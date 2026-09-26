 Șefii serviciilor de informații ar putea sta cel mult 8 ani în funcție | adevarul.ro
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Șefii serviciilor de informații ar putea sta cel mult 8 ani în funcție

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Programul de guvernare depus sâmbătă la Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan prevede limitarea mandatelor conducerii serviciilor de informații la cel mult opt ani și interzicerea prin lege a activităților de agenți acoperiți în presă, politică și culte.

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Programul prevede limitarea mandatelor conducerii serviciilor de informații Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Măsurile sunt incluse în capitolul „Reforma și controlul democratic al serviciilor de informații”, care propune „servicii pentru democrație, nu deasupra ei: puternice în misiunea lor, absente din presă, politică și culte, cu șefi care pleacă după opt ani, cu rezerviști care nu se transformă în influență civilă și cu un Parlament care controlează cu adevărat”.

Programul prevede interzicerea prin lege a activităților acoperite în presă, politică și culte. Recrutarea de ofițeri acoperiți sau colaboratori dintre jurnaliști, membrii partidelor politice și clerici ar urma să constituie infracțiune, nu doar abatere disciplinară.

Conducerea serviciilor de informații ar urma să aibă mandate limitate. Directorii și adjuncții acestora ar putea exercita cel mult două mandate, cu o durată totală de maximum opt ani.

Potrivit programului, limita este propusă „pentru a preveni rețelele de fidelitate personală și feudele instituționale care supraviețuiesc oricărui guvern”.

Restricții pentru ofițerii rezerviști

Programul de guvernare propune și o serie de restricții după încetarea activității în serviciile de informații.

Timp de zece ani de la ieșirea din sistem, ofițerii rezerviști nu ar putea ocupa funcții în presă, în justiție și în conducerea instituțiilor publice.

De asemenea, timp de cinci ani, aceștia nu ar putea candida și nu ar putea ocupa funcții politice. Programul prevede și obligația ca, timp de zece ani, foștii ofițeri să depună anual declarații de avere, care să fie publice.

Programul prevede și întărirea controlului civil asupra serviciilor de informații. Comisiile parlamentare de control ar urma să primească acces real la bugete și operațiuni, iar activitatea acestora ar deveni transparentă.

Evaluarea anuală a serviciilor ar urma să fie realizată de experți independenți, în timp ce rapoartele anuale ale serviciilor de informații ar urma să fie dezbătute efectiv în Parlament.

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