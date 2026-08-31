Craiova a condus, Rapid a revenit! Remiză spectaculoasă în Giulești

Rapid și Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, în etapa a 7-a din Superliga României, după o partidă în care ambele echipe au avut momente bune și ocazii importante.

Rapid - Universitatea Craiova 1-1 Foto: Sportpictures

Oltenii au început mai bine întâlnirea și au pus presiune încă din primele minute. Baiaram a amenințat poarta Rapidului cu un șut periculos, în timp ce Băluță l-a obligat pe Aioani să intervină după o execuție de la distanță.

Craiova a găsit drumul spre gol în minutul 29. Nikola Stevanovic a profitat de ieșirea neinspirată a lui Aioani și a înscris cu capul, după ce portarul giuleștenilor a apreciat greșit traiectoria balonului trimis de fundașul oltenilor. Rapid putea restabili egalitatea înainte de pauză. Stojilkovic a rămas singur cu Laurențiu Popescu, dar goalkeeperul Craiovei a câștigat duelul. Atacantul gazdelor a mai avut apoi o oportunitate foarte bună, însă șutul său nu a prins cadrul porții.

Rapid a schimbat ritmul după pauză

Giuleștenii au intrat mult mai determinați în repriza secundă și au început să atace constant. Stojilkovic a avut o nouă șansă în minutul 52, iar Karmara a ratat și el o ocazie importantă, astfel că egalarea a întârziat. Presiunea Rapidului a dat roade în cele din urmă. În minutul 67, Moruțan a făcut o fază excelentă pe partea stângă și a trimis mingea puternic în fața porții. Stojilkovic a apărut la finalizare și a împins balonul în plasă, restabilind egalitatea.

Ambele formații au continuat să forțeze în căutarea golului victoriei. Stojilkovic putea să marcheze din nou în minutul 78, însă Laurențiu Popescu a respins încercarea de lob.

Craiova a fost aproape să dea lovitura pe final. Nsimba l-a depășit pe Kramer, dar șutul său a trecut pe lângă poartă. Câteva minute mai târziu, în minutul 89, Etim a primit balonul de la Bancu și a încercat să-l surprindă pe Aioani la colțul scurt, însă portarul Rapidului a reținut mingea. Fluierul final a consfințit rezultatul de 1-1.