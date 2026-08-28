 Capitala contraatacă. Echipele bucureștene au ocupat din nou podiumul! | adevarul.ro
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Capitala contraatacă. Echipele bucureștene au ocupat din nou podiumul!

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Trei echipe de fotbal din Capitală se află pe primele trei locuri în Superliga României, o situație pe care n-am mai avut-o de 14 ani! Reveniri în prim-plan au înregistrat Universitatea Craiova, FC Argeș și Corvinul Hunedoara.

Dinamo a câștigat derby-ul cu Rapid din Giulești
Dinamo a câștigat derby-ul cu Rapid din Giulești Foto: Sportpictures

Sportul cu balonul rotund de la noi pare să fi adoptat moda retro. În sensul că în jumătatea de sus a clasamentului regăsim formații cu tradiție, unele care au marcat istoria acestui sport de la noi. Și pe lângă „cele trei mari din București” (Dinamo, FCSB și Rapid) se află foste campioane precum Universitatea Craiova, FC Argeș, Farul, Oțelul Galați și Petrolul Ploiești, dar și o grupare precum „U” Cluj cu o lungă istorie în spate.

În ceea ce privește podiumul, e de subliniat faptul că pentru prima dată după 14 ani acesta e ocupat în totalitate de reprezentantele Capitalei. Ultima oară s-a întâmplat după runda cu numărul 5 a ediției 2011/2012 a primei divizii. Pe de altă parte, Dinamo n-a mai ocupat fotoliul de lider de 11 ani! Mai exact, din august 2015, când a fost pe locul 1 după runda cu numărul 6. Pentru Dinamo revenirea în prim-plan s-a lăsat așteptată, gruparea care are în palmares 18 titluri de campioană, 13 cupe, două Supercupe ale României și o cupă a LPF trecând peste retrogradarea din 2022.

Într-o postare pe Instagram, Andrei Nicolescu, președintele echipei de fotbal Dinamo, s-a referit la poziția ocupată acum: „Pe teren, echipa a arătat din nou că știe să rămână împreună atunci când jocul devine greu. Jucătorii au încredere în Nuno și în staff, încep să înțeleagă tot mai bine momentele meciului și au dorința comună de a crește. Locul întâi după șase etape este un motiv de bucurie, nu un verdict. Mai avem foarte mult de muncă. Un grup unit se construiește în vestiar, la antrenamente și în momentele dificile. Un club unit se construiește și în spațiul dintre echipă și oamenii care o iubesc.”

Iar dacă FCSB a avut parte de succese în ultimii ani (a câștigat titlul în 2024 și 2025), Rapid a fost într-o postură și mai dificilă față de cea în care a ajuns Dinamo acum patru ani. În sensul că gruparea alb-vișinie s-a reînființat în urmă cu un deceniu, motiv pentru care a pornit din ligile inferioare și a revenit în elită în 2021.

În timp ce Bucureștii trăiesc un nou moment de glorie prin formațiile sale, Craiova și-a regăsit și ea valoarea de odinioară. În sensul că actuala formație a Universității a cucerit un nou titlu de campioană, unul pe care Bănia îl aștepta din 1991. Mai mult decât atât, oltenii au reușit „tripla”, câștigând Cupa și Supercupa României, de fiecare dată după dispute palpitante cu „U” Cluj, ambele tranșate la loviturile de departajare.

Piteștenii, ca în 1997

În grupul formațiilor din Top 6, cele care ocupă locuri pentru play-off, se mai află și FC Argeș, o altă formație care a scris istorie în fotbalul românesc. Oamenii lui Bogdan Andone confirmă astfel că evoluțiile și clasarea (locul 6) din ediția trecută de campionat n-au fost întâmplătoare. Mai mult decât atât, FC Argeș a fost lider după etapa cu numărul 4 din acest sezon. O postură în care s-a aflat ultima oară în runda a noua din ediția 1997/1998!

Înființată în 6 august 1953, ca reprezentantă a primului club de fotbal de la noi, FC Argeș a cucerit titlul național în 1972 și 1979, ocupând locul 2 în 1968 și 1978. De asemenea, a fost finalistă a Cupei României în 1965. Animată de legendarul Nicolae Dobrin, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români din istorie alături de Ilie Balaci și Gică Hagi, gruparea piteșteană a avut evoluții remarcabile și în cupele europene. Și e de amintit victoria (2-1) obținută cu Real Madrid în ediția 1972/1973 a Cupei Campionilor Europeni. De asemenea, a fost finalistă în Cupa Balcanică în 1984, 1985 și 1988.

LIVE TEXT Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României după 1-1 și 5-3 cu „U” Cluj la loviturile de departajare

Promovare după 34 de ani

O altă formație care a revenit în prim-plan-ul fotbalului din România este Corvinul Hunedoara. Gruparea a izbutit să promoveze în acest an în Superliga. Și a făcut-o la 34 de ani după ultima sa participare în divizia de elită. În ediția 1991/1992, Corvinul a ocupat locul 18, ultimul, retrogradând. Atunci formația hunedoreană a obținut 19 puncte în 34 de etape, înregistrând 6 victorii, 7 egaluri și 21 de înfrângeri. De asemenea, a avut și un golaveraj negativ: 35-67.

Fondată în 1921, Corvinul a bifat prima prezență în Divizia A în 1954, însă n-a rezistat decât un campionat acolo. În anii 80, cu Mircea Lucescu antrenor, formația a înregistrat cele mai bune performanțe, ocupând locul 3 în campionat (1982) și participând în Cupa UEFA. Revenirea Corvinului în prim-plan s-a produs în 2024, când s-a câștigat Cupa României. Practic s-a obținut primul trofeu important din istoria formației.

Bineînțeles că printre participantele la această ediție de campionat se mai află și alte formații cu nume. Iar dacă CFR Cluj a săltat pe locul 12 după victoria (1-0) cu FCSB, UTA încă își caută ritmul din campionatul precedent. „Bătrâna Doamnă” ocupă acum penultima poziție, fiind alături de Csikszereda una dintre echipele care n-au obținut încă prima victorie.

Superliga

Etapa a 7-a

Vineri

FC Voluntari - Oțelul Galați......18.00

„U” Cluj - Petrolul Ploiești........21.00

Sâmbătă

Csikszereda - CFR Cluj.............16.00

FC Argeș - Sepsi........................18.30

Corvinul - Dinamo....................21.30

Duminică

Farul - FC Botoșani...................16.00

FCSB - UTA Arad.....................21.00

Luni

Rapid - Craiova.........................20.30

Restanță din etapa cu numărul 4, meciul CFR Cluj - Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie.

Clasament

1. Dinamo 6 4 1 1 13-4 13p

2. FCSB 6 3 2 1 9-5 11p

3. Rapid 6 3 2 1 7-3 11p

4. Craiova 6 3 1 2 13-8 10p

5. Argeș 6 3 1 2 4-4 10p

6. Corvinul 6 2 3 1 7-3 9p

7. Farul 6 2 3 1 10-8 9p

8. U Cluj 5 3 0 2 7-6 9p

9. Oțelul 6 2 3 1 7-6 9p

10. Petrolul 6 3 0 3 4-8 9p

11. Sepsi 6 1 4 1 3-3 7p

12. CFR Cluj 5 2 0 3 8-8 6p

13. Botoşani 6 1 3 2 7-8 6p

14. Voluntari 6 1 1 4 5-16 4p

15. UTA 6 0 3 3 3-9 3p

16. Csikszereda 6 0 1 5 2-10 1p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.

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