lui Hermann Rieber
libertatea.ro
image
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva Ucrainei. Ce spune despre un posibil conflict cu Europa
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
digisport.ro
image
Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație. Povestea ținutei care a făcut istorie
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Cât costă o noapte de cazare în Bucovina, în vacanţa de 1 Decembrie. Unii turişti vor avea parte de reduceri
observatornews.ro
image
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de nerecunoscut!
cancan.ro
image
Se interzice cumulul pensiei cu salariu. Se elimină pensia anticipată. Pensiile cresc la 1 ianuarie PROIECT
newsweek.ro
image
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
prosport.ro
image
Unde poți călători fără viză cu pașaport românesc. România, în clasamentul celor mai puternice pașapoarte
playtech.ro
image
Ianis Hagi, fiu sau decar pentru selecționerul Gică Hagi? Şumudică, Edi Iordănescu și Lupu, analiză a căpitanului „tricolorilor” după meciul cu Suedia
fanatik.ro
image
O organizație de mediu reclamă România la Comisia Europeană și cere blocarea celui mai mare proiect de dezvoltare a unui domeniu schiabil
ziare.com
image
Transformată total în ultimul an, vedeta a răbufnit: "Nu folosesc așa ceva! Vă rog să mă lăsați în pace!"
digisport.ro
image
Ce i-a scris ucigașul Valentinei tatălui ei, în noaptea crimei. „Să mă calmez puţin”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alegeri anticipate în România. Autoritatea Electorală a început deja pregătirile
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Tânărul de 19 ani de la „Vocea României” pentru care toți jurații s-au bătut. Smiley și-a dat pălăria, iar Irina Rimes cardul
click.ro
image
Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea
click.ro
image
Presley Gerber, incinerat la doar câteva zile de la moartea sa. Unde va fi păstrată cenușa fiului lui Cindy Crawford
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Romy Schneider profimedia 0708609715 (3) jpg
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce i-a scris ucigașul Valentinei tatălui ei, în noaptea crimei. „Să mă calmez puţin”
image
Tânărul de 19 ani de la „Vocea României” pentru care toți jurații s-au bătut. Smiley și-a dat pălăria, iar Irina Rimes cardul

OK! Magazine

image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43