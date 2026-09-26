Cadavrul unei femei a fost descoperit sâmbătă dimineață sub ruinele imobilului care s-a prăbușit vineri în centrul istoric al Atenei, în cartierul Plaka, în urma unei explozii. Șase persoane sunt în continuare date dispărute, potrivit agenției elene ANA.

Victima este o turistă americană aflată în vacanță împreună cu soțul ei și un alt cuplu, toți cazați la primul etaj al clădirii, potrivit AFP, citată de News.ro.

Potrivit televiziunii ERT, printre dispăruți se află cei patru turiști americani și un cuplu în vârstă: un bărbat britanic și o femeie de naționalitate elenă. Cei doi locuiau la etajul al doilea al clădirii.

Imobilul s-a prăbușit vineri dimineață Foto: Captură Youtube Times Now World

Imobilul cu două niveluri s-a surpat brusc vineri dimineață, în jurul orei 5.30, zguduind întreaga zonă.

Primarul Atenei, Haris Doukas, a declarat că primele indicii conduc către o „explozii provocată de o scurgere importantă de gaze naturale”, care ar fi declanșat deflagrația.

O unitate specială de pompieri investighează în continuare cauzele exploziei, fiind prezentă la fața locului și sâmbătă.

Plaka, unul dintre cele mai vizitate cartiere ale Atenei, se află la poalele Acropolei, care a atras 4,6 milioane de turiști în 2025.

„O catastrofă inimaginabilă”

Zona este extrem de circulată, iar intervenția pompierilor este amplă: aproximativ 30 de salvatori acționează cu șase vehicule, inclusiv două specializate în operațiuni de salvare, și trei câini de căutare. Buldozerele îndepărtează molozul, iar camere termice sunt folosite pentru identificarea eventualelor persoane prinse sub dărâmături.

„Pagubele se întind pe toată strada și pe strada din spatele imobilului”, a declarat edilul, care a descris situația drept „o catastrofă inimaginabilă”.

Primarul a anunțat că cele două clădiri alăturate se află într-o stare foarte proastă, iar autoritățile au început inspecțiile pentru a stabili dacă acestea pot fi consolidate sau trebuie demolate.

Vineri dimineață, două femei au fost salvate dintr-un imobil vecin și transportate la spital. O altă persoană a fost rănită ușor de fragmentele aruncate de explozie. Clădirile din apropiere și mai multe vehicule parcate au suferit avarii semnificative.