 Programul de guvernare: Educația ar urma să primească minimum 6% din PIB. Câți bani sunt prevăzuți pentru cercetare | adevarul.ro
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Programul de guvernare: Educația ar urma să primească minimum 6% din PIB. Câți bani sunt prevăzuți pentru cercetare

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Cheltuielile publice pentru educație ar urma să crească gradual până la minimum 6% din PIB, iar cele pentru cercetare-dezvoltare până la minimum 1% din PIB, potrivit Programului de Guvernare depus sâmbătă la Parlament de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

elevi medii dezavantajate
Programul mai prevede sprijin alimentar și financiar pentru elevii din medii dezavantajate Foto: Unsplash

Programul propune interconectarea Sistemului informatic al învățământului din România cu evidența populației, pentru identificarea copiilor neșcolarizați. În zonele cu risc ar urma să fie dezvoltate echipe comunitare integrate, iar parcursul elevilor să fie urmărit printr-un sistem integrat de management al informațiilor în educație.

Programul mai prevede sprijin alimentar și financiar pentru elevii din medii dezavantajate și extinderea programelor destinate reducerii abandonului școlar.

Schimbări în programa școlară și evaluarea elevilor

O altă direcție vizează revizuirea planurilor-cadru și a programelor școlare, precum și dezvoltarea unor programe naționale dedicate literației și numerației.

Documentul propune creșterea componentei experimentale și practice a procesului educațional, prin laboratoare și ateliere, precum și accentuarea gândirii critice, a educației digitale și a utilizării responsabile a inteligenței artificiale.

Programul prevede și evaluare obiectivă și standardizată, cu standarde naționale de evaluare pentru toate ciclurile de învățământ, precum și o platformă digitală națională de evaluare.

Sunt prevăzute evaluări standardizate cu rezultate clare pentru elevi și părinți, revizuirea Evaluării Naționale și a admiterii la liceu, precum și un nou bacalaureat începând din 2030.

Extinderea învățământului tehnologic și dual

Învățământul tehnologic și dual ar urma să fie extins, iar legătura dintre liceu și piața muncii să fie consolidată prin monitorizarea traseului absolvenților și adaptarea ofertei educaționale la nevoile economiei.

Programul prevede și stimulente pentru companiile implicate în pregătirea practică a elevilor.

În învățământul superior, documentul propune susținerea programelor ȘTIM, extinderea proiectului „Primul student din familie” și a burselor sociale.

Ce prevede programul pentru profesori

Pentru cadrele didactice și cercetători sunt propuse simplificarea și digitalizarea recrutării și mobilității, programe de mentorat pentru debutanți, stimulente pentru profesorii din mediul rural și pentru disciplinele ȘTIM, precum și salarizare predictibilă.

Programul prevede înlocuirea actualei gradații de merit cu o primă de performanță decisă la nivelul fiecărei școli. Prima ar reprezenta între 10% și 20% din salariul de bază, ar putea fi acordată pentru 12 sau 24 de luni și ar reveni unui număr de cel mult 30% dintre cadrele didactice dintr-o unitate de învățământ.

O altă măsură prevăzută în document este extinderea învățământului superior în limbile minorităților.

Mai mulți bani pentru educație și cercetare

Programul de guvernare stabilește creșterea graduală a cheltuielilor publice pentru educație la minimum 6% din PIB, echivalentul a 15% din bugetul general consolidat.

Pentru cercetare-dezvoltare este prevăzută atingerea unui nivel de minimum 1% din PIB.

Consolidarea României ca pol regional de cercetare și inovare reprezintă, potrivit programului, una dintre direcțiile majore în domeniul educației și cercetării.

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