Dinamo și FCSB au obținut victorii clare în Cupa României

Echipele vizitatoare au făcut legea și în meciurile disputate astăzi în Cupa României la fotbal. FCSB s-a impus cu 5-0 la Mioveni, în disputa cu FC Argeș, iar Dinamo a câștigat cu 4-1 la Galați, confruntarea cu Sporting Liești. Până acum, nouă victorii au obținut oaspeții, iar un meci s-a încheiat la egalitate.

Jucătorii și staff-ul lui FCSB se bucură pentru victoria de la Mioveni Foto: Sportpictures

Învinsă în ultimele două partide de campionat, FCSB a obținut o victorie categorică în disputa cu FC Argeș, la Mioveni. Bucureștenii s-au impus cu 5-0 prin golurile reușite de David Miculescu (min. 30, 38), Aymen Boutoutaou (min. 69), David Popa (min. 82) și Eddy Gnahore (min. 90). În minutul 76, Yanis Pîrvu a văzut al doilea cartonaș galben, fiind eliminat.

Mare favorită, Dinamo a câștigat cu 4-1, la Galaţi, confruntarea cu gruparea de ligă a treia Sporting Lieşti, în grupa D a Cupei României. Alexandru Musi a deschis scorul în minutul 4, iar arbitrul Mihai Ene a dictat penalty pentru bucureşteni în minutul 14, pentru un henţ comis de Matei. Cătălin Cîrjan a transformat, iar Musi să reuşească dubla în minutul 19. Același jucător a trimis mingea în transversală, în minutul 22. Ultimul gol al bucureștenilor a fost înscris în minutul 83, de Hintsa.

Onoarea echipei din Liești a fost salvată de Petrişor Voinea, care a transformat o lovitură de pedeapsă în minutul 86. Apoi, Gicu Iordache a trimis două şuturi periculoase spre poarta lui Roşca, pe final de meci.

Dinamo a controlat meciul de la Galați, formația de amatorit din Liești marcând la final de meci Foto: Sportpictures

Un succes clar, 3-0, a obținut și UTA Arad, în deplasare, cu Minerul Lupeni, în grupa A din Cupa României. Golurile au fost înscrise de Hakim Abdallah (min. 23), la o minge respinsă de portarul gazdelor, Andrei Dorobanţu (min. 34) și Tzionis (min. 76). În minutul 63, UTA a rămas în zece jucători după eliminarea portarului Rosa, care a făcut un fault în afara careului asupra lui Alexe.

Tot astăzi, în grupa C, Csikszereda s-a impus cu 2-0 pe terenul Gloriei Bistriţa.

Cupa României

Etapa 1

Grupa A

Miercuri, 2 septembrie 2026

Minerul Lupeni - UTA Arad 0-3

FC Botoşani - FC Corvinul 0-1

Joi, 3 septembrie 2026

Ora 20.30: Politehnica Timişoara - FC Rapid 1923 (Prima Sport, Digi Sport)

Grupa B

Marţi, 1 septembrie 2026

Progresul Spartac - Concordia Chiajna 2-5

Sepsi OSK - CFR Cluj 1-3

Universitatea Cluj - ACS Petrolul 0-1

Grupa C

Marţi, 1 septembrie 2026

Corona Braşov - FC Bihor Oradea 2-2

Miercuri, 2 septembrie 2026

CS Gloria Bistriţa - AFK Csikszereda 0-2

Campionii FC Argeş - FCSB 0-5

Grupa D

Marţi, 1 septembrie 2026

Chindia Târgovişte - FC Voluntari 0-1

Miercuri, 2 septembrie 2026

Sporting Lieşti - Dinamo 1-4

Joi, 3 septembrie 2026

Ora 17.30: FC Bacău - Universitatea Craiova (Prima Sport, Digi Sport)