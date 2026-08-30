Gazdele în pericol! FCSB se alătură echipelor care n-au putut câștigat în acest weekend

Formațiile care au găzduit primele șapte meciuri din etapa cu numărul 7 a Superligii n-au izbutit să câștige. Singura care poate să câștige este Rapid, însă partida cu Universitatea Craiova nu este deloc simplă chiar dacă se dispută în Giulești.

FCSB a suferit o înfrângere clară jucând acasă la... Târgoviște Foto: Sportpictures

Runda aceasta pare să nu fie favorabilă gazdelor. Cel puțin în primele trei zile, niciuna dintre echipele care au organizat meciuri n-a izbutit să câștige. După ce Voluntari a remizat (2-2), acasă, cu Oțelul Galați, vicecampioana „U” Cluj s-a înclinat (2-3) în fața Petrolului din Ploiești.

Sâmbătă, gazdele au fost din nou în dificultate. Promovată în această vară, Csikszereda a pierdut la mare luptă (2-3) cu CFR Cluj. Goluri au fost marcate de Marton Eppel (min. 33, 50), respectiv Lorenzo Biliboc (min. 28), Ovidiu Perianu (min. 45+2) și Stefan Drazic (min. 83). Iar la final Marius Șumudică s-a declarat mulțumit parțial, în special datorită rezultatului. „Nu sunt mulțumit din două aspecte. În primul rând, iar luăm gol la fază fixă. Nu există fază fixă la care să nu ne tremure picioarele, să luăm medicamente. La orice centrare în careu… Asta înseamnă frica de rezultat, lipsa de responsabilitate. Şi la om la om, am pierdut marcajul. Trebuie să ai jucători cu talie, eu îl am doar pe Kresic. Ei aveau cinci jucători peste 1,85 m. M-am speriat când m-am uitat. A doua nemulțumire e că eu sunt adeptul, după ce marchez, să îngheț jocul. Le-am strigat de nu știu câte ori să înghețe jocul cinci minute. Nu se poate să primești gol la două-trei minute”.

Antrenorul CFR-ului s-a plâns în intervenția de după meci, la Digi Sport, de condițiile în care s-a desfășurat partida de la Miercurea Ciuc: „A fost foarte greu. Nu aluneca mingea, e ca un muşchi. D-aia l-am scos şi pe Cordea. Rămânea mingea în spate. Sunt mulţumit, în a doua repriză am căzut fizic şi i-am adus peste noi”.

Nu în ultimul rând, Marius Șumudică a fost deranjat de faptul că CFR Cluj trebuie să joace trei meciuri într-un interval de șase zile, între 29 august și 4 septembrie. „Avem trei zile să ne recuperăm. Vom merge la Sepsi și cei care intră pe teren vor trebui să dea dovadă de bărbăție. După care jucăm vineri, la 48 de ore. Vă dați seama, trebuie să călătoresc de la Sepsi șase ore... Ajung acasă noaptea târziu, fac un singur antrenament și apoi jucăm. Adică este incredibil. Încă o dată atrag atenția. Am atras-o tot timpul... Nu se poate ca în șase zile să jucăm trei meciuri. Dar avem jucători capabili. Nu prea sunt adeptul rotației, să fiu sincer. Respect competiția, dar totul are o limită. Păi, n-am ce să fac! Nu avem alții. Ăștia suntem. Dacă nu se ridică interdicția la transferuri, cu cine să joc? Să iau copii, să joc cu copii? Nu pot să-mi bat joc de competiție, că mă ceartă Radu Naum după aia. Ați văzut. Nu pot să-mi bat joc. Voi încerca să aliniez formația cea mai bună!”, a concluzionat Marius Șumudică.

Andone contestă golul lui Sepsi

Un eșec neașteptat a suferit FC Argeș, la Mioveni, cu Sepsi Sf. Gheorghe. Oaspeții au marcat în minutul 89, prin Bogdan Oteliță. La acea acțiune, Florin Borța (27 de ani) s-a accidentat, fiind nevoie de intervenția colegilor pentru ca acesta să părăsească terenul. Ce s-a întâmplat? Cei de la Sepsi au recuperat după un aut executat de FC Argeș, balonul a ajuns la Carl Davordzie, care l-a depășit pe Garutti și a intrat în duel cu Florin Borța. Piteșteanul a încercat să deposedeze prin alunecare, iar jucătorul lui Sepsi l-a călcat, din inerție. Atacantul ghanez i-a pasat lui Bogdan Oteliță, iar acesta a înscris golul victoriei. Fundașul lateral al piteștenilor a fost transportat la spital după ce a acuzat dureri puternice la picior.

După meci, Bogdan Andone, antrenorul argeșenilor a contestat decizia arbitrului de a valida golul. „Borța e cu genunchiul cu entorsă și merge la spital. E interpretare diferită de fază, cred că și în funcție de interesele care sunt. Nu poți avea un dialog cu dânșii (n.a. – cu arbitrii), pentru că la primul cuvânt auzi <<te trimit în tribune>>, și cu asta s-a terminat discuția. Cred că merităm și noi respect, pentru că de cele mai multe ori ne purtăm civilizat. Dar din partea lor nu există respect”, a declarat Bogdan Andone, la flash-interviu.

Încurcați de propriul portar

Lider la zi în Superliga, Dinamo a avut un meci greu la Arad, cu Corvinul Hunedoara. Ceea ce n-a fost deloc surprinzător, antrenorul bucureștenilor, avertizând înaintea partidei asupra dificultății acesteia. Disputa s-a încheiat la egalitate, 1-1, golurile fiind reușite de Renato Espinosa (min. 15), respectiv Mamoudou Karamoko (min. 51).

La finalul confruntării, tehnicianul portughez a recunoscut că echipa lui a avut un start greoi de meci: „În primele 15 minute, am fost puțin cam adormiți. Cred că apoi am făcut un joc bun și am fi meritat alt rezultat. În partea a doua, adversarul s-a apărat atât de jos încât trebuia să trecem altfel, să încercăm altceva. Despre asta am vorbit la pauză. Cred că suporterilor noștri le-a plăcut meciul. Noi ne-am propus altceva, dar până la urmă am luat un punct. Am avut ocazii să marcăm al doilea gol”, a spus tehnicianul la Digi Sport.

Nuno Campos s-a referit și la faptul că poarta Corvinului a fost apărată foarte bine de Codruț Sandu (20 de ani), jucător împrumutat de la Dinamo. „În primul rând, mă uit doar la jucătorii mei. Am fost informat că portarul advers este jucătorul lui Dinamo, dar mă concentrez pe jucătorii mei, cei care sunt pe teren. Încerc să găsesc soluții pentru a obține victoria”.

FC Argeș a pierdut la Galați, FC Botoșani a bifat prima victorie

De partea cealaltă, Florin Maxim a râs cu un ochi și a plâns cu celălalt: „Luăm un gol din aut, la fel cum s-a întâmplat şi cu Sepsi. Trebuie să lăsăm relaxarea de-o parte. În rest, nu am ce să le reproşez jucătorilor. Trebuie să fim din ce în ce mai buni de la meci la meci. Am întâlnit o echipă bună din campionat, dar cred că şi noi ne-am ridicat la nivelul aşteptărilor. Am încercat să jucăm. Nu am tras de timp. Cred că se putea chiar şi mai mult, dar ne mulţumim şi cu un punct”.

FCSB a avut o evoluție dezolantă

În primul meci al zilei de astăzi, FC Botoşani a scos o remiză prețioasă (0-0) pe terenul lui Farul Constanţa. Confruntarea n-a fost una lipsită de ocazii de gol. Mai întâi, Mailat a pătruns în careu, l-a lobat pe portarul Munteanu, însă mingea s-a dus peste bara transversală. Tot oaspeții au trecut pe lângă gol, în minutul 27, prin Dumiter, care nu a lovit bine mingea, trimiţând-o pe lângă poartă.

Farul a replicat prin Alibec, scăpat singur cu Anestis, însă mingea șutată de el a trecut pe lângă bară, în minutul 36. Trei minute după aceea, Ţicu a fost faultat în careu, de Bodişteanu, iar arbitrul Andrei Chivulete a dictat penalty. Anestis a respins lovitura de pedeapsă executată de Alibec, mingea a ajuns la Ţicu, acesta i-a pasat-o tot lui Alibec, care a înscris, în minutul 41. Golul n-a fost validat, însă, din cauza unui ofsaid la marcator.

Și oaspeţii au avut o altă șansă la şutul lui Mailat, din minutul 50, însă mingea a lovit cadrul porții. Chivulete a decis să nu acorde penalty în minutul 87, la un henţ al lui Dican, în careul gazdelor, iar partida s-a încheiat la egalitate.

Tot în această seară, FCSB a pierdut (1-3) cu UTA, într-un meci pe care l-a găzduit la... Târgoviște! Echipa s-a prezentat fără Tănase, Crețu și Octavian Popescu. Iar absența acestora, precum și problemele care au apărut în ultimele zile au lăsat urme. UTA a deschis scorul prin Marius Coman (min. 26), care a fost lansat în profunzime, în careu, de Jayson Papeau. FCSB a egalat abia în debutul reprizei secunde (min. 49) prin Alexandru Stoian, jucător intrat la pauză.

Ulterior, pe teren s-a aflat formația oaspete. Arădenii au preluat conducerea prin reuşita lui Hakim Abdallah (min. 54), cu un şut cu efect la colţul lung, iar Coman a realizat „dubla” din pasa lui Alin Roman (min. 78).

Astfel „Bătrâna Doamnă” a obţinut prima sa victorie în acest campionat. Iar Adrian Mihalcea a bifat meciul cu numărul 100 ca antrenor principal pe prima scenă.

Superliga

Etapa a 7-a

Vineri

FC Voluntari - Oțelul Galați......2-2

„U” Cluj - Petrolul Ploiești........2-3

Sâmbătă

Csikszereda - CFR Cluj.............2-3

FC Argeș - Sepsi........................0-1

Corvinul - Dinamo....................1-1

Duminică

Farul - FC Botoșani...................0-0

FCSB - UTA Arad.....................1-3

Luni

Rapid - Craiova.........................20.30

Restanță din etapa cu numărul 4, meciul CFR Cluj - Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie.

Clasament

1. Dinamo 7 4 2 1 14-5 14p

2. Petrolul 7 4 0 3 7-10 12p

3. Rapid 6 3 2 1 7-3 11p

4. FCSB 7 3 2 2 10-8 11p

5. Craiova 6 3 1 2 13-8 10p

6. Corvinul 7 2 4 1 8-4 10p

7. Farul 7 2 4 1 10-8 10p

8. Oțelul 7 2 4 1 9-8 10p

9. Sepsi 7 2 4 1 4-3 10p

10. Argeș 7 3 1 3 4-5 10p

11. CFR Cluj 6 3 0 3 11-10 9p

12. „U” Cluj 6 3 0 3 9-9 9p

13. Botoşani 7 1 4 2 7-8 7p

14. UTA 7 1 3 3 6-10 6p

15. Voluntari 7 1 2 4 7-18 5p

16. Csikszereda 7 0 1 6 4-13 1p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.